 Патриарх Филарет заболел, это сделало его союзником Москвы в борьбе против Томоса, - Зоря

Об этом написал на своей фейсбук-странице замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Ровно полгода назад Томос был вручен митрополиту Епифанию и прибыл в Украину. Тогда вместе со всеми патриарх Филарет благодарил вселенского патриарха и президента Порошенко за большой труд. И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде - званию Героя Украины. Потому наш патриарх был героем. Который был вдохновенным и сам вдохновлял", - написал он.

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Зоря отметил, что болезнь изменила Филарета до неузнаваемости. "Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса", - подчеркнул архиепископ.

Он привел цитату Филарета: "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду патриархом". "Это мог сказать то другой человек, но не наш патриарх", - добавляет Зоря.

"Сегодня болезнь проявилась очередным "пробиванием дна" - интервью "Россия 24". А мы еще надеялись, что дно - это "Страна.юа"… Обидно писать об этом в праздник, но и не отреагировать - нельзя.

У меня два вывода:

Пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает. Помолимся за здоровье патриарха Филарета - телесное и духовное. Потому что невозможное для людей - возможно Богу", - резюмировал архиепископ.

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Напомним, почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.