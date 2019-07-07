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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2258) Россия (73244) Филарет (472) Евстратий (Зоря) (68)

 Патриарх Филарет заболел, это сделало его союзником Москвы в борьбе против Томоса, - Зоря

Болезнь изменила патриарха Филарета до неузнаваемости, он совершает несвойственные ему поступки, унижая и уничтожая себя.

Об этом написал на своей фейсбук-странице замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Ровно полгода назад Томос был вручен митрополиту Епифанию и прибыл в Украину. Тогда вместе со всеми патриарх Филарет благодарил вселенского патриарха и президента Порошенко за большой труд. И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде - званию Героя Украины. Потому наш патриарх был героем. Который был вдохновенным и сам вдохновлял", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам

Зоря отметил, что болезнь изменила Филарета до неузнаваемости. "Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса", - подчеркнул архиепископ.

Он привел цитату Филарета: "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду патриархом". "Это мог сказать то другой человек, но не наш патриарх", - добавляет Зоря.

"Сегодня болезнь проявилась очередным "пробиванием дна" - интервью "Россия 24". А мы еще надеялись, что дно - это "Страна.юа"… Обидно писать об этом в праздник, но и не отреагировать - нельзя.

У меня два вывода:

  1. Пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает.
  2. Помолимся за здоровье патриарха Филарета - телесное и духовное. Потому что невозможное для людей - возможно Богу", - резюмировал архиепископ.

Также читайте: Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря

Патриарх Филарет заболел, это сделало его союзником Москвы в борьбе против Томоса, - Зоря 01

Напомним, почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.

Источник: https://censor.net.ua/n3136144
 
   
 Топ комментарии
 
Це ж треба наприкінці життя так себе зганьбити
Був би великою людиною, якби не останні заяви.
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Бывших членов кгб не бывает...
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Не захворів. В ньому говорить гординя і амбіції.
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Для тех кто в танке, он говорит, этот старый пердун тронулся умом, не слушайте его, слушайте меня, такого умного и красивого.
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В нього вселилися парфуми всруського світу.
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всё что случилось в этом мире хотя бы однажды, может повторяться снова и снова. филарет пошёл по очередному кругу.
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Если честно, то все это печально.........
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Искренне жаль, будем молиться за него.
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заодно и за то шоп мне в огород упал бриллиантовый метеорит
И знае.те, больше шансов шо упадет метеорит, чем первый вариант подействует)
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Кстати, а почему в Москве вместо молитв о ясном небе выделяют средства на разгон облаков бесовской наукой?
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Развели старца как осла на морковку и Боб ему не помог(как и Петке не помог выбросить Зелю), и тут - пусть вылечит Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря - Цензор.НЕТ 83
Любой поп, даже Попа Римский(как погоняло уркагана звучит, не?) даже при насморке открывает аптечку, а не бормочет мантры к Бобу. Эти дурацкие суеверия пусть стадо слушает да бабло отсыпает. Удобно: прошел у кого-то рак - Боб помох(а доктора - лохи), не прошел - Боб его к себе взял ибо он(подохший) был очень бобрым(так что отсыпьте ка баблишка ка)))
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Беседы на сонных кухнях,
Танцы на пьяных столах,
Где музы облюбовали сортиры,
А боги живут в зеркалах,
Где каждый в душе Сид Вишес,
А на деле Иосиф Кобзон,
Где так стоек девиз:
Кто раньше успеет, ты или он?
Все это Rock-n-Roll...
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Скоріше за усе просто патріарх не примирився з пониженням рангу, то у релігії є мітрополіт (генерал), архієпіскоп (генерал лейтенант) та патріарх (генерал полковник). Так ось може Філарет не може примиритися що його зробили "почесним" генералом на весіллі.
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могли б дати Україні не мітрополію томосом, а хоча архієпіскопат чи патріархію..
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Влады, дайте влады и вон ту блондинку с пятым
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Филя заболел сразу же, как только ушел Порошенко - болезнь называется приспособленчество под власть, под новую власть, которая ненавидит независимость Украины от Москвы в любом виде - в том числе и церковном, т.е. ненавидит томос.
...
Удивительно только, зная и лично сказав, что "точка невозврата не пройдена", Порошенко так просто бросил страну на волю волн = во время войны допустил на выборы врага.
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Кстати, заметили, что Петр Алексеевич упорно помалкивает насчет всех этих резонансных церковных событий?
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…

🤣🤣
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Он теперь всем про светлое будущее в ЕС рассказывает.
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Филарет стоит за Самостийную церковь - так кто болен, заря?
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зорю за такі заяви мона і притянути, бо ніззя разглашать мєдіцінскійє свєдєнія поційєнта. А по-суті, вони всі одинаково больні - бо вєруют в нєвідімого, і одінаково здорові - другіх обманом підбивают вірити та мають з цього зиск.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПатриарх Филарет заболел, это сделало его союзником Москвы в борьбе против Томоса, - Зоря
 
 
 
 
 
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