 Патриарх Филарет заболел, это сделало его союзником Москвы в борьбе против Томоса, - Зоря

Об этом написал на своей фейсбук-странице замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.
"Ровно полгода назад Томос был вручен митрополиту Епифанию и прибыл в Украину. Тогда вместе со всеми патриарх Филарет благодарил вселенского патриарха и президента Порошенко за большой труд. И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде - званию Героя Украины. Потому наш патриарх был героем. Который был вдохновенным и сам вдохновлял", - написал он.
Зоря отметил, что болезнь изменила Филарета до неузнаваемости. "Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса", - подчеркнул архиепископ.
Он привел цитату Филарета: "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду патриархом". "Это мог сказать то другой человек, но не наш патриарх", - добавляет Зоря.
"Сегодня болезнь проявилась очередным "пробиванием дна" - интервью "Россия 24". А мы еще надеялись, что дно - это "Страна.юа"… Обидно писать об этом в праздник, но и не отреагировать - нельзя.
У меня два вывода:
- Пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает.
- Помолимся за здоровье патриарха Филарета - телесное и духовное. Потому что невозможное для людей - возможно Богу", - резюмировал архиепископ.
Напомним, почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.
И знае.те, больше шансов шо упадет метеорит, чем первый вариант подействует)
Любой поп, даже Попа Римский(как погоняло уркагана звучит, не?) даже при насморке открывает аптечку, а не бормочет мантры к Бобу. Эти дурацкие суеверия пусть стадо слушает да бабло отсыпает. Удобно: прошел у кого-то рак - Боб помох(а доктора - лохи), не прошел - Боб его к себе взял ибо он(подохший) был очень бобрым(так что отсыпьте ка баблишка ка)))
Танцы на пьяных столах,
Где музы облюбовали сортиры,
А боги живут в зеркалах,
Где каждый в душе Сид Вишес,
А на деле Иосиф Кобзон,
Где так стоек девиз:
Кто раньше успеет, ты или он?
Все это Rock-n-Roll...
...
Удивительно только, зная и лично сказав, что "точка невозврата не пройдена", Порошенко так просто бросил страну на волю волн = во время войны допустил на выборы врага.
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…
🤣🤣