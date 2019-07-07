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Все про:визит (2278) Молдова (1026) Майя Санду (2)

 Премьер Молдовы Санду прилетит в Украину 11 июля

Глава нового правительства Молдовы Майя Санду прибудет с визитом в Киев по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

Читайте на Цензор.НЕТ: Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем"

2 июля Майя Санду нанесла свой первый официальный визит в новой должности в Румынию, где встретилась с президентом страны Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.

В тот же день она отправилась в Брюссель, где в течение нескольких дней проводила встречи с европейскими чиновниками, среди которых были европейский комиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан, председатель Европейского совета Дональд Туск, вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также на Цензор.НЕТ: Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро

Источник: https://censor.net.ua/n3136143
 
 
 Топ комментарии
 
Пошла вода в хату
Приднестровье, Плахотнюк-Порошенко, контрабанда

С Богом
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Яким чином? Московія звідти піде?
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Рафік Петя ніучом нєувіноуват! Він заради України та українців контрабанділ.
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Ну, может быть , наконец то мы избавимся от ножа в спине ввиде приднестровья ?
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нехай пояснить, чому по їхній столиці роз'їзджають автівки на сепарських номерах.
а може вона подібне Зелі порадить і незабаром і на наших дорогах з'являться автомобілі з номерами днр і лнр.
ну а шо ? ми ж за мир, правильно ?
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А я дивуюсь. Ще роз'яснюю вам щось! Ідеї якісь пропагую...
А нехай їздять. Але тоді я вам не раджу ходити до супемаркетів і взагалі у багатолюдні місця. Бо там будуть теракти.
І нинішя "стагнація" здасться вам раєм.
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расскажет как надо связи в СНГ восстанавливать и дружить с кацапией
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Будет на Мальдивского компромат собирать.Против Пети показательный процесс будет .В клетке.Это раз .Блокировка Приднестровья-2.Душить будут,чтобы наших орда отпустила..
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Пошла вода в хату
Приднестровье, Плахотнюк-Порошенко, контрабанда

С Богом
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Рафік Петя ніучом нєувіноуват! Він заради України та українців контрабанділ.
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петрушку обкладають червоними флажками )))
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Ваші чорні сподівання щодо Порошенка, брудні зеботи, марні.
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Слуги русского народа, однако уже опустились до 39% до осени зеленые сопли каломоева в конец засохнут
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Молдовы Санду прилетит в Украину 11 июля
 
 
 
 
 
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