 Избирательные бюллетени начнут передавать в окружкомы, - ЦИК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, 7 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

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Напомним, 4 июля Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий. Иск подала "Аграрная партия". Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.