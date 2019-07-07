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 Политика Украины
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Все про:бюллетени (107) ЦИК (3180)

 Избирательные бюллетени начнут передавать в окружкомы, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уполномочил Государственное предприятие специальной связи от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избиркомам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, 7 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

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Избирательные бюллетени начнут передавать в окружкомы, - ЦИК 01

Напомним, 4 июля Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий. Иск подала "Аграрная партия". Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3136141
 
 
 Топ комментарии
 
Ой все пропало сливают Украину
Порошенко, на кого ты нас оставил?
Пиночет, Пиночет!

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ПЕСцикам треба примусово вже робити щеплення від сказу,
погризуть скоро клаву і на нормальних кидатися будуть!
🤣🤣
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ШаКАЛадом їх замастити...
😁
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Понятно одно, закончиться это все плохо или очень плохо.
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Ой все пропало сливают Украину
Порошенко, на кого ты нас оставил?
Пиночет, Пиночет!

Краткое содержание следующих 200 соевых комментариев
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Слава Богу скоро у зе!била будет вся "повнота влади" и наконец-то оно реализует свои "кінець епохи...". А то из "дайте ему 100 дней" больше половины уже йок, а ни конца эпохи бедности, ни конца эпохи лжи, ни остального, что оно брызгало в глаза 73%-ным не настало. И даже на войне наживается вместо бариги без зазрения совести.
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Ну что я вам могу сказать...
Теперь вы будете жить в этой шкуре пять лет!
Я пять лет терпел и вам того желаю...
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Все мы будем жить в "этой шкуре". И было бы весело (********** же легко и просто, как я уже убедился за пару месяцев), если бы "эта шкура" и его бенЯфициары не сливали Украину на 3-й космической.
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СОЛНЦЕ НЕДОЛЖНО БЫЛО ВЗОЙТИ ЕЩЁ 48 ДНЕЙ НАЗАД. 😂😅😂
НО ЗРАДА ЗРАДНАЯ ПРАХА ДАЖЕ СОЛНЦЕ ПРЕДАЛО И ПРОДОЛЖАЕТ ВСХОДИТЬ И ВЕРНО СЛУЖИТ
ЗЕЛЕНСКОМУ. 😂😅😂
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Через два тижні вже будуть тут на Цензорі оприлюднені попередні результати екзит-полів.. Завджи так було.. Сподіваюсь на мінімальну підтримку громадянами України антиукраїнських сил на цих виборах - петя, медведчук-бойко-рабінович та мураєв-гєпа-вілкул-труханов повинні назавжди відійти в минуле..
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А ось вже перший тих з 200 коментарів які наобіцяв ЛАЛАЛА .
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Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6761

Ну ви дайотє!!!
Леонід і порохобот - що ви там таке курите? Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7458
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Леонид,
Если учесть «опросы», которые иногда проводят, к сожалению есть достаточно дурбЭкалов, которые за жОпо-блок и им подобным.......
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Собираюсь🙂....... хочу завтра позвонить, если дозвонюсь - всегда такая катострофа, в наше консульство (Франкфурт/Майн) уточнить на счет «пригласительных».......в 2014 приходило письмо с «приглашением»..........на данный момент - ☹️
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Ингрид на сайте консульства можно найти себя в избирательных списках
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Это без обсуждений=>считаю, что каждый сознательный гражданин обязан принимать участие в выборах......🙂
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https://germany.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/73568-shanovni-gromadyani-ukrajini-21-lipnya-2019-r-v-ukrajini-vidbudutysya-pozachergovi-vibori-do-verkhovnoji-radi
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Сліпий снайпер,горе в родині
Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 470
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Підрахуєм чокалядки заробляєш??
🤣🤣
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Оберштурмбаннфюрер СС. То есть, всего-навсего подполковник... Мелковато.
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Ну так, он ещё не в Раде!
Потом повысят Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7672
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Так я повторю вопрос, который, вроде как- даже в тему. Хто этот чудик??? Мне реально интересно. Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4935

Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8131
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Что еще могут придумать прохоботы. Суд примет решение печатать бюллетни на всех европейсих языках?
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ПЕСцикам треба примусово вже робити щеплення від сказу,
погризуть скоро клаву і на нормальних кидатися будуть!
🤣🤣
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когда выбрали презиком мовного и умственного инвалида...
Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8709 Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 2 ч.2 часа назад
Президент України дає коротке інтерв'ю Німецькії Хвилі.
Німці задають президенту питання українською мовою.
Президент вперто раз за разом відповідає російською.
Німці перекладають відповіді президента України для українських глядачів.
Овервойсом.
Яке ганьбище.
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Это правильно, глупо все переделывать только потому что Саакашвили не понравилось 22 место в списке, куча денег и времени на ветер.
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Саакашвили все равно, Пете не понравились выборы вообще.
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Так а кто в суд то подавал чтоб провели новую жеребьевку?
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Політична система - мертва, всі ці партєйки - лише тимчасові об'єднання різних аферистів.
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Политическая система уже опреляется. Как оказалось у нас около 50% избирателей либералы. 30% буржуазные демократы, 10% социалисты, остальные коммнутисты, националисты и разные радикалы. Неплохой раскдлад для европейской страны.
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Політична система почне діяти, коли не тільки замість десятків різних парєйок буде з - 4 політичні сили (пвртії), але відповідальність будуть нести, а не бігати з одніє в іншу, як зараз. Скільки той же Порошенко, наприклад, змінив політсил дотепер... І там їх сотні таких.
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общетсво уже определилсь по идеалогиям. Прийдет время появться соотвтсующие партии, которые будут представлять не говрящие головы, а их деалогии. Которые будут нести отвестственность перед избирателями, неважно какой у них лидер.
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Суспільство може не дожити до цього часу просто тупо фізично. Тому треба змінювати закон про політичні партії, встановивши для будь-кого обмеження в переході із однієї в іншу.
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Европйцам для этого понадобились столетия (политичкого самосознания), мы живем только не более 30 лет. При этом уже идеалогии в общетве определилсиь (см.выше) Осталось только их закрепить формалными партиями с соотвтвующими названиями.
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нє, огранічіть свободу "совісті" нізззя!!! Чєлавєк може міняти "убєждєнія". Кстаті, перебігаючи із "партії" в "партію" дані персонажі не міняють убєждєній - вони переслідують мету пробитись до корита з більш спритними
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нема у нас ідєлогічних партій - шайки-банди під лідєра-сімпатіка. К прімєру, Вакарчук вопщє не має прєдставлєнійє про політіку - якісь хіпстерські слогани та хайпова еклєктіка
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партий пока нет, а общество уже есть, которые делиться по идеалогиям.
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як це опріділілісь? Он Богдан має особе мнєнійє, яке з програмою партії йде в розріз. Так само в інших гоп-компаніях представлені різні переконання: від крайніх лівих та правих до зовсім лібералів та дімакратів в адном спіскє.
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Так. Вони об'єднуються зовсім за іншими принипами, ніж ідеологічні. У більшості там взагалі ніяких переконань немає.
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оттттооо! Такі собі прєдпріятія по распілу бабла налогоплатєльщіков
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Та прийнятті законів для папіків-олігархів, аби їм нічого не було, натомість у них було все.
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