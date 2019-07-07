 Избирательные бюллетени начнут передавать в окружкомы, - ЦИК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, 7 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.
"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 июля Шестой апелляционный административный суд решил провести пережеребьевку партий. Иск подала "Аграрная партия". Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Порошенко, на кого ты нас оставил?
Пиночет, Пиночет!
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Теперь вы будете жить в этой шкуре пять лет!
Я пять лет терпел и вам того желаю...
НО ЗРАДА ЗРАДНАЯ ПРАХА ДАЖЕ СОЛНЦЕ ПРЕДАЛО И ПРОДОЛЖАЕТ ВСХОДИТЬ И ВЕРНО СЛУЖИТ
ЗЕЛЕНСКОМУ. 😂😅😂
Ну ви дайотє!!!
Леонід і порохобот - що ви там таке курите?
Если учесть «опросы», которые иногда проводят, к сожалению есть достаточно дурбЭкалов, которые за жОпо-блок и им подобным.......
🤣🤣
Потом повысят
😁
погризуть скоро клаву і на нормальних кидатися будуть!
🤣🤣
Днепр Бандеровский @inushka_ 2 ч.2 часа назад
Президент України дає коротке інтерв'ю Німецькії Хвилі.
Німці задають президенту питання українською мовою.
Президент вперто раз за разом відповідає російською.
Німці перекладають відповіді президента України для українських глядачів.
Овервойсом.
Яке ганьбище.