 Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой. ФОТОрепортаж

Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с канадской делегацией во главе с Послом Канады в Украине господином Романом Ващуком на борту фрегата Королевских ВМС Канады "TORONTO", который сейчас участвует в проведении международных военно-морских учений "Sea Breeze-2019"", - сказано в сообщении.

Степан Полторак поблагодарил канадскую сторону за поддержку Украины во время агрессии Российской Федерации.

"Он отметил важность и эффективности тренировочной миссии "UNIFIER" для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО", - отметили в Минобороны.

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В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.













