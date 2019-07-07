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Все про:Канада (1292) международное сотрудничество (40) Полторак (1152)

 Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с канадской делегацией вопросы сотрудничества в военно-технической сфере.

Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с канадской делегацией во главе с Послом Канады в Украине господином Романом Ващуком на борту фрегата Королевских ВМС Канады "TORONTO", который сейчас участвует в проведении международных военно-морских учений "Sea Breeze-2019"", - сказано в сообщении.

Степан Полторак поблагодарил канадскую сторону за поддержку Украины во время агрессии Российской Федерации.

"Он отметил важность и эффективности тренировочной миссии "UNIFIER" для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО", - отметили в Минобороны.

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В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.

Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 01
Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 02
Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 03
Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 04
Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 05
Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 06
Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой 07

Источник: https://censor.net.ua/n3136140
 
   
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Смысл этих действий Полторака? Давай до свидания.......
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Ща тебе диабетные пояснят о мощи этой пэрэмоги😀
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сенс в тому, що окрім нього більше нікомую
або якого сепара на чолі поставлять, як в Луганській області
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угу .. всі дєбіли.. один палтарак - бездарь маладєц.. Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой - Цензор.НЕТ 3924
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нє, ну якщо ти і твої братки по разуму, не погоджуєтесь, то питайте в Зелі, чому він не подав кандидатуру на заміну Полтораку.
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Даром канадійці зброю давати не будуть. А за такої ціни на їх зброю, потрібно й далі належно ФІНАНСУВАТИ свої непогані розробки та технічно переозброювати власні виробництва.
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Лучше бы на британском эсминце побывал, чем на канадской калоше.
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Я так зрозумів зі світлин, що капітан фрегата - пані чи панянка.. Крім Канади, США та країн Балтії - Україні більш ні на кого розраховувати.. Берегти та плекати потрібно стосунки з цими країнами - при будь якій владі як у нас, так і у них..
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На последней фотке полторуха крылья распустил аки орэл. А на вид питух питухом
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То для проветривания подмышек. В Одессе жарковато, для пиджаков...
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😀
Хотя крайние пару дней сносно. Жарко, но не смалит, как было до этого
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Странная шариковая ручка, у очкарика, который Полторака сопровождает. Явно- не "Паркер". Наверное подобрал где-то.
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Канада конечно слаба как государство, но граждане у них бойцы survival type В одном из лондонских парков есть монумент миллиону канадцев отдавших жизнь за 'фазерленд' , хоть и противоречит про 'выживание'
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Пятая фотография сверху, женщина сидящая во главе стола, по моему там все сказано на лице от этой встречи. Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой - Цензор.НЕТ 5761 )))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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