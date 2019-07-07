 Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении в резолюцию пункта, касающегося "Турецкого потока" и "Северного потока-2", была предложена американской делегацией.

Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте опоры на один источник энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы. Он объяснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ проявлять влияние на другие страны, а это может привести к негативным последствиям.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".