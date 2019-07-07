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Все про:ОБСЕ (3675) резолюция (255) Северный поток (477)

 Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе. В ней упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении в резолюцию пункта, касающегося "Турецкого потока" и "Северного потока-2", была предложена американской делегацией.

Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте опоры на один источник энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы. Он объяснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ проявлять влияние на другие страны, а это может привести к негативным последствиям.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3136139
 
   
 Топ комментарии
 
потом скажут что мордор на зло резолюции всё же построил свой северный поток и озаботятся ...
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Після повернення росії резолюції ПАРЄ нічого не варті.
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ах ти шмаркля зелена.. шо ж ти тваріш.. це мала бути заслуга Петі Пєтушка Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" - Цензор.НЕТ 4762
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И что эта резолюция дает. Ничего . Все против, а Северный поток 2 почти построен.
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Южный поток тоже был почти, а потом раз... и разобрали на металлолом.
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не спеши! вафлеры уже объявили, что снизили мировые цены на нефть, передвинули на карте Европы Словению ближе к границе Украины, и перенесли столицу Канады в Торонто. а такой пустяк как ПА ОБСЕ понятно их заслуга (надо только им расшифровать, что это такое)
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А разве не так? Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 731
Государство ПОКА движется по инерции от папиредников.
сентябрь - октябрь покажет, за результаты деятельности зелЁной сопли с офшорам на Кипре и без диплома клоуна. Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 3639
Вот тогда, в ноябре и обхохочитесь. К сожалению и те, кто реально умет мыслить в отличии от 72% умственно отсталых от рождения граждан Украины имеющих право голоса на выборах. Обхохочутся благодаря 72% ЗеДебилам.
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Треба найяснішого відправити в Данію з візитом.
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Ні в якому разі! Це - єдина країна, яка ще не дала дозвіл на будування в своїх тер.водах ПП2!
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И что скажет на эту резолюцию старая комсомолка Меркель ?
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Мне тоже интересно: резолюция ПАСЕ- есть. А строительство газопроводов есть? Если есть, то... можно далее голосовать, Рашке на потеху.
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потом скажут что мордор на зло резолюции всё же построил свой северный поток и озаботятся ...
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Меркель нужны миллиарды чтобы вливать в бедные страны EC, также нужно кормить миллионы беженцев, нужны миллиарды на тысячи социальных организаций, нужно миллиарды для зеленых технологий, на бесплатное обучение, на пенсии и т.д
Список такой что мало не покажется.
Так что плевала она на все эти резолюции, как и Макрон которому тоже на все это нужны деньги.
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, что кацапы все это обеспечивают деньгами...?
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ей по душе игра в пренуждение. хіба не видо?
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STAS,
Меркель готовится на пенсию (на следующих выборах не будет кандидироваться), а вот такой министр промышленности Альтмайер (кстати из партии Меркель), так этот министр упорно продвигает СП и не сильно прислушивается к «советам» американцев......., а еще есть такой политик Кречмар в Саксонии, который недавно был в Питере и лично пригласил )(уйла в «гости» в Лейпциг........
Этим хочу сказать: бабло - все.........
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Резолюции, меморандумы...разные степени Обеспокоенности. Реальных действий и противодействий НЕТ! Бизнес с Рашкой у европейцев шурует вовсю, ну если не на прямую то через третьи страны. К сожалению бабло побеждает декларируемые Европейские ценности.
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Не их компетенция. Эту резолюцию пусть монголы с корейцами принимают.
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пасе це як оон
толку як з козла молока
все це просто декларацыъ
а бабки йдцть куди треба
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Після повернення росії резолюції ПАРЄ нічого не варті.
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тут мова про обсє. і в паре і в обсє є гловний керівний орган - парламентська асамблея.
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Такими темпами ОБСЕ и российские танки начнет на Донбассе замечать.
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Эта резолюция констатировала что и так всем известно:
"... российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения ..."
И всё? Такую резолюцию они могут каждый день принимать.
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тссссс, не мешай. чел заикается и пасе с обсе путать начал😀
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по "парламентска асамблея". народ думає, що вона лише в паре. а мова то про обсє.
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Так, але повернення росії у ПАРЄ зводить резолюцію ОБСЄ нанівець. Так годиться?
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нічого це не дасть.
проект фактично завершений і незабаром його почнуть експлуатувати.
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поздно батюшка
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения
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Комитет ПА ОБСЕ...Ух какое страшное название.))

Это похоже на то,как старый импотент теребит вялого,грозясь ********* всю деревню,включая крупный рогатый скот.))
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ОБСЕ настоящие бандеровцы, махновцы и гайдомаки.
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Профильный комитет какой-то европейской структуры принял какую-то совершенно пустую постанову, которая ничего не решает и это за деньги налогоплательщиков!? Несколько десятков чиновников ,куда-то летали, что-то жрали,спали, бухали и трахались; ходили на какие-то заседания, за что получали деньги и принимали решения и постановы , которые ничего не решают априори!?- Не удивительно что произошли«брэкзит» и Трамп!!
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Тобто, банки не будут получать прибыль от своих вложений потому, что профильный комитет ОБСЕ против?)))) вы серьезно?)))
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поздно батюшка
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
 
 
 
 
 
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