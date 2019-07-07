 Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении в резолюцию пункта, касающегося "Турецкого потока" и "Северного потока-2", была предложена американской делегацией.
Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте опоры на один источник энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы. Он объяснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ проявлять влияние на другие страны, а это может привести к негативным последствиям.
"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.
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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.
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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.
Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.
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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".
Государство ПОКА движется по инерции от папиредников.
сентябрь - октябрь покажет, за результаты деятельности зелЁной сопли с офшорам на Кипре и без диплома клоуна.
Вот тогда, в ноябре и обхохочитесь. К сожалению и те, кто реально умет мыслить в отличии от 72% умственно отсталых от рождения граждан Украины имеющих право голоса на выборах. Обхохочутся благодаря 72% ЗеДебилам.
Список такой что мало не покажется.
Так что плевала она на все эти резолюции, как и Макрон которому тоже на все это нужны деньги.
Меркель готовится на пенсию (на следующих выборах не будет кандидироваться), а вот такой министр промышленности Альтмайер (кстати из партии Меркель), так этот министр упорно продвигает СП и не сильно прислушивается к «советам» американцев......., а еще есть такой политик Кречмар в Саксонии, который недавно был в Питере и лично пригласил )(уйла в «гости» в Лейпциг........
Этим хочу сказать: бабло - все.........
толку як з козла молока
все це просто декларацыъ
а бабки йдцть куди треба
"... российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения ..."
И всё? Такую резолюцию они могут каждый день принимать.
проект фактично завершений і незабаром його почнуть експлуатувати.
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения
Это похоже на то,как старый импотент теребит вялого,грозясь ********* всю деревню,включая крупный рогатый скот.))
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения