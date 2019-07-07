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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:кандидат (967) ЦИК (3180)

 11 кандидатов в депутаты передумали идти в Верховную Раду, - ЦИК

ЦИК отменил регистрацию 11 кандидатов в депутаты, написавших заявление об отказе баллотироваться.

Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО (одномандатный избирательный округ. - Ред.), выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины, Комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения - Ретивова И.А. - в ОИО № 50, Бабенко М.Н. - в ОИО № 90, Глиняного Л.П. - в ОИО № 92, Бойко А.В. - в ОИО № 97, Костяка М.М. - в ОИО № 183; выдвинутых политической партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Подостройца К.А. - в ОИО № 135, Бальжик М.М. - в ОИО № 136, Граждана В.В. - в ОИО № 141, Шкаривского В.М. - в ОИО № 143; выдвинутых Политической партией "Оппозиционный блок" - Тулюлюка А.В. - в ОИО № 204, Левковского М.П. - в ОИО № 207 ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦИК внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 № 1346 "О форме, цвете и текстах избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", исключив из соответствующих приложений сведения о указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством

Как сообщалось, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3136137
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз Пес,а був Барига
Тепер крутиться як дзига!...
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Зараз Пес,а був Барига
Тепер крутиться як дзига!...
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был кум мертвячки- а теперь услуга урода 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 226
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Ну ей богу некий Вася Ложкин рисовал свою картину не только о идиотах, наплодившихся на Россее(как показывает картинка выше):
11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7292
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Это взгляд с позиции соеголовых.
Ответ получите 21-го июля.
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Кизяка Гаврмлюка , туда , Допкиных , Гопкиных
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И правильно сделали. Новой Раде придется тяжко трудится(на благо народа)
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Тобто ти іноземець говориш від українського народу?
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Зараз Пес,а був Барига
Тепер крутиться як дзига!...
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Гепа по 14 округам уркуганов заводит.Это Только он.А скока их по стране?
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Все рівно є вже заяви, що вибори не будуть демократичними.
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Им повезло .. Они не будут висеть на Майдане . 11 кандидатов в депутаты передумали идти в Верховную Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3341 .
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За то , что вводили в оману общество, штраф каждому , 10 млн гривен у казну. Дабы не повадно остальным выкобениваться.
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це риги-ватники, парашисти про)(уйловські, один під одного знімаються. Ну, щоб один одному не заважати...
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Прокатим ПЕСюков на парламентских выборах 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1237
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хорошая рекламка от ботов лахти... прямо один в один скачанная из расейской пропаганды)
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Да вы тут все руки мацквы, ахенты кремля, раскачиваете яхты Косюка....и с будками не сложилось....по логике Офшоренко 73.5% проголосовали за Путлера! Во радость на Расеи. А Педя бухой или под психотропами истерит и матерится на митингах....До него начало доходить что он уже просто гражданин и с перспективой походов на допросы и посадки с конфискацией награбленного с 1998 года.........
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Треба гнати в шию порошенківців і яценюковців з ВР , копняками.
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Ларик Гор
Треба гнати в шию порошенківців і яценюковців з ВР , копняками. 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7040

11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3180

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и ведь НИ пикселя фотошопа) весь мир видел рожи этих клоунов он-лайн)
11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2563 скрепная тема зебилов из ольгино - "партия ляшка".. духовная близость зебилов
зебил, ты же в курсе, что только быдло будет орать "приходи на стадион" (приезжай в винницу) и ОТМАЗЫВАТЬСЯ назвать адрес... чё, из кустов будешь выглядывать - чтобы свои обдрыстаные портки побежать стирать?
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"Помітили", що саме при сивочолому гетьмані достали з нафталіну Медведчука, відмили та повернули в політику. Як і Ахметову віддали фактично всю енергосистему України в особисте володіння (те, про що він при злочинному Панді і не мріяв).
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Выбрали вместо проевропейского президента, банду пророссийских гопников и бандитов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины11 кандидатов в депутаты передумали идти в Верховную Раду, - ЦИК
 
 
 
 
 
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