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Все про:Зеленский (2027) Луганщина (4110) ОГА (1466) Комарницкий (1)

 Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской областной государственной администрации.

Соответственный указ, датированный 5 июля, опубликован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - гласит текст указа.

Владимир Зеленский лично вручил удостоверение председателя Луганской ОГА Виталию Комарницкому во время рабочей поездки на Луганщину, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что миссией руководителя области должно стать нахождения возможностей для восстановления Луганщины.

"Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (Президент Европейского совета. - Ред.), Видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас приветствую. Вас у нас большая надежда", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие.

"Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщине, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальные для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать ", - сказал он.

Напомним, 26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, в том числе Виталия Комарницкого.

Виталий Комарницкий - ректор перемещенного на подконтрольную территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

В комментарии журналистам он заявил, что чиновники и работники бюджетных учреждений, работающие на территории оккупированной части Донбасса, должны подлежать амнистии, писали 4 июля "Новости Донбасса".

Также на Цензор.НЕТ: "Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами. ВИДЕО

Один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын утверждает, что Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске.

Источник: https://censor.net.ua/n3136136
 
 
 Топ комментарии
 
да вы шо - да не может быть - а может он и не наркоман совсем - а видео с таможни ,то обман зрение - но главное - не порох - да?)))))))))
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Зеленский такими назначениями рыгоанналов роет себе яму. Никто за него не голосовал как за рыга и сепара, а он ведет себя именно так.
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Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ - Цензор.НЕТ 8064 bubuka777

Голосовали же за то, что обещал наркоман,
опять мозг забыли включить. Что ж, жрите, главные блюда еще впереди,
дебилы.
Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ - Цензор.НЕТ 8296

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Я за Зе не голосовал. Жаль , что я не ошибался
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вже набридли новини про дамЬас за 5 років, чесно якось пох.((
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Просто сдает область под контроль местной мафии, с перспективой встраивания ее в "лугандон". Вот и вся его политика.
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Великолепный выбор! Сепаратист и помощник Ефремова готовит базу для капитуляции и сдачи луганской области. Слава великому ЗЁ гениалиссимусу!
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Зе - молоток!План Трампа претворяет в жизнь!Неуклонно и последовательно.Волкер и Туск поддерживают...
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Двое поющих петуха, решивших, что теперь они еще и аграрии, решили убить двух зайцев одним выстрелом. Сорвать выборы и дискредитировать РНС Михаила Саакашвили. Они отправились в суд и потребовали пережеребьевки, поскольку, по их мнению, права партии РНС, не участвующий в жеребьевке, были ущемлены.Им наплевать на то, что Михаил Саакашвили согласился с порядковым номером своей партии в бюллетени и не имел к ЦИК никаких претензий. Эти борцы за чужие права все равно поперли вперед.Чьи же уши торчат за певцами-аграриями? Прежде всего того, кто уже в четвертый раз делает попытку сорвать выборы.
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сракашвилли пусть в Грузии балотируеца там кстати тоже выборы сейчас будут. Мало тут всякго отребья, маланцев, кацапни сепаров..пипец украинцев просто в наглую виживают со своей же земли..Хотя правды ради надо сказать шо 73% сепаров малороссов хохлов в этом активно помогают..
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ПОРОШЕНКО НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ НАЗВАВ ЛЮДЕЙ «НЕЗДАРАМИ» І «ПУТІНСЬКИМИ НЕЛЮДАМИ» (ВІДЕО)
повний текст читайте тут: https://prykarpattya.org/news/65996?fbclid=IwAR1lc9Ntg6JOp9zSpO8OvGdU9y3xmFHao9KntJpAdmCHCjWsIiBqtEpU2S4

Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 8435
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Так вы и есть такими , зебилы Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 1888 .. Всё верно он назвал . Это он ещё и поскромничал . !!
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то є добре шо твій алкаголік гаспадін пралєтає на виборах.. такого чма ще Україна не знала.. гірший за овоща.. жадібний мародер та політичний лошара Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 244
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То есть ЗЕбилятник не хочет европейского будущего чушка козломордая хочет Таёжный союз..
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Так всё правильно сказал. Только дегенераты малороссы могли привести кремлёвскую ЗЕсепарню.. к власти. Интересно то что назначение сепара КОмарницкого тебя почему то не беспокоит, ты усераешься визжишь только про Петю сепар ты козломордый.
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Т.е все,кто голосовал против барыги сепары и малоросы?
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Все кто голосовал за малороса - Зеленского . Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 5056 .Кто устроил травлю Порошенка , без всяких на то оснований ,, тем самым помог х.йлу скинуть ненавистного ему проукраинского президента . .
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14 мільйонів сепарів та малоросів проти мільйона невдах та агресивних потвор.. це не так вже і погано Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 9928
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это подружки рыга пэти
elise.com.ua/2019/07/06/takoj-merzosti-ot-vinnika-nikto-ne-ozhidal-za-kopejki-prodalsya-poroshenko-i-pytalsya-sorvat-vybory/
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Меня постоянно мучает один вопрос: Чем заняты сейчас нацжены?
P.S. Вопрос, если что - риторический.
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Полюють на гомосексуалістів, бо давно сексу не було. Авакянові нема коли.
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Пороховатаны каждое движение Зе превращает в зраду...а ради чего, чтоб ***** набрал на 0.1 % больше?...так вы ж придурки ранее так слизали ему зад что он похудел с 25 до 8 или 5%... 21го для Пети всё закончится, что не может не радовать!
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Если почитать комменты на Цензоре, то 95% населения за *****...По факту почему-то получается наоборот... Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 5248
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Они ещё и друг друга агитируют за Петю! Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 2739 Круглосуточно! Уже несколько месяцев! Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 2739 А по факту их тут человек десять. Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 2739 Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 2739 Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 2739
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Просто интересно как ЗЕбилятник вроде тебя связывает назначение откровенно сепаратиста украинофоба и бандюка КОмарницкого с Петей?? Опять бедному ЗЕбилу Петя в штаны насрал..аяяяйй шо делает. Да сколько же это Петя будет вместо ЗЕбила все назначения делать, в конце концов кто президент - ЗЕбил или Петя?? ДОКОЛЕ??
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Критический вопрос к *********: - КАК ,,открвенны сепартист,укринофоб и бандюк..." ПЯТЬ ЛЕТ РУКОВОДИЛ ВУЗОМ МВД А УКРАИНЕ ПРИ ,,БЕЛОМ И ПУШИСТОМ" ,,ПАТРИОТЕ" петре парашонке СОЗДАВШЕМУ УКРАИНУ ИЗ НИЧЕГО???? 😂😅😂
КТО ТОТ ГАД ,,ПЛОХОЙ БОЯРИН" КОТОРЫЙ НЕ ДОЛОЖИЛ ******** СЦАРЮ парашонке???? 😂😅😂
К уровню ,,СЦАРЬ ВСЕЯ УКРАИНЫ" ВАШ педро ОПУСТИЛСЯ/ПОДНЯЛСЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ, хотя никто его соевого маразматика и незаставлял. 😂😅😂
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Перед выборами преза было наоборот. Сейчас зеботов на ЦН не используют, вот и поменялась ситуация.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=363170364392468&id=278792979496874
Зелебобка ловит приход😁
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Это полный писец!А почему Комарницкий?Лучше бы сразу Гуславского назначил.У этого опыта по потаканию и крышеванию сепарастов побольше!В Донецкой хоть завуалированное потакание Донецку,а тут тупо барыгу из ЛАВД!Лучше спроси,у его, как сепарасты разместились, в 2014г,в казармах его академии? Капитуляст назначил сепараста.
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Якісь казкові долбойоби,вибрали жидів ,тепер дивуються що їм серять на голову.
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А где зебилы, которые плакали, что у кого то сестра живёт в россии?
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От сепаров кругом на должностях? Я вижу, что вы только радуетесь.
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прастой нарид Наема конечно не читает - простой нарид 1+1 смотрит....
Но вот у тех, кто читает пуштуна, рейтинг Зе падает уже несколько недель...
Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ - Цензор.НЕТ 1512
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".....международных партнеров реальные для выполнения....", мы знаем о ком ты, скот....
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Я вас приветствую. Вас у нас большая надежда", - подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие. Источник: https://censor.net.ua/n3136136Вот так и сказал??? Вас у нас(с)?! А Комарницкий, значит, его понял... Тут законом о дематюкизации- явно не обойтись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ (обновлено)
 
 
 
 
 
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