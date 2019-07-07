 Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ (обновлено)

Соответственный указ, датированный 5 июля, опубликован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - гласит текст указа.
Владимир Зеленский лично вручил удостоверение председателя Луганской ОГА Виталию Комарницкому во время рабочей поездки на Луганщину, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства отметил, что миссией руководителя области должно стать нахождения возможностей для восстановления Луганщины.
"Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (Президент Европейского совета. - Ред.), Видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас приветствую. Вас у нас большая надежда", - подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие.
"Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщине, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальные для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать ", - сказал он.
Напомним, 26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, в том числе Виталия Комарницкого.
Виталий Комарницкий - ректор перемещенного на подконтрольную территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.
В комментарии журналистам он заявил, что чиновники и работники бюджетных учреждений, работающие на территории оккупированной части Донбасса, должны подлежать амнистии, писали 4 июля "Новости Донбасса".
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Один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын утверждает, что Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске.
повний текст читайте тут: https://prykarpattya.org/news/65996?fbclid=IwAR1lc9Ntg6JOp9zSpO8OvGdU9y3xmFHao9KntJpAdmCHCjWsIiBqtEpU2S4
elise.com.ua/2019/07/06/takoj-merzosti-ot-vinnika-nikto-ne-ozhidal-za-kopejki-prodalsya-poroshenko-i-pytalsya-sorvat-vybory/
P.S. Вопрос, если что - риторический.
КТО ТОТ ГАД ,,ПЛОХОЙ БОЯРИН" КОТОРЫЙ НЕ ДОЛОЖИЛ ******** СЦАРЮ парашонке???? 😂😅😂
К уровню ,,СЦАРЬ ВСЕЯ УКРАИНЫ" ВАШ педро ОПУСТИЛСЯ/ПОДНЯЛСЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ, хотя никто его соевого маразматика и незаставлял. 😂😅😂
Зелебобка ловит приход😁
Но вот у тех, кто читает пуштуна, рейтинг Зе падает уже несколько недель...
Со своей стороны Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие. Источник: https://censor.net.ua/n3136136Вот так и сказал??? Вас у нас(с)?! А Комарницкий, значит, его понял... Тут законом о дематюкизации- явно не обойтись.