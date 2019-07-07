 Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ (обновлено)

Соответственный указ, датированный 5 июля, опубликован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - гласит текст указа.

Владимир Зеленский лично вручил удостоверение председателя Луганской ОГА Виталию Комарницкому во время рабочей поездки на Луганщину, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что миссией руководителя области должно стать нахождения возможностей для восстановления Луганщины.

"Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (Президент Европейского совета. - Ред.), Видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас приветствую. Вас у нас большая надежда", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие.

"Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщине, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальные для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать ", - сказал он.

Напомним, 26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, в том числе Виталия Комарницкого.

Виталий Комарницкий - ректор перемещенного на подконтрольную территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

В комментарии журналистам он заявил, что чиновники и работники бюджетных учреждений, работающие на территории оккупированной части Донбасса, должны подлежать амнистии, писали 4 июля "Новости Донбасса".

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Один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын утверждает, что Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске.