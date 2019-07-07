 Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам

На интервью почетного патриарха Филарета в эфире пропагандистского российского телеканала обратил внимание украинский журналист Милан Лелич, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами томос - плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты", - написал он в Facebook.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

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После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

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