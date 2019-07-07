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Все про:пропаганда (2258) Россия (73244) УПЦ КП (490) Филарет (472)

 Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам

Почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу.

На интервью почетного патриарха Филарета в эфире пропагандистского российского телеканала обратил внимание украинский журналист Милан Лелич, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами томос - плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты", - написал он в Facebook.

Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам 01

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко подписывал со вселенским патриархом тайные соглашения, - Филарет

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудничество с КГБ – не грех. В советское время без Комитета госбезопасности в церкви ничего не делалось, - Филарет

Источник: https://censor.net.ua/n3136134
 
   
 Топ комментарии
 
У нас през нарик,так что не удивительно...
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Вже навіть не дивує... Закономірний фінал керованого ФСБ-шниками маразматика....
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Довго ще розгрібатимем наслідки правління маріонеточного режиму бариги і підбарижників!
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Барыга виноват в том что запрещёные пропагандоны пересекают границу когда они находятся в базах?Всю смену погранцов на ковёр !Главного к ответственности за такие приколы на работе.А если установить что реально она в базе и её пропустили через границу ещё и к уголовке всех причастных.
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Так недолго договорится Филарету что у гундяя осталось защиты просить Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 3636
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Вот это и есть наша проблема страны !После такого Филарета отправляют навечно в палаты Этого маразматика немеделно убрать с церкви.Вопрос к СБУ и особенно погранцам каким образом эта наволочь прошла границу?До тех пор пока в стране не будут жестко наказывать за такие деяния против страны и будут вольно себя чуствовать эта путинская сволочь в странее никогда не будет порядка и выиграна война.
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Украина свободная страна, а не какое то огороженное всякими запретами запореберье
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Может ещё Соловьева с Киселёвым пригласим на наши каналы что бы они просто здесь грязь лили?Что ты мелишь????
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Мелешь ты , бо новая власть уже 50 дней , а каналы росТВ ещё не разрешили , а говорят новая власть - пророссийская власть Так что продолжай дрочить на помет и как его х.з. но без нас
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Да да Ывро толераст, больше толерастии.. козломордая гопота только и ждёт шоб такие толерасты как ты рассказывали о свободе, правах человека и верховенстве права, пока эта гопота будет тебе кровь пускать и землю отжимать..Больше, ещё больше толерастии..как раз то что нужно в условиях войны шоб просрать срану в 0.
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Тебе то походу нечего терять кроме 'незайманости' твоего очка ; цепи уже давно на чер мет сданы
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21 век, а народ парится из за придурков в рясе. Давайте еще бабла занесите им, а то не чем мерсы заправлять))))
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Паряца потому что кацапня сильно напирает на веру и многие дебилы ведуца. Не забыл шо у козломордых православие головного мозга. Томос и независимая украинская церковь тут сильно подрывала влияние гундяевской гебни, шо важно с токи зрения национальной безопасности Украины. Я лично парюсь на за попов, а за то шо МП тут дибилов окучивает, и надо сказать весьма успешно.
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Не парься, все что они могли окучить они уже сделали. Этот век будет ознаменован жестким кризисом веры потому как народ начал умнеть и задавать вопросы. Ты много видел молодежи в церквях хоть у нас хоть в кацапстане? (На пасху за компанию с мамой или бабушкой не считать)
Христианство как проект уже изживает последние лет 20-30 и тю тю. А может и раньше.
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Ти можеш сказати, що більше, за віруючого Ейнштейна, знає ******* невіруюча молодь?
Чи може з'явилися докази, що Творця нема?
Чи вже хтось спростував Теорему Геделя?
пруф
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С дедом понятно ему просто нужна своя карманная церквуха и шоб ессно он там Божком был. Меня другое интересует - а где все те жюляботы, они же теперь все ЗЕбилы которые тут усерались рассказывали шо Томос то заслуга Филарета а не Порошенко?? Шо то не похоже жюлябото\ЗЕбилы что ваш дед Томос хотел..
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Все змінилися. Тепер один цар- Зеленський, він же син божий путінський і одна церква- Гюндяєва.
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Схоже, що віра здохла... Мова, армія...?
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А че все как петухи(ну, веруны) набросились то на старца? Разве не это "проверкаверы" или "маловерили"?
Главное шо ПАП отморозился от этого посмешища(ситуации).
Если бы Филя был неправ, то бывший гарант чего-то там - первый бы заверещал: "Помогите, хулиганы Яхве опускают" Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 8821
Так что КирГун может смело ржать с Лавровым. И не исключено шо это была.... да, "многоходовка". Ибо в то шо "пару лет все трудились в тайне и Кирюха ниче не заподозрил", вызывает.... ну, за такую инфу любой попок, стуканувший Гундяю, мгновенно бы потяжелел на сумму, которую поставил бы в банк и нехило кутил на проценты аж до смертии своей бохом данной. Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 3919
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Філарет , щодо мене - яскравий приклад дії біблейської мудрості :" Не сотвори собі кумира". Нажаль..
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Томос есть он не может не быть Старик немного значимость свою покажет
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Что-то там всё не так. Не так, как в новостях пишут
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Куда Свын вставил пятак, везде так!
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Молодець Філарет. Ховай це православіє, бо воно вже себе пережило. Після всіх цих скандалів від нього залишиться тільки одна община - архіерейський собор. Прихожани розійдуться по іншим протестанським церквам, або взагалі не будуть ходити на зібрання.
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Не надо на дедулю наезжать. Он просто не понял , кому интервью давал , так как старенький уже. А по сути то прав Филарет. Не тот томас , который должен быть. А не тот он потому что туда сунул свое свиное рыло соевый свинохряк со своими нариками и прочей компашкой. Сунул и измазал там все своим шоколадно-свиным навозом.
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Он похлеще пороха барыга будет - свечками торговал и налоги в казну не платил, и тут на тебе, свечной заводик частично отобрали, и как заниматься бизнесом? а Главный менеджер по ночам все спрашивает - деньги где?, а я тебе Томос дал который ты просил А Главный менеджер не унимается - спрашивает и спрашивает про десятину - никакого сна
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Свои же обманули, оттолкнули, скверну навели на человека, а потом искренне удивляются - "... Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты". Источник: https://censor.net.ua/n3136134
А думать надо было раньше. То ли ещё будет...
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Как сказал один политолог - г.Денисенко победил г.Филарета.Не думал,что буду свидетелем такого падения этого морального "авторитета" и патриота.Что это - старческий маразм или истинная его сущность?
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жовта преса.деградація,орфографічні помилки.в коментах часто зводять рахунки між собою, а адмін їх не банить.
цензор.нет став більшовицькою газетою швондера на зразок 1924 року,.....
як казав профффесор Преображенський- такі газети краще зовсім не читати
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А почему молчит господин Порошенко, его гордость обделалась....
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" и не церковь, ни кабак, ничего не свято...Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята..Эх раз, да еще раз..."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам
 
 
 
 
 
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