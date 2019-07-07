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 Происшествия
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Все про:Львов (3488) ограбление (1211) Нацполиция (9653)

 У остановившегося на красный свет водителя во Львове отняли более 300 тысяч гривен

Когда мужчина остановился на сигнал светофора, к нему подбежали двое неизвестных. Один брызнул в лицо баллончиком, в второй - разбил молотком стекло и схватил пакет с деньгами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области.

Ограбление произошло на окраине города. Водитель, 27-летний предприниматель, перевозил деньги на "Мазде".

"Около 10.40, проезжая по улице Гетьмана Мазепы, он остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников - один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором, по словам заявителя, были деньги в сумме более 300 000 гривен. После этого нападавшие скрылись", - сказано в сообщении полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Если виновных удастся поймать, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: "Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе. ВИДЕО

Полиция разыскивает свидетелей. Всех, кто был очевидцем совершения преступления или обладает информацией, которая может помочь установить личности нападавших, просят звонить на оперативную линию 102.

Источник: https://censor.net.ua/n3136133
 
 
 Топ комментарии
 
100%.... такі речі випадково ніхто не робить
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Слили.В совпадение не верю.
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Кто ни был бы в машине, но преступность в Одессе зашкаливает, а Зеленский об этом даже не переживае т- ни слова не сказал,хотя едет в Одессу. Преступная одесская власть видимо останется безнаказанной.
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Вы никогда не покупали ничего существенного за нал?
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Кокс килограммами покупал. Но со мной были люди из нашего квартала.
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Кокс килограммами покупал. Но со мной были люди из нашего квартала.

А потом поумнел,отсылал деньги в Панаму , а сам отдыхал на Мальдивах...
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Зеленое после выборов первые три дня в Турции отдыхал. У зебилов память избирательная.
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Ну что ты такое говоришь, истощенный предвыборной гонкой нарик уже и поторчать в Турции не может? А как же права человека?!
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Ты про лямы из привата? Так то без меня было)))
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100%.... такі речі випадково ніхто не робить
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пакет нужен был,

а деньги выбросил
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Соглашусь отчасти. Львов - город высокой культуры)))
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Пересічні шляхтичі у Львові живуть гарно...)) У остановившегося на красный свет водителя во Львове отняли более 300 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 714
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Пересічний. не тобі судити! Несуди та не судимим будеш.
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Вертолетная атака. .Суки , уголовники в законе .
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Прикольно: https://ukr.lb.ua/society/2019/07/07/431476_lvovi_pograbuvali_inkasatoriv.html
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если везешь бабло, нехрен останавливаться на красный свет
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..нехрен ложить пакет на сиденья... Я под водительским вожу)
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НУ ВОТ ЭТО И ЕСТЬ "ОБРАЗЦОВАЯ ОПЕРАЦИЯ" У водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 6840
НЕ ТО ШО У ГЕРАЩЕНКИ ПОЗОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ШТУРМА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ остановившегося на красный свет водителя во Львове отняли более 300 тысяч гривен
 
 
 
 
 
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