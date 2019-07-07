 У остановившегося на красный свет водителя во Львове отняли более 300 тысяч гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области.
Ограбление произошло на окраине города. Водитель, 27-летний предприниматель, перевозил деньги на "Мазде".
"Около 10.40, проезжая по улице Гетьмана Мазепы, он остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников - один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором, по словам заявителя, были деньги в сумме более 300 000 гривен. После этого нападавшие скрылись", - сказано в сообщении полиции.
Полицейские открыли уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Если виновных удастся поймать, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Полиция разыскивает свидетелей. Всех, кто был очевидцем совершения преступления или обладает информацией, которая может помочь установить личности нападавших, просят звонить на оперативную линию 102.
А потом поумнел,отсылал деньги в Панаму , а сам отдыхал на Мальдивах...
а деньги выбросил
НЕ ТО ШО У ГЕРАЩЕНКИ ПОЗОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ШТУРМА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ.