EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия
  16023  92
Все про:заложник (1382) Одесса (5519) Геращенко Антон (982) КОРД (123)

 "Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе. ВИДЕО

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал видео освобождения заложниц, которых неизвестный захватил в кредитном учреждении в Одессе.

Видео работы спецназа Нацполиции Геращенко разместил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщинам - работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.

Образцовая работа: видео освобождения заложниц в Одессе 01
Образцовая работа: видео освобождения заложниц в Одессе 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, полиция задержала неизвестного, взявшего в заложницы двух женщин в отделении кредитного учреждения в Одессе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3136132
 
   
 Топ комментарии
 
Отвратительно сработали!!! Нет слов уберите ето видео и непозортесь !!! Такая дверь идет только на подрыв . в окна не бросили гранату как минимум одну светошумовую !!! Если бы нарик был со стволом положил бы парней и заложников !!!
 показать весь комментарий
 
Мне кажется или за время проникновения полиции в помещение неизвестный успел бы зарезать заложницу и зарезаться самому.
 показать весь комментарий
 
Не в оправдание чепушилы, но вот эти "кредитные" организации должны быть просто прикрыты. Это ж легализованный лохотрон, бо куда ж 73% изучать тот документик, что в подобных "кредитных" организациях им дают подмахнуть. А потом и до таких ситуаций вот доходит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пізніше досиплять ) Якийсь-невдаха терорист. Міг би вкрасти 500 гривень та йти спокійно.
 показать весь комментарий
 
 
Це політична реклама труханова, який безкоштовно попіарив себе та свою говнопартію колишніх регіоналів тим що пропонував себе на обмін замість заручників. Найняли якогось бомжа наркомана який навіть не додумався одягнути довгий плащ і сказати що в нього на тілі бомба. Ломбарди всі мають куленипроникне скло і підійти з ножем до працівника неможливо! Готівочка також по суті ломбард і як так сталось що наркоман підійшов до працівника з ножем - незрозуміло! Отже це дешева постановка! А спецназ який не зміг подолати закриті двері, це просто ганьба! Я б таке відео не викладав, але Геращенко піарить труханова і обвалює імідж поліції!
 показать весь комментарий
 
 
Окремо мене розмішив спецназівець який бив тараном в ручку металопластикових дверей, дверей в яких стоїть величезне скло, яке можно було розбити з першого разу так само як і скло у вікні. Але спецназ не шукає простих рішень, він лупив тараном в металопластискові двері і так і не зміг зайти! Це ще раз доводить що в спецназ потрібно брати не сильних а розумних бійців з високим IQ, бо будуть ломитись у відкриті двері і не зможуть зайти, ідіоти!
 показать весь комментарий
 
 
разбивается окно, один стает на четвереньки, остальные по его спине вбегают в помещение.
А то шо за цырк был?
 показать весь комментарий
 
 
Да там металопластикові двері, достатньо розбити скляну частину дверей і рукою відкрити замок з внутрішньої сторони і зайти пішки!
 показать весь комментарий
 
Отвратительно сработали!!! Нет слов уберите ето видео и непозортесь !!! Такая дверь идет только на подрыв . в окна не бросили гранату как минимум одну светошумовую !!! Если бы нарик был со стволом положил бы парней и заложников !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вася ти шо кіна надивився?яка нафіг граната?нет ума штурмуй дома!
 показать весь комментарий
 
 
Славик если ты не в теме -- не пиши бред !!! Кто понимающий поймет а диванным доказывать бесполезно "Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети - Цензор.НЕТ 2768
 показать весь комментарий
 
 
+ шоу тараканів...там ще до вибивання дверей їх через велике вікно можна було постриляти так як бошки свої навіть не понагинали...
 показать весь комментарий
 
 
Кацап не истери,а рыло у поца,ну точно данбасяцкое
 показать весь комментарий
 
Когда ? Посмотри внимательно видео -- у нас за подобную (образцовую работу) перевели и командира и зама "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 9480
 показать весь комментарий
 
 
Пиндос ты еще и слепой. Световую кинули сразу и после вспышки вошли.
 показать весь комментарий
 
 
Світлошумову гранату кинули, але " 20. Забороняється застосування малогабаритних підривних пристроїв "Ключ", "Импульс" для відкриття приміщень, захоплених
правопорушниками, де перебувають заложники. "
 показать весь комментарий
 
 
С дверью, действительно, получилась лажа - но это реальная жизнь, не все идет по плану. Главное, через окно нормально вошли и все живы.
 показать весь комментарий
 
ВЕРНО.
НО ПРОСТО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ПРО "ОБРАЗЦОВУЮ" ОПЕРАЦИЮ
 показать весь комментарий
 
На правах офтопу. Велике прохання до Вас, Лукреція, не писати капсом. По перше, це важко сприймати, по друге, це неповага до співрозмовника. Капс є аналогом крику.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется или за время проникновения полиции в помещение неизвестный успел бы зарезать заложницу и зарезаться самому.
 показать весь комментарий
 
 
не збирався він нікого різати.Хотів мульйон та вертоліт.Цікаво,куди він збирався на вертольоті летіти? В ордло?
 показать весь комментарий
 
На пляж в Аркадию...просто не хватало на маршрутку..
 показать весь комментарий
 
 
Это Пересыпьский мост, там до пляжа пешком в обе стороны дочапать можно за 15 минут.
 показать весь комментарий
 
А за разбитое стекло с кого высчитают ? С полицейских ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Фигня. Вот когда Корбана захватывали, ото было показательно
 показать весь комментарий
 
 
Так он правонарушитель или террорист?
 показать весь комментарий
 
 
Терорист. Бо якщо визнають простим правопорушником, то в СІЗО залетить. А терориста під заставу випустять.
 показать весь комментарий
 
Не в оправдание чепушилы, но вот эти "кредитные" организации должны быть просто прикрыты. Это ж легализованный лохотрон, бо куда ж 73% изучать тот документик, что в подобных "кредитных" организациях им дают подмахнуть. А потом и до таких ситуаций вот доходит.
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно 25% Alexandr Slavich частый клиент таких забегаловок.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. "Кредиты" выдаю 73%-ным.

Ты как, уже расплатился телевизором и холодильником за "Деньги на любые потребности без справки о доходах" или ещё торчишь?
 показать весь комментарий
 
 
А накуя, когда вокруг 73% одноклеточных?
 показать весь комментарий
 
 
Я чесный человек. Они сами разводятся.
 показать весь комментарий
 
я то же в фильме снимался " Верьте мне люди " в главной роли.
 показать весь комментарий
 
Так ты еще и торчок. Прям два в одном.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а шо опять фанат ЗЕ-совпадение? не удивительно что дебил - что там написано на галстуке? ЗЕленка?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем же прикрывать? Нужно просто навести там порядок.
 показать весь комментарий
 
гераша не упустит возможности пиарнуться чтоб мы не забыли что он главный сливатель инфы нужной и неочень, порой опасной для нас и полезной для врага. как вот про Тымчука
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А яка зелена хустинка у грабіжника на шиї?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вор хотел ограбить вора, не надо было вмешиваться.
 показать весь комментарий
 
 
бедняга парень, который дверь выбивал) все уже в окно пролезли, а он всё долбит дверь))
 показать весь комментарий
 
 
"Образцовая работа"??? , Антоха, ти все ж таки дурко. Яка на хрен зразкова робота? Поки поліцейський спецназ бив вікна і шкриблись у двері заручників могли просто грохнуть. Я впевненний, що баньдюк попередив, що вразі штурму він уб'є заручників.
 показать весь комментарий
 
 
Я стесняюсь спросить, а за сколько по времени должны были зайти копы? За пару секунд?
Я не в коем случае не оправдывают работу копов, особенно того что дверь выносил. Но мне интересно,за сколько по вашему?
Смотрю каналы как работают и вызволяет копы заложников в таком случае в США, там тоже не за секунду залетают.
 показать весь комментарий
 
В США СВАТ НЕ ЛОМИТСЯ ТЕМ ПУТЁМ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОРЫВ ЗАНИМАЕТ НЕ СЕКУНДЫ, А МИНУТЫ, КАК В НАШЕМ СЛУЧАЕ "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 907
 показать весь комментарий
 
Ну а если другого выхода нет? Ну кроме снести здание вместе с терористом и заложником.
Только один путь, который займет время. Не освобождать заложника?
Я лишь хочу сказать что, любое подразделение, с любой страны не сможет зайти за доли секунд. У злоумышленника всегда будет хоть секунды убить заложника. Если они конечно за ним не наблюдают и знают где оно сейчас находится, тогда да.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
«Завозил Кононенко и Порошенко по $6-8 миллионов в месяц». Крючков рассказал, как передавал долю президенту с энергетики")
repost.net.ua/?p=27936
 показать весь комментарий
 
 
бил в дрерь, бил..... она наружу открывается.
 показать весь комментарий
 
 
"Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 9166Образцовая работа?

Правохранители разбили окно, взяли здание штурмом и задержали подозреваемого.

После освобождения женщинам вызвали скорую, потому что они получили порезы от стекла, которое разбили полицейские. На фото истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца группы "КОРД".
 показать весь комментарий
 
истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца



"Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 6787

 показать весь комментарий
 
 
По губах читаю: "Пішли на..й! Харе вікна бить!"
 показать весь комментарий
 
истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца группы "КОРД".

...
Меня аш трисёт.
 показать весь комментарий
 
 
Світлошумову гранату кинули, але " 20. Забороняється застосування малогабаритних підривних пристроїв "Ключ", "Импульс" для відкриття приміщень, захоплених
правопорушниками, де перебувають заложники. "
 показать весь комментарий
 
 
А можно было просто ширки передать... "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 4989
 показать весь комментарий
 
 
А не здається вам, що Аваков це "захоплення" і звільнення заручників підгадав на день візиту Зеленського? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 6
 показать весь комментарий
 
 
По моему так пожарные тушат огонь в пустом здании. С помощью лома и топора. Слва Богу спасли, за это спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
если бы был со стволом опытный преступник, а не этот обдолбанный нарик, то положил бы и заложниц, и этих непрофессионалов...
 показать весь комментарий
 
 
Долго дверь ломали,надо было подкоп делать,быстрее было бы.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было не только окно разбить, а и снести помещение этой организации полностью.
 показать весь комментарий
 
 
Ну цирк ,какая там образцовая работа ,пока это стадо танцевало ,можно было человек десять не спеша зарезать ,а так взяли какого-то обдолбыша дистрофического и давай себя нахваливать ,клоуны в натуре ..
 показать весь комментарий
 
 
Станиславский сказал бы не верю.И отправил на стажировку в Голивуд за свой счет. Как постановы делать.
 показать весь комментарий
 
 
Одесситы приятно удивили!Думал, разучились юморить.Спасибо,поржал!
 показать весь комментарий
 
Ломбард??....хмм. Настораживает. Не верю ломбардам.
 показать весь комментарий
 
Вяленько действовали. Но, спасибо, за результат. Может другим не повадно будет.
 показать весь комментарий
 
 
Красиво "мальчику" приложили... Судя по наложенной повязке - или вывих, или перелом челюсти...
 показать весь комментарий
 
Повязка - это форменный галстук персонала. Рогулист у девок слюнявчик себе повязал, чтоб спецназ с толку сбить. Кин американских насмотрелся.
 показать весь комментарий
 
 
образцово это когда по входным дверям калашматят, если все вошли через окно?
 показать весь комментарий
 
 
Вот мне интересно - за чей счет в ломбарде выбитое вместе с рамой окно вставлять будут? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 8118
 показать весь комментарий
 
Ювелирная работа. Профессионализм спецназовцев вполне соответствует профессиональному уровню террориста, а это говорит о блестящей работе полиции на всех уровнях. Как говорится, дёшево и сердито. Ну а шо, яка Краина, такий и теракт.
 показать весь комментарий
 
Забылось. Несколько лет назад почту захватили, так пока самолеты со спецназом летели со всей страны на выручку, бабы с почты сами обезвредили полубезумного "террориста". Тоже пиарились тогда... Бабам с почты, наверно, орденки навесили, да в прессе сообщить "забыли". Или не навесили... А тут - молодцы! Даже ленточкой успели обгородить место операции! Антоха Г-о - красава! Ему верить можно! Спец!
 показать весь комментарий
 
 
аваковская рехворма - коту под хвост, пыль в глаза.. зато в его частной армии, за наш счёт, теперь есть дороговалютные вертолёты и корабли..
короче, на аваковцев рассчитывать не приходится..
если бы зебил хотел убить - убил бы заложников, а не убил, так менты сами контузили всё содержимое конторы лихварів..
антошка, антошка,
иди копать картошку
тили-тили, трали-вали (с)
 показать весь комментарий
 
 
Странно, а почему с ним переговоры не провели, в Минск не пригласили и т.д, он что хуже чем те из лугандонии, что с ними цацкаются, как с писанной торбой?!
 показать весь комментарий
 
Зачем какие-то еще переговоры - без всяких разговоров в Верховную Раду!
 показать весь комментарий
 
 
и психологическая помощь.

я лумаю, после такого штурма только психушка для всех кто был в помещении=))
 показать весь комментарий
 
Правильно...такие конторы в принципе взрывать нать. Мучат зекраинцев глупых.
 показать весь комментарий
 
кто мучит? их кто то насильно заставляет туда обращаться?
 показать весь комментарий
 
разбивается окно, один стает на четвереньки, остальные по его спине вбегают в помещение.
А то шо за цырк был?
 показать весь комментарий
 
 
З такими фахівцями жодного бранця живим не залишиться будь у нападника серйозні наміри,дуболоми.
 показать весь комментарий
 
 
КОНЕЧНО, Я НЕ СПЕЦ ПО ШТУРМОВОЙ ТАКТИКЕ, НО ЛУПАТЬ СЮ СКЕЛЮ ДВЕРЬ БОЛЕЕ МИНУТЫ И ЗАХОДИТЬ ВНУТРЬ ЧЕРЕЗ ОКНО 30 СЕКУНД, ПО МНЕ ЭТО ТОЧНО НЕ "ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА"
РАЗВЕ ШО РЕЗУЛЬТАТ ШТУРМА МОЖНО УСЛОВНО НАЗВАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ - ТО, ЧТО НИКТО НЕ ПОГИБ.
 показать весь комментарий
 
Виновник торжества не был вооружен. Бгг. Много шума из ничего. Герои, мля...
 показать весь комментарий
 
 
Хай дякують Богу що у правопорушника н6е булог зброї. Інакше довго прийшлось би навкруги кров змивати.
 показать весь комментарий
 
я помню как образцово в одессе лет десять назад двух чеченов брали, сколько людей те успели положить...
 показать весь комментарий
 
головне кінцевий результат, а те, що ким саме такий бізнес покривається, то тут все дуже мутно, так зразу і не розбереш куди комісійні йдуть, справа темна як у нігера де ? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 8433
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх