 "Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам. ФОТО

Автор картины, Беата Куркуль, создала ее в знак поддержки украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Картину, которая сейчас представлена ​​на конверте, художница написала через несколько дней после захвата 24-х украинских моряков.

"Это была моя реакции на это событие, на волну негатива в моей ленте. Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков - со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более чем 20 картин с этими тремя кораблями", - рассказала Куркуль.

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Тираж конверта - 50 000 экземпляров. Конверт погасят специальным почтовым штемпелем 7 июля в одном из отделений города Одесса.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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