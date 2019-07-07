 Зеленский присвоил почетные звания военно-морскому лицею и бригаде из Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

36-й ОБрМП присвоено имя контрадмирала Михаила Белинского, а лицею - вицеадмирала Владимира Безкоровайного.

Бригаду сформировали в 2015 году на базе нескольких воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. После доукомплектования и боевого слаживания бригада была перемещена в зону проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Военно-морской лицей в 2014 году был передислоцирован из Севастополя, где работал с 2009 года. В этом году в лицее состоялся уже 9 выпуск: обучение в среднем специальном учебном заведении закончили более 70 юношей.

День флота Украины отмечают в первое воскресенье июля с 2015 года.