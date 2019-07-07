 Зеленский присвоил почетные звания военно-морскому лицею и бригаде из Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
36-й ОБрМП присвоено имя контрадмирала Михаила Белинского, а лицею - вицеадмирала Владимира Безкоровайного.
Бригаду сформировали в 2015 году на базе нескольких воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. После доукомплектования и боевого слаживания бригада была перемещена в зону проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
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Военно-морской лицей в 2014 году был передислоцирован из Севастополя, где работал с 2009 года. В этом году в лицее состоялся уже 9 выпуск: обучение в среднем специальном учебном заведении закончили более 70 юношей.
День флота Украины отмечают в первое воскресенье июля с 2015 года.
14 ч. ·
Судячи з того, з яким обуренням вони на це накинулися, як почали висміювати і лаяти, ситуація, коли вся українська еліта (підкреслюю, що українська, а не креольська, найвищою креольською ланкою виявилися коміки) опинилася серед 25%, самих їх неабияк здивувала й налякала, і всі ці спроби обізвати "так званою", "самопроголошеною" і рештою зневажливих епітетів це лише підкреслювали. Справді, я не знаю, хто проголосив елітою Подерв'янського, Забужко чи Жадана, але той, хто стверджує протилежне, просто перестає існувати для мене як опонент якоїсь конвенційної дискусії. Можу під настрій погавкатися чи потролити, але думка цих достойників про будь-що, включаючи наше майбутнє, мене вже не цікавитиме.
- Вам так не буде, - як сказано в Мурзіка.
Тож спостерігаю далі за розвитком цієї дивної ситуації - більшості не те що "без царя в голові", а просто "вершника без голови", і кожен день дає чи не десяток приводів для подиву. Нема такої галузі господарювання й державного управління, в якій вони не встигли вже показати повну некомпетентність - від мемічних вже 4 тис.доларів учителям до столиці Канади й кордонів Словенії, вкрадених в московських блогерш промов про шаурму і липу, і новознайденого надлишкового майна ЗСУ. Думаєш, ну на що ж вони сподівалися? І починає здаватися - а і не сподівалися. Щось пішло не так. Народ-богоносець занадто ентуазіастично підтримав жарт.
Вже кілька раз натикаюся в стрічці на те, що щиру радість свіжеспеченого Зе-кандидата його друзі, зазвичай доброзичливі, геть не спішать поділяти. Обережно питають, навіщо він в це вляпався, лають або зразу відфренджуються, ввічливо попрощавшись. Тобто 73% відсотки - десь там в телевізорі та інстаграмі, а 25% - ось тут, в твоїй стрічці. І можна поставити себе поза товариством, яке досі сам вважав пристойним, бо ж це ти їх відбирав у стрічку, нащо тобі були непристойні?
І попри все - їх безумовна більшість, пофіг їм, Словенія чи Словаччина і хто там засідає в ПАРЄ. Ну переплутав пацан, і шо, самий умний, да? Та жартував він про тарифи. Молодий недосвідчений політик. Дайте йому 100 днів. Дайте їм шанс.
І отим "умним" 25% якось треба серед них виживати, незалежно від результатів виборів. Бо життя не ФБ з дублінським офісом. Втім, ми маємо незрівнянні приклади солідарності українців у міжвоєнній Речі Посполитій. Усі оті "свій до свого про своє" й навіть бойкот державної горілчаної монополії, і не самогоноварінням, як на підрадянській частині, а сухим законом - нам такому ще вчитись і вчитись. Ось про що подумати б вже зараз.
Організатор та командир Дивізії морської піхоти Директорії УНР (1919-1921).Проукраїнська діяльність на Балтійському флоті[ред. | ред. код]
З початком революційних подій в Петрограді Білинський включається в активне громадське і політичне життя. Разом з лейтенантом Святославом Шрамченком він організовує Український військово-морський революційний штаб Балтійського флоту. Цей штаб організаційно об'єднав моряків-українців, які служили на Балтійському флоті, активно пропагував ідеї української автономії. Тоді на Балтійському флоті кількість моряків, які вважали себе українцями, становила понад 12 000 осіб.
З ініціативи Білинського, Шрамченка та інших активістів вдалося «українізувати», тобто шляхом обміну особовим складом з іншими кораблями створити українські залоги на крейсері «Світлана» та ескадрених міноносцях «Україна» і «Гайдамак».
12 жовтня 1917 року на цих кораблях було піднято український синьо-жовтий прапор. В подальшому ці кораблі планувалося перевести до складу Українських військово-морських сил. Остаточному втіленню в життя цих планів зашкодило захоплення влади більшовиками та повна дезорганізація установ флоту, що змусило українців залишити кораблі та виїхати в Україну. Самі ж кораблі лишилися в Петрограді.
Підняття прапорів на кораблях Балтійського флоту викликало великий резонанс на Чорноморському флоті. Того ж 12 жовтня були піднятті українські національні прапори на лінкорах «Воля», «Георгій Побідоносець», панцернику «Потьомкін» (який перейменовують на «Борець за свободу») та інших кораблях.Часи Центральної Ради[ред. | ред. код]
До Києва Білинський прибув в час, коли там лише розпочалася робота зі створення Генерального Секретаріату Морських справ УНР.Член центрального комітету Української партії соціалістів-самостійників, він стає активним організатором Українського генерального секретарства морських справ, яке постало 22 грудня 1917 року на чолі з Д. Антоновичем.
За Центральної Ради входив до складу комісії по укладенню мирного договору з Румунією, перебував у Берліні «у справі підписання Берестейського трактату як фахівець військово-морських справ».Гетьманат Скоропадського[ред. | ред. код]
За часів правління Гетьмана Скоропадського Михайло Іванович обіймав посаду помічника начальника Головної господарчої управи Морського міністра. Наказом від 24 квітня 1918 старший лейтенант Михайло Білінський призначений головою комісії «для утворення загальних штатів» Морського міністерства. У травні-жовтні 1918 року входив до складу української делегації на чолі з С. Шелухіним, яка вела переговори про умови підписання мирного договору з Радянською Росією.Часи Директоріїї[ред. | ред. код]
Після падіння гетьманату 26 грудня 1918 року, М.Білінського призначають Міністром морських справ УНР. Заступниками М.Білинського стали контр-адмірал Михайло Остроградський і начальник Морського Генерального штабу капітан 1 рангу Лев Постриганєв.
Наказом Головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри наприкінці 1918 року Михайлу Білинському було присвоєне військове звання контр-адмірал. Приступивши до виконання обов'язків Морського міністра, М.Білинський спершу наказав командувачу українським флотом
Цікаво, що опісля Вовки лишиться..