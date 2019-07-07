 Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

Об этом Нефьодов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На первой фотке - недостроенный пункт перехода. Европейцы дали средства, деньги наполовину украли, наполовину потеряли. На второй - закупленный в прошлом году и до сих пор не запущенный сканер. На третьей - так выглядит выезд из сканера. Собственно, въезд тоже такой же", - написал Нефьодов.





По его словам, "таможня предусмотрительно расположила сканер не на дороге, чтобы вдруг туда никто не заехал. Надо срывать холм и строить дорогу".

Новый глава Таможенной службы отметил, что президент Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".

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"Четкого ответа на предложение я не услышал. Что-то мне подсказывает, что, несмотря на низкие зарплаты, на которые все жалуются, это все настоящие патриоты таможни и будут держаться до последнего!", - предположил Нефьодов.