 Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

Об этом Нефьодов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На первой фотке - недостроенный пункт перехода. Европейцы дали средства, деньги наполовину украли, наполовину потеряли. На второй - закупленный в прошлом году и до сих пор не запущенный сканер. На третьей - так выглядит выезд из сканера. Собственно, въезд тоже такой же", - написал Нефьодов.
По его словам, "таможня предусмотрительно расположила сканер не на дороге, чтобы вдруг туда никто не заехал. Надо срывать холм и строить дорогу".
Новый глава Таможенной службы отметил, что президент Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".
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"Четкого ответа на предложение я не услышал. Что-то мне подсказывает, что, несмотря на низкие зарплаты, на которые все жалуются, это все настоящие патриоты таможни и будут держаться до последнего!", - предположил Нефьодов.
Порошенко ЛИЧНО все переходы за свои деньги обустраивал!!! )))
иди лечи старческий маразм
А пиар за ваш кстати счёт тоже. Смотреть на него противно.
В чём новость? 😁😁 Дальше заголовка читать уже не интересно.
доллар,уровень жизни ,если всё осталось на
своих местах в плане борьбы с коррупцией ?
Те же принципы,те же подходы такая же жё.. у народа.
на следующий день какой-то "талант" выплеснул помои на дорогу и его тут же расстреляли! после этого в селе было чистота и приятный запах
Не одна нормальная страна мира, не вбахивает миллиарды денег на поддержания курса, вбахивают в экономику, которая и улучшает курс.
Сейчас курс гривни, полностью соответствует экономики страны. Будет лучше экономика, и курс будет лучше.
Жили при Ющі найкраще, корупція була навіть менша. У гігантську світову кризу бакс виріс всього-навсього з 5 до 8...
Ведь всё классически получилось... И работа выполнена, и деньги списаны, и сканер есть, и воровать можно...
Это, наверное, Зе' там рулил последние пять лет?!
Это он, *****, во всём виноват!
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZtg9SOEus
Все что нужно знать о Петиных рехвормах. Давайте нам Европа есчо денег и вводите против Разеи санкции ато нам самим не выгодно ни санкции вводить ни заниматься коррупционерами.
мордылица.
🤣🤣
🤣🤣🤣
Порошенко снял в своем банке наличными $34 млн украденных и отмытых в офшорах денег - Портнов
https://is.gd/DtBJEm
🤣🤣🤣
- а куда пошли выделенные для этой цели деньги?
- на обустройство этого самого провала. чтобы лучше проваливался" (С)
Как оказалось - искал ее в привокзальном генделыке.
После порции свежего кокса и этот что то найдет.