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Все про:таможня (1431) Нефьодов (87)

 Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

Новый глава таможенной службы Украины Максим Нефьодов удивлен, что приобретенный в 2018 году сканер для автомобилей специально установили так, чтобы "туда никто не заехал"

Об этом Нефьодов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На первой фотке - недостроенный пункт перехода. Европейцы дали средства, деньги наполовину украли, наполовину потеряли. На второй - закупленный в прошлом году и до сих пор не запущенный сканер. На третьей - так выглядит выезд из сканера. Собственно, въезд тоже такой же", - написал Нефьодов.

Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 01Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 02
Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 03

По его словам, "таможня предусмотрительно расположила сканер не на дороге, чтобы вдруг туда никто не заехал. Надо срывать холм и строить дорогу".

Новый глава Таможенной службы отметил, что президент Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому"

"Четкого ответа на предложение я не услышал. Что-то мне подсказывает, что, несмотря на низкие зарплаты, на которые все жалуются, это все настоящие патриоты таможни и будут держаться до последнего!", - предположил Нефьодов.

Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3136127
 
   
 Топ комментарии
 
Вы фсьо врёте!
Порошенко ЛИЧНО все переходы за свои деньги обустраивал!!! )))
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Та быть такого не может эти деньги на ответственном хранении у рышучих рифарматарав, порохоботы не дадут соврать!
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Вы фсьо врёте!
Порошенко ЛИЧНО все переходы за свои деньги обустраивал!!! )))
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Затеяк красиво впевнено і потужньо Пєтя, Сєня і СТРАТЄГ вміють розповідати про негайний омрієний шлях в ЄС!!!!
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забавно, Порошенко (судя по визгу зебилов) отвечал за всё, даже за обосранные штаны у самих зебилов! шмаркля, походу, вообще ни за что не отвечает и нигде не участвует
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Кеша, сформулируй яснее свою тираду!
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тебе воняет, вероятно потому, что ты в своём куёвом свинарнике и сидишь
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зебил, раз фотка у тебя, значит это твоё семейное фото!
иди лечи старческий маразм
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Від тебе дуже тхне панамським свинарником і ****** Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов - Цензор.НЕТ 2881 Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов - Цензор.НЕТ 6012
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Я же и говорю. Пиарщик и позёр. Сейчас начнет бюджет осваивать все строя из гипсокартона подешевле
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ПУСТЬ ПИАРЩИК, ПУСТЬ ПОЗЁР И ПУСТЬ ПОДЕШЕВЛЕ. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ РАБОТАЛО И ПРИНОСИЛО ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВУ. А НЕ ТАК, КАК БЫЛО И ЕСТЬ (ПОКА ЧТО, НАДЕЮСЬ).
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Вы себе дома все тоже подешевле ставите? Сантехнику, проводку и мебель? Чтобы каждый год новую покупать?
А пиар за ваш кстати счёт тоже. Смотреть на него противно.
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Ты веришь Узеленским? Говорить и делать вообще-то разные вещи. Второго от новых лиц пока ещк не было. Надежды, что слова будут подтверждаться делами, тоже нет.
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Все надо менять, но это не тот человек
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А ви багато знаєте ТИХ? Самі добре розумієтесь в управлінні? Зокрема Митницею? Знаєте особисто Нефьодова? Його управлінські якості? Чи це лише ваші особисті політичні антипатії?
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Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

В чём новость? 😁😁 Дальше заголовка читать уже не интересно.
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Зачем было Яныка выгонять и обрушать
доллар,уровень жизни ,если всё осталось на
своих местах в плане борьбы с коррупцией ?
Те же принципы,те же подходы такая же жё.. у народа.
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кстати, бабка рассказывала, говорит, во Вторую Мировую, их село захватили немцы, прошли по селу, заставили выровнять заборы и потребовали не выливать помои на дорогу!
на следующий день какой-то "талант" выплеснул помои на дорогу и его тут же расстреляли! после этого в селе было чистота и приятный запах
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Вот это я и понял,что по другому у нас не возможно. Поэтому всем молодым и способным желаю покинуть эту страну в целях самореализации и лучшей жизни. Здесь не изменится никогда.
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ясно шо нада. Гітлєр не вмів голодомори дєлати і в мирний час згноїти 10-20(неважливо) мільйонів рабів. ми ж не дебіли шоб без геноцидів жити Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов - Цензор.НЕТ 9273
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А кто тебе сказал что доллар обрушыли? Сейчас доллар стоит столько, сколько реально стоит гривны при такой экономики страны.
Не одна нормальная страна мира, не вбахивает миллиарды денег на поддержания курса, вбахивают в экономику, которая и улучшает курс.
Сейчас курс гривни, полностью соответствует экономики страны. Будет лучше экономика, и курс будет лучше.
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О какой экономике Вы говорите? И когда она будет лучше,Вы себе это представляете?
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У мене зустрічне питання: Зачєм було Яника вибирати?
Жили при Ющі найкраще, корупція була навіть менша. У гігантську світову кризу бакс виріс всього-навсього з 5 до 8...
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Согласен. Вот здесь и получается замкнутый круг. Выходит так ,что мы в "бесконечности" и бесконечность наша национальная черта.
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Это еще что??? Вот стена Яценюка это сила!!! Если бы не Сеня то кацапы уже давно бы Харьков через Белгород взяли и Киев через Брянск!
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Ну, скажем так, не "таможня строила сканер", а кто то выдал такое проектное решение, которое прошло согласования и все экспертизы.
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Да, но с подачи верхушки этой таможни...
Ведь всё классически получилось... И работа выполнена, и деньги списаны, и сканер есть, и воровать можно...

Это, наверное, Зе' там рулил последние пять лет?!
Это он, *****, во всём виноват!
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боюсь, что Зе не хватит пяти лет разгрести последствия "жыты по новому"
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Не бойся. Точно не хватит. Он даже и не начнет. Будет только бла-бла-бла под аккомпонемент рояля.
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бред ...если розворовали то кто ...если потеряли то "обстоятельства" ...кто наказан ...никто ...ни те кто воровал ...не те кто "терял" не те кто должен был найти и наказать ...никто
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Два забетонированных и покрашенных столба на 3 фотографии- вообще не вкладываются в голове, даже слово маразм- наверное мягко сказано..
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Знову буде старанова пісня - "Порошенко вкрав"...
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мародёр - твой кумир! ты в курсе шо шмаркля не платит налоги с доходов всех своих многочисленных фирм? к тому же имеет офшоры
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Та шмаркле ж можна. Бо вона своя, зелена!
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Тут уже выкладывали анекдот про три конверта. Вижу первый уже открыли и следуют инструкциям. Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов - Цензор.НЕТ 1880
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Ну все, гроші вкрали, треба в метро йти побиратися.
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Та быть такого не может эти деньги на ответственном хранении у рышучих рифарматарав, порохоботы не дадут соврать!
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Деньги наполовину украли наполовину потеряли... Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов - Цензор.НЕТ 7767 Угу, прям в трамвае деньги выпали и пропали.
Все что нужно знать о Петиных рехвормах. Давайте нам Европа есчо денег и вводите против Разеи санкции ато нам самим не выгодно ни санкции вводить ни заниматься коррупционерами.
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Новые лица завели старую пластинку - крали, все украли! И под шумок вычищают все, что под руку попадется.
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Там новые лица? По моему, со времен Кучмы там одни и те же морды лица.
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А вообще то это картина из серии "Злочинні папєрєднікі": на фото построеное здание сканера, согласно проекта и выделенных гос.средств на это. Что было выделено с казны по проектном решении - то и построено.Не начальник таможни со своего кармана строил то. Иной вопрос, чего на подьездные пути так денег и не выделено.
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Ниче страшного. Еще в 100 раз нужно поднять тарифы и евробляхеры за фсе заплатят?
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При Петрилле такого не могло случитца!!!
🤣🤣
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зебіл, при Петрі вперше відкрили прозорі конкурси на заняття посад. Зокрема - і керівника митної служби, переможцем якої обрано Нефьодова. І податкової - також. Прогугли. Саме такі конкурси, відповідно до рекомендацій ЄС, є чи не першим запобіжником корупції на відповідних потоках.
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Засмакчи РОСшенку🍬 малолетка и пайди в футболу паганяй!
🤣🤣🤣
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Сканер установлен на таможне так что туда никто и никогда не заезжал. А куда же все 5 лет шли деньги с таможни?
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БАБЛО НАШЛОСЬ!!
Порошенко снял в своем банке наличными $34 млн украденных и отмытых в офшорах денег - Портнов
https://is.gd/DtBJEm
🤣🤣🤣
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как по мне, то выглядит так что он сам украл и сказал что до него украли. и громче всех кричит держите вора. там есть ответственные за трату ресурсов - если нарушения есть то в прокуратуру а не вбросы делать
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Давать деньги на борьбу с коррупцией ето все равно что давать алкашу давать водку на борьбу с алкоголизмом. Для борьбы с коррупцией нужен всего лишь хороший топор и пенек
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"- идея с обустройством переходов провалилась.
- а куда пошли выделенные для этой цели деньги?
- на обустройство этого самого провала. чтобы лучше проваливался" (С)
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Один наркоман уже месяц искал ситуационную комнату в Совбезе.
Как оказалось - искал ее в привокзальном генделыке.
После порции свежего кокса и этот что то найдет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвропейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО
 
 
 
 
 
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