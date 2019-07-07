 Украинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров

Авария произошла утром в воскресенье, 7 июля неподалеку от города Ополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

Автобус с украинской регистрацией ехал в направлении Вроцлава. В нем находились 37 пассажиров, в том числе один ребенок.

Внезапно автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, упал в кювет и перевернулся.

Спасатели оказали помощь 11 пассажирам. 5 из них пришлось доставить в больницу. Для этого использовали вертолеты, и трассу закрыли на некоторое время, чтобы можно было приземлиться.

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По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Машина, вместе с двумя водителями, на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиров автобуса временно разместили в близлежащий школе.