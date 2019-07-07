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Все про:ДТП (5627) Польша (4815) украинцы (2978)

 Украинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров

Автобус с украинскими номерами, следовавший во Вроцлав, по неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. 11 людям понадобилась медицинская помощь, 5 из них доставили в больницу.

Авария произошла утром в воскресенье, 7 июля неподалеку от города Ополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

Автобус с украинской регистрацией ехал в направлении Вроцлава. В нем находились 37 пассажиров, в том числе один ребенок.

Внезапно автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, упал в кювет и перевернулся.

Спасатели оказали помощь 11 пассажирам. 5 из них пришлось доставить в больницу. Для этого использовали вертолеты, и трассу закрыли на некоторое время, чтобы можно было приземлиться.

Также на Цензор.НЕТ: 794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Машина, вместе с двумя водителями, на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиров автобуса временно разместили в близлежащий школе.

Источник: https://censor.net.ua/n3136124
 
 
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Автобан А4.... ідеальна дорога, але, чомусь, завжди багато аварій.....
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Потому что украинскому водителю вечно мало денег, чем больше часов за баранкой чтоб больше заработать, в итоге не отдыхают как положено, а организм не железный, уснул, от и результат.
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Неизвестные причины, как правило, несоблюдение правил безопасности. Отсутствие остановок каждые 2 часа, нормального сна.
Экономят перевозчики.
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Да просто засыпают за рулем --это главная причина аварий тиров и автобусов Украинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров - Цензор.НЕТ 2340
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А засыпают потому что не соблюдают технику безопасности
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заснул. я знаю эту трассу. раннее утро самое опасное время.
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Что то часто украинцы в Польше в ДТП стали попадать.. наверное потому что их там много.. гастарбайтеры.
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В Польше українців уже больше чем поляков, скоро вся страна туда переїде))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров
 
 
 
 
 
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