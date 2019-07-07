 Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Полиция провела штурм захваченного учреждения. Оказалось, что в заложниках удерживали двоих девушек. Их вывели из здания и посадили в скорую помощь.
"Террорист был с заточкой. Сработала тревожная кнопка. Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозак", - отмечает издание.
Ранее полиция сообщила, что в одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу.
Как сообщили "Думской" очевидцы, заложницу удерживают в кредитном учреждении "Готiвочка".
Совпадение или "он так шутит"?)
он говорит, что не брал. звоню этим уродам швыдко-гроши, че хотите?
ваш номер указан в кредитном договоре. вы такую анну миколаеву пупкину знаете?
нет. она ваш номер указала, наша опергруппа выезжает для выяснения.
выезжайте. я звоню в полицию и в прокуратуру. все. тишина..
эти уроды сами делаю левые договоры и шантажируют людей..
В каком месте развод?
То есть говорят что дают под 900% годовых, человек берет под 900% годовых но это всеравно развод
Клієнтура процінтів на 70-75 приблизно отака:
🤔