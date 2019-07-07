 "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал политсилы.

"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации:

- Боярчук Роман Михайлович (№71)

- Витикач Виталий Викторович (№177)

- Арбуз Ольга Александровна (№78)

- Соколов Михаил Юрьевич (№99)

- Рагимова Анастасия Борисовна (№170)", - сказано в сообщении.

В партии подчеркнули, что двое кандидатов обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию. Это Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).

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Ранее стало известно, что в среди кандидатов от партии "Слуга народа" есть лица с двойным гражданством. Так, Михаил Соколов (№99) является одновременно гражданином РФ. А кандидат-мажоритарщик Александр Куницкий (округ №169, Харьков), имеет гражданство Израиля.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Центральная избирательная комиссия направила в партию "Слуга народа" информацию относительно гражданства и жизненных обстоятельств четырех кандидатов от партии "Слуга народа" - Куницкого, Соколова, Холодова и Божика.

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