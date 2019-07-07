 "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал политсилы.
"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации:
- Боярчук Роман Михайлович (№71)
- Витикач Виталий Викторович (№177)
- Арбуз Ольга Александровна (№78)
- Соколов Михаил Юрьевич (№99)
- Рагимова Анастасия Борисовна (№170)", - сказано в сообщении.
В партии подчеркнули, что двое кандидатов обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию. Это Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО
Ранее стало известно, что в среди кандидатов от партии "Слуга народа" есть лица с двойным гражданством. Так, Михаил Соколов (№99) является одновременно гражданином РФ. А кандидат-мажоритарщик Александр Куницкий (округ №169, Харьков), имеет гражданство Израиля.
Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Центральная избирательная комиссия направила в партию "Слуга народа" информацию относительно гражданства и жизненных обстоятельств четырех кандидатов от партии "Слуга народа" - Куницкого, Соколова, Холодова и Божика.
Также на Цензор.НЕТ: Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО
Новые надежды зарождения из забвения наверное,
Но Новые Бразды должны найти высшую цель-Озарение
Не отвлекаясь распознать градус своего сомнения
Раскопать терзание и глас всего народного недоверия.
И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.
А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток поражения их жадностью истребить .
Так Вы не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.