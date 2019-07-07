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 Политика Украины
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 "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством

На основании информации, присланной избирателями, съезд партии "Слуга народа" решил исключить из партии 7 кандидатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал политсилы.

"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации:

- Боярчук Роман Михайлович (№71)

- Витикач Виталий Викторович (№177)

- Арбуз Ольга Александровна (№78)

- Соколов Михаил Юрьевич (№99)

- Рагимова Анастасия Борисовна (№170)", - сказано в сообщении.

В партии подчеркнули, что двое кандидатов обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию. Это Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО

Ранее стало известно, что в среди кандидатов от партии "Слуга народа" есть лица с двойным гражданством. Так, Михаил Соколов (№99) является одновременно гражданином РФ. А кандидат-мажоритарщик Александр Куницкий (округ №169, Харьков), имеет гражданство Израиля.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Центральная избирательная комиссия направила в партию "Слуга народа" информацию относительно гражданства и жизненных обстоятельств четырех кандидатов от партии "Слуга народа" - Куницкого, Соколова, Холодова и Божика.

Также на Цензор.НЕТ: Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136120
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Схоже у пороховати на цей випадок методичок немає))
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Єталонний ватан))Коли немає методички по темі, починаєш кидатися лайном?))
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Ну молодцы , все по ченсноку...А у других как там , посмотрим?

Новые надежды зарождения из забвения наверное,
Но Новые Бразды должны найти высшую цель-Озарение
Не отвлекаясь распознать градус своего сомнения
Раскопать терзание и глас всего народного недоверия.


И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.


А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток поражения их жадностью истребить .


Так Вы не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.
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Это стих две недели назад погибшего бойца.
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А Куницкого по Израильской линии оставили? Человек сам сознался, что в 12 лет уехал в Израиль и служил в армии Израиля и очень этим гордится. На здоровье! Но ОКУДА У НЕГО УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ? Как он мог его получить ???
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А що значіть "викинула"? Був якийсь з'їзд партії, чи там просто шаражкіна контора?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством
 
 
 
 
 
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