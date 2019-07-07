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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2027) ОГА (1464) Одесская область (1787) сепаратизм (11194)

 "Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что ему ничего неизвестно о связях будущего главы областной госадминистрации Андрея Андрейчикова с сепаратистами и криминалом.

Запись разговора с президентом опубликовал в Facebook журналист Богдан Осинский, информирует Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский рассказал, что официально назначит нового руководителя области за неделю.

О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций, в том числе Андрея Андрейчикова. Теперь от назначения на должность главы Одесской ОГА его отделяет только указ за подписью президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Раньше появление дельцов такого калибра привело бы к скандалу, - Бутусов о вероятном назначении на пост главы Одесской ОГА Андрейчикова

Андрейчиков - торговец металлоломом. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Андрейчиков продает его в том числе в оккупированное Россией Приднестровье.

Журналистка Наталья Седлецкая утверждает, что Андрейчиков состоит в одном закрытом охотничьем клубе с сепаратистом Дмитрием Черепом, который в 2015 году пытался создать "Одесскую народную республику". Также членом этого клуба является Сергей Кушнир - глава одесского центра агрессивно пророссийской партии "Родина", председателем которой до сих пор остается сбежавший в Россию Игорь Марков.

Также на Цензор.НЕТ: Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3136117
 
 
 Топ комментарии
 
Божья роса опять течет по щекам зебобиков...😀
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вазелин или шутит, или "ничего не знает".. два состояния клоуна в области гос.управления...
зебилам же - всё "божья роса"
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п.с. помнится, совсем недавно зебилы орали "не может назначить андрейчикова, это ложь, вывсеврёте!"... теперь у зебилов новые методички-отмазки - "а докажите!"
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на кой ляд нужен гидрант, который никого не знает !!!! а отмазки лепит как в детском саду !!! В лексиконе первого лица априори не должно быть выражений - не знал, не знаю, забыл !!!!
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Тут все якби зрозуміло. Йому сказали назначити цього брухтяря такі люди, яким він не може відмовити. Тому включив дурачка.
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Дайте мне / Дайте в руки мне гармонь, золотые планки.-требует артист.
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Огромное спасибо всем,кто препятствует этим смешарикам протянуть во власть криминал,сепаратню,жулье и прочую рыговско-российскую шваль.
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Нужно назначать. Он был всегда против майдана.
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Як би прокоментував цю ситуацію Президент європейської країни: щиро дякую Вам, панове журналісти, за пильність і не байдужість, ми обов'язково найретельнішим чином перевіримо цю інформацію і у випадку її підтвердження застосуємо усі необхідні заходи для її виправлення і недопущення подібного у майбутньому. Як відповідає гопник пан Зеленський: "Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего". Як відповідає Пукін на запитання про збитий боїнг: "...в деле о крушении рейса MH17 нет никаких доказательств вины России..."
Пам'ятаєте - вывсёврётии...
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Обнюханный недопрезидент или ни о чем ничего никогда не знает или шутит
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" Дайте мне доказательства!" "А вы докажите!" "Где ваши доказательства!" " Ниверю!" Улюблена тема запоребрика. Співпадіння? Не думаю
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Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства)))- у тебя ж СБУ есть , йолоп "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами - Цензор.НЕТ 1510 .. Вот и скажи им , пусть дадут тебе эти доказательства . Снимись с ручника наконец , гарант , недоеланный .
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От вже цей Петро.... то брата сепаратиста Пашці підкине, то кума Медведчука в список, то Мендель не той текст підсуне
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А він швидко дорослішає, вже і "зубки" з'явились. Скоро і норов покаже. Час уважно придивитися що ж воно зростає.
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Гєпа і Тоухлявий для ************ саме то. Одеса це одна велика жидівська мафія,яка включає всі органи влади і зачистити їх буде важко навіть Саакашвілі не зміг,а коли Міхо виявив,що всі нитки тянуться до Порошенка його просто викинули ходопи Мародера з країни.
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Бабло!!!! Все в этом мире БАБЛО!!!
Охрана , смихуе...чки , подчки!!! Как хочется просто жить!!!
НО тем у кого куча бобла нужны Мы- у кого нет такой!!!
Короче хорошего всем ДНя!!!!
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У мышебратьев научился? "Какие ваши доказательства?"(с)
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Йожік, старий знайомий! Що, і ти за Зєлю?
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А продажа металлома этим Андрейчиковым в огромных масштабах сепаратистскому государству в Приднестровье, ,официально не существующего, находящегося под полным контролем российских спецслужб и Кремля, без позволения которых ничего невозможно туда продать,это что не преступление и не доказательство? За все преступления этого Андрейчикова и 2-х сепаров-губернаторов в Донецкой и Луганской обл. будет отвечать перед народом Украины лично Зеленский.
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а предоставите улики, он скажет:
так у него семья...
или вывсеврете..
)))
вот так готовится сдача одессы
вы рады, зебенята?
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а презЕдент вообще хоть что-то знает?.. Буратина, братэлла Зе по исходному материалу, и тот посмышлённее оказался чем выбор 72%ных зебилов
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Сама продажа металлома туда это уже контрабанда, с которой так "решительно" хочет Зеленский бороться. Так решительно,что несмотря на возмущение общественности назначает крупного контрабандиста Андейчикова на пост губернатора одной из ключевых обл. Украины. Что же дальше будет?
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Невже ніхто на Цензрі не знає рідницю між партією "Батьківщина" та марківською бандою "Родіна"?
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Доказательства? Верховноуговаривающий не имеет спецслужб? Ах да. После его прихода наши спецслужбы становятся филиалом фсб. Ну тогда да, доказательств нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства", - Зеленский о связях будущего главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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