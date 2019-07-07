 Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" озвучил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по внедрению Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация по безопасности", - сказал он.
По словам американского дипломата, США поддерживают в этом Украину, но "вести этот процесс" должна украинская сторона.
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"Отмечу, что президент [Украины Владимир] Зеленский имеет значительный кредит доверия, как показали президентские выборы, но это еще не проявилось в голосах в Раде и поддержке конкретного стратегического законодательства и прочего. Мы узнаем только после 21 июля, какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план реализации "Минска", так и план реформ в Украине", - отметил Волкер.
Менше б такі "друзі" сунули носа у внутрішні справи України - було б ліпше.
Про випадок розповіла користувач Юлія Скотар на сторінці "Білоцерківської волонтерської групи" в Facebook. За її словами, на вокзалі відбулася така розмова жінки з таксистом:
"- Скільки в "Дубрави" візьмете?
- 100 грн.
- Ви що взагалі тут в Україні офігіли, такі гроші дерти. Я ж на лікування приїхала.
- А ви звідки?
- Я не з України, я з Донецька.
- Я не з України не беру, пошукайте іншу машину".
хотя оно уже сказало "все будет наше. суды - наши, прокуратура - наши, полицияч - наши, таможня - наша. все наше и мы вам покажем". вот ждем виставу.. анонс был вчера
http://korrespondent.net/ukraine/3491548-alternatyvy-mynskym-sohlashenyiam-net-poroshenko
Петя чухал по ушам, делая свое дело, восстанавливая разграбленную бабЮлей и Дрищем армию, и обескровливая паРАШКУ. на осень 2019 планировалось начало введения миротворцев на бамбасс, вопрос был только по составу миссии.
А вот ******* серьезно начали выполнять КАПИТУЛЯЦИЮ!
Такую байду разгоняли соевые боты, это помню.
А официально подписали и Порошенко постоянно декларировал намерения выполнять.
Что захочет сделать нынешняя, под большим вопросом.
И какие там гарантии?
Уже 158 раз обсуждалось это
Волкер сейчас повторил это в 161 раз.
"Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация по безопасности", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3136116
"Слава Холую!" "ЗЕбилам Слава!"
ЛЯТЬ... ПРЕЗИДЕНТ УКРИНЫ ОПУСТИЛСЯ УЖЕ ДО ЛИЧНОГО БОТНИЧЕСТВА В СОЦСЕТЯХ И НА НОВОСТНЫХ КАНАЛАХ. 😂😅😂
НЕЗРЯ ТВОИ ЖЕ ,,СОРАТНИКИ" ЗА ТВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ ГОВОРЯТ ПРО ТЕБЯ: - ,,ОН Ё Б НУ ТЫ Й". КАК И *****. Впрочем незря ты с *****м на одних бордах фотографировлся. 😂😅😁
вы прозевали?
🤣🤣
просто после выбора зебеню преЗЕКом у кого угодно появится сомнения в интересах украины. тем более на волкера наехали сенат и конгресс
это выбор зебенят
Надеюсь, что Волкер лишь имитирует выполнение требований кремля - так. как это делал при Порошенко. Но для этого надо быть уверенным. что и Зеленский намерен лишь имитировать выполнение минской капитуляции. Факты же говорят об обратном - это высказывания на эту тему разумкова, богдана, стефанчука и самого зеленского.
"вести этот процесс" должна украинская сторона, да, но явно не эта, а настоящая, украинская
порвут зелю? где тотализатор....
)))))))))))))))0
анализ на наркоту как два пальТСа
понятно????
Можно принимать и отменять законы, можно выбирать и свергать власть, но нельзя менять устройство государства. Если мы это допустим, то обратно не от играем, без полного развала страны.