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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ВР (23122) Зеленский (2027) минские соглашения (2602) Волкер Курт (457)

 Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер

Для внедрения Минских соглашений Верховной Раде следующего созыва следует заняться вопросами децентрализации, специального статуса, амнистии и возможности провести местные выборы.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" озвучил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по внедрению Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация по безопасности", - сказал он.

По словам американского дипломата, США поддерживают в этом Украину, но "вести этот процесс" должна украинская сторона.

Также на Цензор.НЕТ: Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер. ВИДЕО

"Отмечу, что президент [Украины Владимир] Зеленский имеет значительный кредит доверия, как показали президентские выборы, но это еще не проявилось в голосах в Раде и поддержке конкретного стратегического законодательства и прочего. Мы узнаем только после 21 июля, какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план реализации "Минска", так и план реформ в Украине", - отметил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3136116
 
 
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Весело було коли батька хоронили! І напились ,і борщу наїлись ,і "Сватів" подивились Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 6741
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а може відразу подати заявку в тайожний саюз? Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 3272
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та мы все узнаем только после 21 июля

хотя оно уже сказало "все будет наше. суды - наши, прокуратура - наши, полицияч - наши, таможня - наша. все наше и мы вам покажем". вот ждем виставу.. анонс был вчера
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Розберуться без піндосів - що їм потрібно.
Менше б такі "друзі" сунули носа у внутрішні справи України - було б ліпше.
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на каком переводчике работаешь? складно получилось.
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І цей пропонує нам хенде хох. Амністія вбивцям, офіційний статус держслужбовців вбивцям. Нам платити, а кадри розставлять вбивці. Нехіло .
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У Білій Церкві на Київщині стався вельми показовий момент із мешканкою окупованого Донецька, яка нібито приїхала на лікування.
Про випадок розповіла користувач Юлія Скотар на сторінці "Білоцерківської волонтерської групи" в Facebook. За її словами, на вокзалі відбулася така розмова жінки з таксистом:
"- Скільки в "Дубрави" візьмете?
- 100 грн.
- Ви що взагалі тут в Україні офігіли, такі гроші дерти. Я ж на лікування приїхала.
- А ви звідки?
- Я не з України, я з Донецька.
- Я не з України не беру, пошукайте іншу машину".
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последнее обновление (версия - зрада, пэрэмоги нэ будэ)
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та мы все узнаем только после 21 июля

хотя оно уже сказало "все будет наше. суды - наши, прокуратура - наши, полицияч - наши, таможня - наша. все наше и мы вам покажем". вот ждем виставу.. анонс был вчера
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а може відразу подати заявку в тайожний саюз? Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 3272
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Весело було коли батька хоронили! І напились ,і борщу наїлись ,і "Сватів" подивились Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 6741
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Нужно вообще все пересмотреть.Запад слился.Нужно исходить из этого.
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дело в том, что пересмотреть то можно, но все до сраки, пока ***** не подохнет.
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"Наша четкая и общая позиция: альтернативы Минску не существует. Минск должен работать, и все стороны должны четко выполнять все взятые на себя обязательства", - заявил Порошенко на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в понедельник в Берлине.
http://korrespondent.net/ukraine/3491548-alternatyvy-mynskym-sohlashenyiam-net-poroshenko
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ну и что. он пошутил, как и ваш зебеня )))))))))))))
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что с вами делать, идиотами! "Много говорить и многое сказать не одно и тоже"- Софокл.
Петя чухал по ушам, делая свое дело, восстанавливая разграбленную бабЮлей и Дрищем армию, и обескровливая паРАШКУ. на осень 2019 планировалось начало введения миротворцев на бамбасс, вопрос был только по составу миссии.
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Это была имитация выполнения капитуляции - у зебилов выполнение началось настоящее
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не было никакой имитации. Петя целенаправленно выполнял программу по ползучей капитуляции: уничтожал реально проевропейские демократические силы, а взамен позволял антиукраинским оппоблокам хорошо себя чуствовать, позволил Медведчуку скупить медиахолдинги и получить финансовую базу в виде сети заправок Глуско и рынка газа и соляры, помог Ахметову ободрать население через его энергетическую монополию, вместо реальной реформы армии проводил симуляцию этой же реформы, внедрение стандартов НАТО было за 5 лет только на словах (сделано около 5% за 5 лет). Страна потеряла минимум 6 млн человек в виде трудовых мигрантов. И только 24% "педронавтов" как бараны верят в его достижения. Ну хорошо, хоть, что число упоротых дебилов-"педронавтов" стремительно уменьшается и судя по социологии уже уменьшилось в три раза до 8%.
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имитация - была на 100% просто потому. что минская капитуляция вообще никак не выполнена = факт. Страна сохранена, фронт и армия укреплены.
А вот ******* серьезно начали выполнять КАПИТУЛЯЦИЮ!
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Укреплены настолько, что в Керченском проливе отдали три катера без единого выстрела и получили еше 24 заложника.....
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Я не понял, Волкер - это забил или русскомирец? Какая ещё амнистия?
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Так минские соглашения заключались, что бы было время восстановить Армию и тем самым обмануть русню. Так Аваков сказал. Нужно было выгадать время. План удался. Какая теперь нафиг амнистия?
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Шо сказал Аваков, не помню
Такую байду разгоняли соевые боты, это помню.

А официально подписали и Порошенко постоянно декларировал намерения выполнять.
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Прошлая власть собиралась амнистировать только тех, кто не воевал с оружием в руках против Украины.
Что захочет сделать нынешняя, под большим вопросом.
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имеет значение то что подписали и какие гарантии при подписании
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Прежде всего должно быть полное прекращение огня, именно после этого должно происходить все остальное.
И какие там гарантии?
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Нет там такого что прежде всего. Уже выполнены пункт 11 и 13, а начальные - нет

Уже 158 раз обсуждалось это
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Уже 160 раз обсуждалось, что прежде всего безопасность.
Волкер сейчас повторил это в 161 раз.

"Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация по безопасности", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3136116
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А, что установить перемирия для кацапов проблема ????
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чем быстрей двигаются по "минску", тем скорей с паРАШКИ снимут санкции, она сможет расти экономически, пить украинскую кровушку и дальше. про Крым забыли навсегда!!!
"Слава Холую!" "ЗЕбилам Слава!"
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Быстро по "Минску" можно двигаться только по плану паРаши, а именно - выполнять отдельные пункты и уЗеленские об этом, о выполнение отдельных пунктов, уже усиленно намекают...
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петруша, ТУПО РАБОТАЕШЬ. ТОПОРНО. 😂😅😂
ЛЯТЬ... ПРЕЗИДЕНТ УКРИНЫ ОПУСТИЛСЯ УЖЕ ДО ЛИЧНОГО БОТНИЧЕСТВА В СОЦСЕТЯХ И НА НОВОСТНЫХ КАНАЛАХ. 😂😅😂
НЕЗРЯ ТВОИ ЖЕ ,,СОРАТНИКИ" ЗА ТВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ ГОВОРЯТ ПРО ТЕБЯ: - ,,ОН Ё Б НУ ТЫ Й". КАК И *****. Впрочем незря ты с *****м на одних бордах фотографировлся. 😂😅😁
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Та обновят ,, непременно .. Эти " новые лица " уж обновят ,, так обновят . Всей Украине долго ещё будет икаться .. Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 6696 .
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Во! Пошла инфа интересная. Одно странно: куда-то испарилось словечко "миротворцы", которое нам в уши вдували 2 года и 10 месяцев. Ну, от нехрен делать, наверное. Лишь бы шо вдувать. Пипл- схавает.(с)
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развел станицу луганскую без миротворцев...
вы прозевали?
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А там должны были быть миротворцы?! Надо же! А Кучма о них- ни пол-словечка. И не только Кучма.
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О чём это Волкер? Зелемойский тоже сказал, что Украина начнёт выполнять Минские соглашения? Только начнёт...
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При Петрилле такого бы не было!!
🤣🤣
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Не возможно продавать билеты Космических станций Марса, когда еще нет транспорта, который доставит на Марс- другими словами, без первого ( прекращения огня)- нет второго,без второго (отвод сил) - нет третьего и т.д- о законе, как такового очень долго еще..
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ты не прав билеты уже продают, и на марс вроде тоже )))))
просто после выбора зебеню преЗЕКом у кого угодно появится сомнения в интересах украины. тем более на волкера наехали сенат и конгресс
это выбор зебенят
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вопрос специального статуса и амнистии = слишком жирный подарок кремлядям ни за что. И должен быть выведен за скобки.

Надеюсь, что Волкер лишь имитирует выполнение требований кремля - так. как это делал при Порошенко. Но для этого надо быть уверенным. что и Зеленский намерен лишь имитировать выполнение минской капитуляции. Факты же говорят об обратном - это высказывания на эту тему разумкова, богдана, стефанчука и самого зеленского.
"вести этот процесс" должна украинская сторона, да, но явно не эта, а настоящая, украинская
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волкер натянул поводок. пыня тянет свою удавку
порвут зелю? где тотализатор....
)))))))))))))))0
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после того, как посмотрел вчерашнее заседание, понятно на 100% что серьезная рутинная работа ему не под силу, и по умственным и по физическим качествам. тупой дебил сбежит еще до НГ. а когда начнутся акции недовольных, это ваЩе #опа. смотреть на скорости 2, очень смешно. https://www.youtube.com/watch?v=y0SZWqdkANg
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кошмар в том что это смотрят не только в украине и анализируют спецы наркологи психологи и прочаЯ. а в том же тороно наверняка получили образцы зелиних волос, он ночевал, принимал душ и тд и тп
анализ на наркоту как два пальТСа
понятно????
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То, что т.н. Минские соглашения выписаны в Кремле, нормальным давно понятно. Только идиот мог согласится на выборы при открытой границе. Порся завел страну этими дебильными соглашениями в глухой угол. И американцы, до сих пор не могут понять, что пока еще страна не потеряла управление, но это не значит, что это не может не произойти. Детонатором как раз и станет Минск.
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Если зеро выполнит минскую капитуляцию (Порошенко лишь имитировал), то тогда и начнется настоящая гражданская война, много крови, а для пуйла повод для вторжения спасать очередного "легитимного"
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Не выполнит. Напоминаю, чем и как начинал на Донбассе Порося. Односторонним перемирием при открытой границе.
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зебіл, перед виборами має бути виборчий процес, безпеку якого має забезпечити чисто українське МВС. Якщо там, на тій території українське МВС не дає гартантії - виборів по українським законам НЕ БУДЕ!
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Обезоружены все незаконные военные формирования, полностью восстановлен суверенитет, судебная, исполнительная власть.
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При открытой границе.И результат напишут в Кремле, а ОБСЕ подмахнет.
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Ну Порося уже согласился на контроль ОБСЕ. Так, что вниматеольно учи матчасть , соевый.
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ничесе какой стратего-тактик! ты наверное 29 августа выходил из Иловайска! таких хероических тыловых ублюдков надо на передок, там рассказывай как "надо было". от петарды месяц срать жидким будешь!
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Пошел лесом, соевый. Я от военкомата не прятался. А то, что я как гражданин имею право оценивать власть, тебе как то не понять. 30 сребрянников от соевого пахана
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какой грамотный отход от формулы - я воевал... зачтено..))
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США сливают нас, вслед за Европой. Ну а что ожидать - их политика по отношения к нам, синхронизируется с нашей внешней политикой. Волкер, правда, едва успевает менять риторику. Теперь вот про конституцию нашу вспомнили. А там и федерализаци просунут. А раз федерации - то и региональные языки следом.

Можно принимать и отменять законы, можно выбирать и свергать власть, но нельзя менять устройство государства. Если мы это допустим, то обратно не от играем, без полного развала страны.
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......специального статуса.....может им всем дать героя Украины з со всеми вытекающими..
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Зеро даст и посадит главарей лугандона в Раду - только на таких условиях пуйло согласен перестать стрелять = мир любой ценой
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Менше ста днів Зеленський президент, а вже доллар подешевшав, американська нафта припливла в Украііну, дешевша бензин на заправках!! Зеленський зупинись!! Ти все робиш не правильно!! Верни нам Порошенка, при ньому була стабільність!!))
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А не подскажете, кто подписывал Минские соглашения, Порошенко или Зеленский?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер
 
 
 
 
 
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