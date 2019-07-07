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Все про:авиация (1801) Россия (73244) Сирия (2790)

 Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники

Российские самолеты совместно с авиацией и наземными силами режима Башара Асада нанесли удары в зоне деэскалации, то есть там, где по договоренностям не должны идти бои.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По данным наблюдателей, самолеты РФ, авиация и наземные силы режима Башара Асада нанесли удары в зоне деэскалации, то есть там, где по договоренностям не должны идти бои. 20 человек погибли менее чем за 20 часов обстрелов.

С 30 апреля в результате обстрелов проасадовских сил и российской авиации погибли по меньшей мере 2152 человека. Указанная дата - начало крупнейшей эскалации насилия в Сирии, начиная с сентября 2018 года, когда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании зон деэскалации в Сирии.

Также на Цензор.НЕТ: Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники

Напомним, 11 июня от обстрелов российской авиации погибли по меньшей мере 25 человек.

В начале мая на северо-западе Сирии приостановили работу международные гуманитарные организации. Это произошло из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двоих россиян задержали в Ливии за попытку вмешательства в выборы президента

В провинции Идлиб проживает около трех миллионов человек. Эта территория является последним бастионом повстанцев, в частности, коалиции "Тахрир аш-Шам", в которую входят вооруженные группы, которые были связаны с боевиками "Аль-Каиды".

Источник: https://censor.net.ua/n3136113
 
 
 Топ комментарии
 
Была бы Украине дипломатия, это можно было бы использовать в море против России
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США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию,Меркель ответила что политикой не занимается так как Германия привязана к российскому газу. Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6728
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В Сирии на совершенно официальной основе присутствуют регулярные войска США, РФ, Франции, Турции и вероятно Ирана.
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Курорты "Крымнаша" и Украины, почувствуйте разницу
Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7126 Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1610
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Режим асада - не легитимный, поэтому все, кого он пригласил - просто наемные убийцы.
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То есть чужие войска легитивны и присутствуют законно?
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Чужие для асада, но не чужие для сирийского народа - на деле борются с ИГИЛ, русские же убийцы с ИГИЛ борются лишь на словах - они пришли убивать только противников асада и больше никого
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Войска союзников в Германии в 1945 были нелигитимны?
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Была бы Украине дипломатия, это можно было бы использовать в море против России
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США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию,Меркель ответила что политикой не занимается так как Германия привязана к российскому газу. Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6728
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Надо еще не только в пасе взять рашку, а еще и в ес и нато
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Я представляю как российская авиация бомбила город Грозный,где были дети и русские женщины
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Там уже не было русских, их еще в 93-94 годах всех вырезали.
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Де москалі, там брехня, зрада, голод, смерть. Царство Небесне невинно убієнним
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Гейропа зі своїми "ценнастямі" вже виразила "азабочінасть"???
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сразу видно - лахтинский.
Пусть пригожин даст тебе пирожок
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Локальные бои в провинции Идлиб будут еще долго. А так Сирия фактически уже разделена. Северо-Восток взяли Американцы контролирующие курдский СДС. Идлиб и Север взял под крыло Эрдоган, все остальное под асадитами.
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А как беспощадно российские войска из танков расстреливали школу с чужими детьми в Беслане .ради своего влияния на Кавказе
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а ПАССЕ, ЗА одобряет смерти детей... и никуда от этого не деться!.....
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А тут предлагают с рашей переговоры по Крыму вести, вот и результат - раше воду, а Украине - трупы.
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какие сирийские дети что вы, орки збили их сограждан а Нидерланды проголосовали за их в ПАСЕ
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ruskije poka igrajet na cuzix teritoriji no kto znajet kogda budet vojna na ix teritoriji kak oni budet ciustvovat kogda ix deti budet ubity? Fasyst-debil putin k etomu i diot .
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Главное что бы россия взносы в ПАСЕ платила,дармоедам харчеваться регулярно надо.Это из за разогнанного гейпарада в Украине вся европа на ушах стоит,а здесь какие то разбомбленные мирные жители.
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а Папа Римский недавно Вофке ***** "голубя мира" подарил. Франциск или продался за путлеровские бабки, или совсем с головой не дружит
Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3136
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«Актеры в белых касках спасают одну и ту же девочку в 3-х разных местах. А говорят в Сирии нет хорошего кино»

Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5032
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Тролль убогий, это одно и то же место просто 3 разных снимка, снятых когда девочку доставали, а потом переносили передавая в руки разным людям.
Ваши рашистские вбросы, в попытке выставить белое черным и заставить сомневаться в фактах ваших преступлений, выглядят все более натянуто и жалко.
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Однако это еще не все: в сети появляются и другие снимки, к примеру, фото девочки, которой накладывают жуткий грим, а потом делают снимки, на которых она запечатлена якобы погибшей.
Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники - Цензор.НЕТ 119
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Покажите ето в ПАСЕ, к чему приводят договорняки с кремлем и кого они посадили с собой за одним столом. Гитлер против Ху*ла ангел.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники
 
 
 
 
 
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