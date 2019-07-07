EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Общество
  4481  51
Все про:ВМС (701) вооружение (3223) Одесса (5519)

 Новые десантно-штурмовые катера украинского производства показали в Одессе

На торжествах ко Дню военно-морских сил в Одессе показали новую украинскую разработку - два десантно-штурмовых катера, оборудованных реактивной системой залпового огня и боевыми модулями.

Эти катера - часть проекта 58503 ("Кентавр"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Они были спущены на воду в сентябре 2018 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком".

Несколько месяцев спустя десантно-штурмовые катера прибыли в Одессу, и с тех пор проходят государственные испытания. Когда испытания будут завершены, планируется, что катера будет использовать морская пехота.

В память о погибших морских морских пехотинцах - старшем прапорщике Александре Яхновском и младшем сержанте Сергее Сонько, и по просьбе территориальных общин, откуда родом погибшие, эти два конкретных судна получили названия "Малин" и "Станислав".

Также на Цензор.НЕТ: Лично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский. ВИДЕО

Также во время торжеств минутой молчания почтили погибших недавно водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.

На торжественной церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3136112
 
   
 Топ комментарии
 
Это шо за крендель ?? Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 9554 . Похож на нарика ...
 показать весь комментарий
 
во зеля красавец. приехал и сразу катера раз и показал. молодчик
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Липецкий заводик пыхтит.
Строит не только гробы-богданы, но и "катера".
Интересно, при торможении катера скрипят так же, как и "богданы"?
 показать весь комментарий
 
 
В сентябре 2015 года командующий ВМС Украины вице-адмирал С. А. Гайдук сообщил, что в 2016 году на киевском судостроительном заводе ПАО «Завод "Ленинская кузница"» начнётся строительство катеров класса «Кентавр». Ленинская кузница - частное судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого до продажи в 2018 году опосредствованно являлся экс-президент Украины Петр Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
если миномёт Молот с прицелом 1946 года стоит 500 килохрювень, представляешь как на етом заказике сивочолый отец нации обул Украину?
 показать весь комментарий
 
 
"Я уже говорил, что если стану президентом, продам свой бизнес, не буду иметь к нему никакого отношения, продам все, кроме 5 канала" - хрюкал свын 13 апреля 2014
 показать весь комментарий
 
 
Повторю вопрос для "не понимающих" - назови замену производства катеров для ВМСУ?! И пока что тут только ты хрюкаешь без фактов - просто зеленый треп банана на Пальме!
 показать весь комментарий
 
 
во зеля красавец. приехал и сразу катера раз и показал. молодчик
 показать весь комментарий
 
 
Вполне предсказуемо, что бы ты вякнуло, если бы президент Зеленский не приехал.
 показать весь комментарий
 
 
Это шо за крендель ?? Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 9554 . Похож на нарика ...
 показать весь комментарий
 
 
Це ви перегляньте в інтернеті вчорашню конференцію в Ужгороді. Молодший Добкін відпочиває. Гарант або з бодуна, або... Я, чесно кажучи, сам сторопів від такого. Людина не орієнтується ні в часі, ні у просторі, нервові конвульсії, закриває руками обличчя, дивиться по сторонах веееличезними очима. Жах.
 показать весь комментарий
 
 
А ты поработай с его графиком - сколько свершений за 40 дней...
 показать весь комментарий
 
 
А що графік має до нервового тіку? То раз. І друге - я стільки шаурми не з'їм.
 показать весь комментарий
 
 
Договориться о покраске двух ларьков - это вам не это...
 показать весь комментарий
 
 
видно,что человек выкладывается на полный диджитал факинг ,поэтому и реакции такие - ответственность давит,и болыть за Украину..
 показать весь комментарий
 
так недарма ж воно відмовилось здавати тести на допінг навіть організації, яку запросив Володя Кличко
 показать весь комментарий
 
 
Для мене навіть це не важливо. Важливі подвійні стандарти цих його захисників і оправдовувачів. Про Порошенка, який їздив далеко інтенсивніше і старший набагато і хворий на діабет повідомлення про нібито п'янку зустрічали аплодисментами. І ніякі аргументи не діяли. А тут - перепрацювавсі.
 показать весь комментарий
 
 
на одном развлекательном портале есть такая фраза-мем "за говно всегда зелень". чем "говнистее" тема тем больше ей ставят "лайков". по приколу.
в Украине эта фраза заиграла новыми красками и смыслами. так что - за говно - зелень!
 показать весь комментарий
 
 
Они были спущены на воду в сентябре 2018 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком"

Це порохоботські катери? Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 2045
 показать весь комментарий
 
 
Как это чмо ещё не ляпнуло что их построили - исключительно благодаря его личному вкладу в поддержку армии . Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 8975 .
 показать весь комментарий
 
 
Наверное за его личные деньги делали сотрудники "95-го квартала"... Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 6239
 показать весь комментарий
 
 
Eto vsio xoroso no nezabute sto oni otsatjut po vremeni,kak i tanki i drugoje.Neobyzajtes za to sto govoriu ja xociu vam lucego
 показать весь комментарий
 
Та ладно, чего там обижаться? Два катера есть. Вот только высаживаться с них- некуда. Разве что в Киев пригрести, высадится и захватить какой-нибудь лакомый кусок землицы. Кстати, а новая резиденция Президента от набережной далеко, в Киеве? Если рядом- то годные катера, пусть будут.
 показать весь комментарий
 
mozet zavtra vas prezident pryplyviot Litvu poskolku inguracija nasego prezidenta?dumaju zavtra uvydem Zelenskogo Vilniuse
 показать весь комментарий
 
О, передавайте ему пламенный привет! Скажете- от Андрюхи, из Ганы. И скажите, что его инаугурация всем памятна. Именно после неё я окончательно убедился, что Звиздец уже пришел.
 показать весь комментарий
 
Budet Merkel i Makron nu a vas andriuxa konecno nezabudem vy vizotkay zvezda s Gany Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 2283
 показать весь комментарий
 
Ne za sto vy odni iz tex sto my zdiom s neterpenijem,nevazno tut Tramp ili Merkel glavnoje Gana by byla s andruixoj Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 6335
 показать весь комментарий
 
Какой там ветер... Опять обычные речные лоханки-плоскодонки для ловли браконьеров
 показать весь комментарий
 
 
а,шо браконьеров не нужно ловить???или их нужно ловить на байдарках???
украине не нужны авианосцы или другие тяжёлые судна
нужны, максимум,хорошие фрегаты,корветы,да и катера
 показать весь комментарий
 
 
Какие интересные задачи, у десантно-штурмовых катеров! Оказывается- браконьеров ловить! Это вам наш Комфлота-танкист поведал? Не удивил!
 показать весь комментарий
 
нда, просрали ми всі разом свій ВМФ... Хоч який-не-який, але в був в Донузлаві... Але ми всі "хлопали в ладоши" сватам та образам на кшалт лярви з німецького порно... - як до, так і після початку війни... І, головне - обирали кого-попадя, аби лиш вмів складно брехати на мікрофон...
 показать весь комментарий
 
А буратіна різав лєнтачку, чи ні? Це ж задяки йому, Напольйону Другому.
 показать весь комментарий
 
 
Можно запускать через керченский пролив ))
 показать весь комментарий
 
Эти вообще туда не доплывут - запас хода всего 400 км
 показать весь комментарий
 
**********, запас хода 500 морских миль. Это 900 км. Но то такое - не твоё собачье дело.
Больше радует, что сгорел "Лошарик", вместе с фаршем. И уже никогда никуда не поплывёт гадить - некому и неначем.
 показать весь комментарий
 
 
Морские мили - это не для Кентавров. так как они вообще неспособны выходить в открытое море из-за плоскодонной конструкции и небольшой осадки
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петя должен их подарить замисть тех.. Ну сами знаете.
 показать весь комментарий
 
 
А ЗеШмаркля що може подарити крім гри на роялю та кривляння?
 показать весь комментарий
 
От не знаю. І, що, підбиті танки і літаки теж хтось має віддаровувати? Дебіл... соррі, Зебіл.
 показать весь комментарий
 
 
Во даёт!
Два месяца не прошло, а Вован уже катерки накаломойшил!
 показать весь комментарий
 
це таки показник:
один Президент будує кораблі, друге - фільмує совєцьке мило "свати" для вати і силою пхає цю муйню на ТБ, з порушенням українського законодавства і не вперше..
а потім воно ще й піариться, коли результати роботи п"ятого Президента демонструють вже за участі шістьки.. Бєні..
зебіли - це ваш успіх, п"яні підпарканної..(
 показать весь комментарий
 
 
Это ж не западло гидранта красоваться на фоне катеров, сделанных барыгой?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНовые десантно-штурмовые катера украинского производства показали в Одессе
 
 
 
 
 
 вверх