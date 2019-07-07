 Новые десантно-штурмовые катера украинского производства показали в Одессе

Эти катера - часть проекта 58503 ("Кентавр"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Они были спущены на воду в сентябре 2018 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком".
Несколько месяцев спустя десантно-штурмовые катера прибыли в Одессу, и с тех пор проходят государственные испытания. Когда испытания будут завершены, планируется, что катера будет использовать морская пехота.
В память о погибших морских морских пехотинцах - старшем прапорщике Александре Яхновском и младшем сержанте Сергее Сонько, и по просьбе территориальных общин, откуда родом погибшие, эти два конкретных судна получили названия "Малин" и "Станислав".
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Также во время торжеств минутой молчания почтили погибших недавно водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.
На торжественной церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных моряков.
Строит не только гробы-богданы, но и "катера".
Интересно, при торможении катера скрипят так же, как и "богданы"?
в Украине эта фраза заиграла новыми красками и смыслами. так что - за говно - зелень!
Це порохоботські катери?
украине не нужны авианосцы или другие тяжёлые судна
нужны, максимум,хорошие фрегаты,корветы,да и катера
Больше радует, что сгорел "Лошарик", вместе с фаршем. И уже никогда никуда не поплывёт гадить - некому и неначем.
Призначений для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, доставки та висадки десантів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_58503
Два месяца не прошло, а Вован уже катерки накаломойшил!
один Президент будує кораблі, друге - фільмує совєцьке мило "свати" для вати і силою пхає цю муйню на ТБ, з порушенням українського законодавства і не вперше..
а потім воно ще й піариться, коли результати роботи п"ятого Президента демонструють вже за участі шістьки.. Бєні..
зебіли - це ваш успіх, п"яні підпарканної..(