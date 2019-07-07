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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВМС (701) Зеленский (2027) Одесса (5519)

 Лично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу встретился с личным составом Военно-морских сил Украины, чтобы поздравить их с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Facebook.

"Очень приятно быть здесь в морской столице Украины – солнечной Одессе – и лично поздравить вас с Днем Военно-морских сил. Сегодня в непростых условиях военно-политической обстановки Черноморского региона украинские моряки каждый день мужественно и героически защищают наши морские границы, нашу свободу и независимость, часто слишком высокой ценой – ценой собственно жизни", - сказал он.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - добавил президент.

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Зеленский напомнил, что в начале недели в результате обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное погибло двое украинских морских пехотинцев-медиков: старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и санитарный инспектор, сержант Ирина Викторовна Шевченко

Он призвал почтить память погибших минутой молчания.

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"Уважаемый военные моряки, от имени украинского народа благодарю весь личный состав за верность присяге и самоотверженность. Я еще раз поздравляют вас с профессиональным праздником. Желаю вам чистых фарватеров, попутного ветра, полных парусов и семь футов под килем", - сказал президент.

Глава государства завершил поздравление словами из марша ВМС: "Пусть всегда в море будет штиль, но если пробьет сигнал тревоги, моряки пойдут и против волн и поднимут флаг победы".

Источник: https://censor.net.ua/n3136111
 
   
 Топ комментарии
 
Народ, внимание! Это момент истины, вся информация на руках и однозначна, никаких иных трактовок быть не может. Зе должен был получить моряков в обмен на слив ПАСЕ и признание Крыма российским. «Перемога!» на фоне реального предательства.
Зе собирает журнашлюх на закрытую встречу, говорит им, что знает как освободить моряков (откуда? от верблюда - условия ему уже переданы), но для этого СМИ не должны его мочить. Медиабляди соглашаются.
Зе едет в Берлин и Париж, где ему говорят: «Вова, РФ вернется в ПАСЕ, так надо, смирись» - и Вова засовывает язык в ЖОПУ и молчит до сессии ПАСЕ, отказывается встретиться с укр. делегацией, и затем что-то вяло блеет по факту - слив был одним из условий Кремля.
Кремль неожиданно заявляет о согласии отдать пленных (и откуда ж Зе об этом знал заранее? ума не приложу), но Украина должна признать их «преступниками, вторгшимися в российский Крым».
Климкин никого не спрашивая выдает рашистам в ответ ноту, в которой посылаети их нах, заявляет о недопустимости таких условий, в общем, четкая проукраинская позиция.
И вот тут происходит взрыв! Зеля впадает в истерику. Это момент истины.
Зеля по плану Кремля должен был согласиться на условия, получить моряков («СМИ гремят о великом освободителе Зе!!!») - взамен признав Крым российским, моряков «нарушителями рос.границы и агрессорами». По позициям Украины в мире наносится удар, от которого уже не оправиться.
Все шло по плану: Зе должен был получить пиар, слезы благодарности родителей освобожденных моряков, взлет популярности - и слив Украины на международной арене. Двойной профит!
Кто ж знал, что все испортит этот гадкий КЛИМКИН!!! ) Оставалось лишь биться на брифинге в истерике.
Еще важный момент. Россия-то моряков бы отпустила, а значит «встала на путь исправления», а значит не зря ее пустили в ПАСЕ, и вообще пора уже санкции снимать. Вот и Украина (в лице Зе) согласная.
Климкин, обломал очень крутую операцию. Команда Пороха на страже Украины!
Лично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1746
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и опять по бумажке.. как оно на сцене кривлялось часами? с наушником что ли?
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Будь последовательным!!! Сожми зеЯЙЦА в кулак и обьяви о разведении сил в Станице Босфорско-Одесской!!! Или нафига ты приехал???
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Почему соевых корячит от желания Зе освободить моряков？
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Орда и не собирается выполнять решение морского трибунала.Мир бессилен перед Пуйлом.
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Климкин раскрыл - как зеро делает и выполняет волю кремля
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Три месяца Зеля у власти. Одни провалы и капитуляции по всем направлениям.
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Цензор, пора уже ФОРУМУ давать другое название...
Нету уже здесь диалогов...
На любые вопросы, ответы постоянно ваяют порохоботы, в стиле - все зебилы! страну просрали! президент наркоман... и т. д.
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иди на бенину упячку. там порохоботов банят. а зебобикам воля вольная...
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Это они так в Европу собираются
В Европе ж оскорбляют на каждом шагу и за инакомыслие преследуют
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В Украине есть антидроны?Кто может ответить?
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Ні преЗедент - душечка привітав ОСОБИСТИЙ СКЛАД ВМС)) Те що українською - "особовий склад військ" Верховний не знає))
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кум Медведчука, Колодов идет 22м номером по списку "Слуга народа"
Наделали вместе!
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..Так Пецик кум Мертвечука тобто ..і фуйла !? Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2524
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Холодов, а не Колодов. Да, кум Медведчука. Слов нет.

На сайте имеет положительный бонус.2300 за и 1300 против.
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Пора вже починати саджати баригу та підбарижників!
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Прошла весна , настало лето - спасибо клоуну за это . . !! Уже жнива начинаются , а зе-командосы ещё даже и не сажали . .
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Утёрши сопли рукавом , сказал зебил ,, в 100500й раз . .
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Сажалка у тебя еще мала. Каши манной ешь больше ...
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25%тех кто за Пороха патриоты Украины,30%кто за Зелю ватники и любители"Гусскаго мира" а остальные патриоты желудка и приколисты....
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В реальності за баригу не більше 8 %. І то це в основному - ублюдки та злочинці які заради бариги коїли злочини протягом останніх п'яти років. А решта барижних процентів це - фальсифікація.
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Воины АТО и патриоты - ублюдки та злочинці ?
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Навіть атошники не всі голосували за баригу.
А різні там продажні "нацюки" - ніколи не були патріотами. Вони лише прикриваються "патріотизмом" виконуючи замовлення своїх кукловодів.
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дозу отработал
устал
пора принять и отдохнуть
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Согласен. Видать Зеля много стал злоупотреблять наркотой..
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Соя на гуоно исходит.Да человек пытается делать
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бл.. капец..

вы посадили за руль автобуса неумеху неудачника и теперь мы все смотрим как оно "пытается" что то делать? страна за плечами - надо не пытаться а делать. а лучше отойти в сторну если клепки в башке нет. нахер мне надо чтобы эту ущербное чудо на мне училось руководить страной?
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Чтоконкретно сделал ваш удачник.Идите на козин дякуваты.Вым чес хуже Украине ,тем лучше.Армия против пети,а вам все похер.
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о сколько нам открытий чудных....

главное - армия за Украину и вам не светит сдать страну. вы не майдан получите. вы получите хунту. и не надейтесь опять затихариться чтобы потом опять гадить. в этот раз чистка будет жесткая и настоящая.

а что сделал порох за пять лет? главное для тебя - в твоем городе не висят кацапские флаги и ты не живешь в резервации. мало? ты **** жрешь, по кабакам ходишь спокойно. не последний хер жуешь - вон на интернет и комп деньги есть - не пропил еще. плохо тебе было?
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Когда пете говорили,не делай х..ни.Где вы были все.Теперь люди выбрали зелю.Что то не так.А армия это не муженко и полторушка.Это наши братья сестры ,внуки мы им последнее отдаем.Мимо стрелок.
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ты плохо воспринимаешь печатный текст? ты хочешь сказать что армия не за Украину?
петя делал ошибки, но не критичные для страны.
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Не поверишь.Работать и подерживать Украину.
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какую нахер Украину ты будешь поддерживать? ты что слепой? не видишь к чему все идет? крыму воду, луганде свет и поезд партнеры видя нашего нового ************* тупо поворачиваются к нам задом им "не интересно" с таким работать. порох их давил а эта шмаркля только ныть умеет. кто ее послушает? "работать" он будет... идиоты. что вы сделали?
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Да так и будет,вас что то бесит.Порохня это подписало.Что то не вижу вашего нападения на петю.Где ваше пете фе.
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Берите ,что он подписал ,петю и ваходите на майдан.Не стесняйтесь.
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ту бухой что ли? или у вас бухеть не принято - вы по наркоте...

я тебя спрашиваю - за какую подпись ты гонишь на пороха? что он подписал и почему это должно бесить?
ты ответить можешь? только без "дякую за запитання". давай без прелюдий.
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Еще одно подтянулось.Бесит зеля,которого выбрала Украина.Понимаю,на дякуваты в козин.
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меня лично он не бесит. у меня есть возможности уехать из страны не потеряв ни в доходе ни в работе. а что будешь делать лично ты?
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не стоит сдаваться и уезжать. свои убеждения надо отстаивать.
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свои убеждения надо и имеет смысл отстаивать перед теми кто внемяем и готов слушать и думать. а 72 процента дегенератов на это не способны в принципе. им дали мир в стране, им дали подъем после разграбления рыгами им дали кучу плюшек от безвиза до ЦНАПов и ннааа - быдлу надо жрать и сваты. на страну им НАСРАТЬ. да ну нах я буду упираться? пусть дохнут без меня
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Огласите ВЕСЬ список шо вы ЛИЧНО таки делаете, что бы наши парни вернулись домой?
Членом по клавишам рояля постукиваете? Или в шаурмячечной с из возвращение с богадами рюмку поднимаете?
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З багатьма євреями працював, дружив і завжди дивувався їхній поведінці--пристосуватись до любої ситуації,а іще постійного обману, лицемерії і демагогії. Але цей клоун в брехні , перевершив всіх моїх знайомих євреїв. Це дуже небезпечно для України. Але ще головніше--він відкритий україноненависник разом з своїм наставником ( беня сам говорив,що його консультує) коломойським.
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Зеле надо было ещё на своих подкопченных корешах попиариться.

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А их вообще можно вернуть без переговоров о каких-то взаимных уступках?
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Можно было. Но соевая подстилка Климкин всё сорвал...
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Зебилу верить - себя не уважать.
Хитрожопые всегда несли зло Украине.
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Из-за посадки борта №1 с президентом Украины Владимиром Зеленскимпассажиров рейса Киев - Львов высадили не в главном, а в старом терминале Львовского международного аэропорта имени Данила Галицкого.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook украинский менеджер-экономист, экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.
"Ну, я прошелся к своему авто, припаркованному возле нового терминала: быстрая походка полезна для здоровья. Но иностранцам, которые сначала искали туалет, а потом - свои рейсы-стыковки, пришлось помогать. Я не очень понимаю, почему мы, налогоплательщики в бедной стране с дефицитным бюджетом, должны оплачивать полеты "слуги народа" на личном борте №1 на такое ​​важное государственное событие, как представление председателя ОГА, когда канцлер богатой Германии с профицитным бюджетом спокойно пользуется для некритичных деловых поездок по стране, ну, не велосипедом, но поездами "Интерсити" или рейсовыми самолетами?" - возмутился он.
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соевые разгоняют тупое фуфло. все мы помним, что петруха послал моряков в плен ради военного положения.
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Ліжко в лікарні замовити, чи сам це зробиш?7 Телепень фсбешний.
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"телепень фсбешний" - це твій підпис. а ваша вся соєва фсбешна тролєхвєрма і так знаходиться в лікарні для розумово неповноцінних.
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Ну, допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики.Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Возможно Квартал как-то продолжит собирать залы, если отойдет в сторону от него, а Лена тихонечко продолжит писать сценарии, не выходя на публику. Но вот Вова уже все потерял.
Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере.
Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было?

Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века".
Когда все это закончится, я обязательно куплю хорошее шампанское, и задам себе вопрос: что? это? было, черт возьми? Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1973




https://www.obozrevatel.com/society/elena-kudrenko-zelenskij-uzhe-vse-poteryal.htm
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Если б соевая **** Климкин не влез со своей нотой, моряки были бы уже в Украине...
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Долбанный Хряк нагадил, а Зеленский теперь вынужден убирать за ним.
И главное, если у него это не будет получаться, порохоботы будут вонять. Мрази.
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А если будет ПОЛУЧАТЬСЯ, вот тогда соя просто завоет!!!
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"будет получаться" А ха ха ха ха ха ха
когда это случится уже? вот хочется порадоваться и сказать приунывшему соседу которые такой же как ты зебобик "та ладно, вон смотри твой то вот сделал". когда это случится?
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Тогда эти скоты завоют, что Зеленский ЗРАДЫВ Украину ради освобождения моряков, как делали это недавно!
Что бы он не делал, но порохоскотва будет мычать.
Так что стоит перестать оглядываться на это злобное агрессивное меньшинство.
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что значит "если не будет получаться". а что у него вообще получается? везде обосрался. везде
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зеленский наркоман, а ты его за бабки покрываешь. это тебе доктор по стелькам,который брал у зе анализы, сыгравший в сериале зеленского, в клинике, которая принадлежит ФСБшному человеку, сказал, что зе не наркоман и вы поверили? и нас пытаетесь в этом убедить? (!!! ПОСЛЕ ЭТОГО ВИДЕО!!!) зачем наркомана покрываешь?

https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
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Гривня относительно Евро укрепилась до цифр 2017го.
Для сои -- зрада зрадная!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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