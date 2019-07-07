 Лично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Facebook.
"Очень приятно быть здесь в морской столице Украины – солнечной Одессе – и лично поздравить вас с Днем Военно-морских сил. Сегодня в непростых условиях военно-политической обстановки Черноморского региона украинские моряки каждый день мужественно и героически защищают наши морские границы, нашу свободу и независимость, часто слишком высокой ценой – ценой собственно жизни", - сказал он.
"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - добавил президент.
Зеленский напомнил, что в начале недели в результате обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное погибло двое украинских морских пехотинцев-медиков: старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и санитарный инспектор, сержант Ирина Викторовна Шевченко
Он призвал почтить память погибших минутой молчания.
"Уважаемый военные моряки, от имени украинского народа благодарю весь личный состав за верность присяге и самоотверженность. Я еще раз поздравляют вас с профессиональным праздником. Желаю вам чистых фарватеров, попутного ветра, полных парусов и семь футов под килем", - сказал президент.
Глава государства завершил поздравление словами из марша ВМС: "Пусть всегда в море будет штиль, но если пробьет сигнал тревоги, моряки пойдут и против волн и поднимут флаг победы".
Нету уже здесь диалогов...
На любые вопросы, ответы постоянно ваяют порохоботы, в стиле - все зебилы! страну просрали! президент наркоман... и т. д.
В Европе ж оскорбляют на каждом шагу и за инакомыслие преследуют
Наделали вместе!
На сайте имеет положительный бонус.2300 за и 1300 против.
Сказали же - весной...
А різні там продажні "нацюки" - ніколи не були патріотами. Вони лише прикриваються "патріотизмом" виконуючи замовлення своїх кукловодів.
устал
пора принять и отдохнуть
вы посадили за руль автобуса неумеху неудачника и теперь мы все смотрим как оно "пытается" что то делать? страна за плечами - надо не пытаться а делать. а лучше отойти в сторну если клепки в башке нет. нахер мне надо чтобы эту ущербное чудо на мне училось руководить страной?
главное - армия за Украину и вам не светит сдать страну. вы не майдан получите. вы получите хунту. и не надейтесь опять затихариться чтобы потом опять гадить. в этот раз чистка будет жесткая и настоящая.
а что сделал порох за пять лет? главное для тебя - в твоем городе не висят кацапские флаги и ты не живешь в резервации. мало? ты **** жрешь, по кабакам ходишь спокойно. не последний хер жуешь - вон на интернет и комп деньги есть - не пропил еще. плохо тебе было?
петя делал ошибки, но не критичные для страны.
я тебя спрашиваю - за какую подпись ты гонишь на пороха? что он подписал и почему это должно бесить?
ты ответить можешь? только без "дякую за запитання". давай без прелюдий.
Членом по клавишам рояля постукиваете? Или в шаурмячечной с из возвращение с богадами рюмку поднимаете?
Хитрожопые всегда несли зло Украине.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook украинский менеджер-экономист, экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.
"Ну, я прошелся к своему авто, припаркованному возле нового терминала: быстрая походка полезна для здоровья. Но иностранцам, которые сначала искали туалет, а потом - свои рейсы-стыковки, пришлось помогать. Я не очень понимаю, почему мы, налогоплательщики в бедной стране с дефицитным бюджетом, должны оплачивать полеты "слуги народа" на личном борте №1 на такое важное государственное событие, как представление председателя ОГА, когда канцлер богатой Германии с профицитным бюджетом спокойно пользуется для некритичных деловых поездок по стране, ну, не велосипедом, но поездами "Интерсити" или рейсовыми самолетами?" - возмутился он.
Ну, допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики.Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Возможно Квартал как-то продолжит собирать залы, если отойдет в сторону от него, а Лена тихонечко продолжит писать сценарии, не выходя на публику. Но вот Вова уже все потерял.
Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере.
Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было?
Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века".
Когда все это закончится, я обязательно куплю хорошее шампанское, и задам себе вопрос: что? это? было, черт возьми?
https://www.obozrevatel.com/society/elena-kudrenko-zelenskij-uzhe-vse-poteryal.htm
И главное, если у него это не будет получаться, порохоботы будут вонять. Мрази.
когда это случится уже? вот хочется порадоваться и сказать приунывшему соседу которые такой же как ты зебобик "та ладно, вон смотри твой то вот сделал". когда это случится?
Что бы он не делал, но порохоскотва будет мычать.
Так что стоит перестать оглядываться на это злобное агрессивное меньшинство.
https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
Для сои -- зрада зрадная!!!