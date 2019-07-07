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Все про:Кривонос Сергей (46) ССО (92) ВСУ (299)

 Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев

Командира 8 полка специального назначения в/ч 0553 (Хмельницкий) офицера Олега Нечаева назначили первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора", - заявил Нечаев в комментарии изданию.

Должность была вакантной с 12 марта 2019 года, когда полковник Сергей Кривонос был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Следует отметить, что полковник Нечаев за успешные боевые действия возглавляемого им подразделения во время вооруженного отпора российской агрессии и защиты суверенитета и территориальной целостности государства был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, другими медалями и знаками отличия, в частности огнестрельным оружием. Недавно он завершил обучение на оперативно-стратегическом факультете Национального университета обороны им. Черняховского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136109
 
   
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...і обоє не салютували зєбуретці на кєнгурації
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Сподвижники Богдана Хмельницького у війні 1648-654 р.р. : військові полковники - Іван Нечай, Данило Нечай, Максим Кривоніс і т.д.. Все повторюється....
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А це добре чи погано? Хмельницький привів Україну в стойло запорберика.
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У пастора зарплата была 24000. эпоха бедности закончилась!

Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 4510
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМесто Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев
 
 
 
 
 
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