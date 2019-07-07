 У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".
"Пребывание Сергея Таруты в списке "Батькивщины", еще и в первой пятерке, лично я расцениваю как отказ Юлии Тимошенко от сказанных ею слов. Ибо "Основа" Таруты откровенно агитирует против вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В программе этой партии так и записано: "Внеблоковый статус государства, отказ от интеграции в НАТО, ОДКБ и другие военные союзы", - отметил политик.
В то же время, напоминает председатель фракции БПП, Юлия Тимошенко в феврале этого года с трибуны Верховной Рады заявила: "Наша цель - членство в ЕС. И при этом мы должны понимать, что когда против нас воюют, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО". "Если в мировоззрении Юлии Владимировны не произошло изменений, и она до сих пор считает, что ЕС и НАТО - это наши приоритеты, то пусть это докажет не словами, а делом", - отметил Герасимов.
Представитель "Европейской Солидарности" подозревает, что "союз с "Основой" и выписанная в программе этой партии внеблоковость и является воплощением "нового курса", который Тимошенко обещала еще перед президентскими выборами". "А внеблоковость - это и есть часть реванша, к которому стремятся пророссийские силы", - отметил Герасимов.
В связи с этим он обратился к Тимошенко с предложением: "Я могу подсказать, как развенчать наши пессимистические подозрения. До 8 июля "Батькивщина" еще может исключить из своих списков Сергея Таруту и заявить о своей однозначной позиции".
Порох - Спасибо за Украину!!! Помогай Батя!!
Слава Украине !!! Хорошего дня Игорь!
Пороха реально УВАЖАЮ!!!
Порошенко мародёр
он на цій сторінці висять два посилання посилання від ліксєїча) - підпиши петицію
я не полінкувався)) і зайшов))) і шо там ? текст ні про шо - до парьє і інших інстанцій!!!
замість того щоби з ****** боротися - були договорняки, а тепер треба пети-цію
підписати, і зразу все налаштується - ай ліксеїч, ай да казкар!
Стенограма пленарного засідання 26 БЕРЕЗНЯ 1999 ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДРУГЕ С е с і й н и й з а л В е р х о в н о ї Р а д и У к р а ї н и. 26 б е р е з н я 1999 року. 10 г о д и н а. Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.
Заступник фракції СДПУ(о) П.О.Порошенко:
""Фракция Социал-демократической партии Украины (объединенной) решительноосуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии. К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн"
Порохобот, ты согласен с этими немеркнущими словами принципиального и стойкого политика Порошенко?
И ваще сепаров как мух!!! Украинцы не спать!! Иначе опять личинки отложат мухи новозно -коммуняцкие!!!!! И дети наши на ГОЗЕЛЯХ ездить будут!!!
ПТН-ПНХ!!!
та хто ж йому віддасть: ув "парадізі" Айвазовському ху*ло вже заселилося з ху*лятами
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сказав, що Сполучені Штати підтримують вступ України в НАТО, повідомляє УНІАН.
"Позиція США залишається незмінною: ми підтримуємо майбутнє членство України в НАТО.
Це було вирішено на саміті в Бухаресті у 2008 році. І ми повною мірою підтримуємо це.
Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною в реформуванні її оборонних можливостей, оборонних установ", - підкреслив він.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/ssha-pidtrimujut-majbutnje-chlenstvo-ukrajini-v-nato-volker-703775.html
Вот эти слова самые секретные в этой поддержке ...
21 марта 2019 г.- «Если победит Порошенко, то всем (?) нужно будет искать другую страну потому, что здесь будет африканская диктатура» -учуял Тарута.
Может быть, систему ПВО Киева, которую он профинансировал из своих средств ?
Мантра про НАТО, это как мантра про российский язык как второй государственный.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/170048_1548104178
https://replyua.net/blog/aleksandr-paliy/105716-istorik-kto-zabyl-tomu-napomnyu-kak-ubegala-timoshenko-ot-genseka-nato-v-bryussele-v-ugodu-putinu.html
https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&lc=z22yutuyhpflhjvho04t1aokgq5ndkz0gkl4tk4tdwfmbk0h00410.1562448448402518