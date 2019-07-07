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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО"

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил Юлии Тимошенко исключить из избирательного списка партии "Батькивщина" лидера партии "Основа" Сергея Таруту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

"Пребывание Сергея Таруты в списке "Батькивщины", еще и в первой пятерке, лично я расцениваю как отказ Юлии Тимошенко от сказанных ею слов. Ибо "Основа" Таруты откровенно агитирует против вступления Украины в Евросоюз и НАТО. В программе этой партии так и записано: "Внеблоковый статус государства, отказ от интеграции в НАТО, ОДКБ и другие военные союзы", - отметил политик.

В то же время, напоминает председатель фракции БПП, Юлия Тимошенко в феврале этого года с трибуны Верховной Рады заявила: "Наша цель - членство в ЕС. И при этом мы должны понимать, что когда против нас воюют, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО". "Если в мировоззрении Юлии Владимировны не произошло изменений, и она до сих пор считает, что ЕС и НАТО - это наши приоритеты, то пусть это докажет не словами, а делом", - отметил Герасимов.

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Представитель "Европейской Солидарности" подозревает, что "союз с "Основой" и выписанная в программе этой партии внеблоковость и является воплощением "нового курса", который Тимошенко обещала еще перед президентскими выборами". "А внеблоковость - это и есть часть реванша, к которому стремятся пророссийские силы", - отметил Герасимов.

В связи с этим он обратился к Тимошенко с предложением: "Я могу подсказать, как развенчать наши пессимистические подозрения. До 8 июля "Батькивщина" еще может исключить из своих списков Сергея Таруту и заявить о своей однозначной позиции".

Источник: https://censor.net.ua/n3136107
 
   
 Топ комментарии
 
Петя так само цинічно і брехливо спекулює на темі НАТО та ЄС , як і мерведчук-бойко - на темі миру.. Відчувається злагоджений тандем політичних і бізнесових партнерів на протязі не одного десятка років..
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Какой то маразм. У Пети агония...
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Свынячим рылом в чужой монастырь? Хай вспомнят как Свыня агитировал против НАТО, будучи замом Медведчука
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В чужому оці бачить пилинку, а в своєму голоблю не замічає... Ну що поробиш, Пєтя є Пєтя.
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Игорь ваша фамилия на Д- !!! Прям де..бил или я ошибся? Простите!!!
Порох - Спасибо за Украину!!! Помогай Батя!!
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это специальный символ для порохоботов, которые не могут задать вопрос без методички.
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вопрос задают два Андрейки . А что там о силе двух говорят ?
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Ясно !!! Тогда я клюнул на вашу приманку!!! Андрей Днепр- ПОРОХОБОТ!!!
Слава Украине !!! Хорошего дня Игорь!
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передавай привет своему Стецю. Недолго ему осталсь сидеть у кормушки.
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Я бы передал!!! Но нет у меня контакта!!!А я даже вышиванку специальную сшил = хотел ему подарить!!! Но так и не увидел Его! Передал Правому Сектору сказали в музее повешают!!
Пороха реально УВАЖАЮ!!!
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тебе по должности порохобота положено уважать Пороха.
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Спасибо Команде Днепра и Коломойскому с Корбаном,
Порошенко мародёр
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Тимошенчиха відрізняється тим, що на виборах готова співпрацювати з ким завгодно аби прийти до влади.
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Что делает Тарута у Тимошенко? Его место - среди регионалов, поскольку он - один из них, как бы ни переобувался. Другое дело, что не Пете об этом говорить.
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ну тогда и вам не петю оценивать и тем паче ему указывать..)))
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100%, підтримую,
он на цій сторінці висять два посилання посилання від ліксєїча) - підпиши петицію
я не полінкувався)) і зайшов))) і шо там ? текст ні про шо - до парьє і інших інстанцій!!!
замість того щоби з ****** боротися - були договорняки, а тепер треба пети-цію
підписати, і зразу все налаштується - ай ліксеїч, ай да казкар!
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ps)))зрозумів - петиція - це від слова пеця)), тобто за папа!
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Маразм в чем? Или ты против НАТО? Какой с Таруты депутат если он своими высказываниями противоречит Конституции Украины
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не лякайся, півнику, петро ще тебе відспіває У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 7289. Незабаром Медведчук разом із Рабіком будут вас зебілов у шортах кійками від дурні лікувати
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Тарута - эта та мразь, которая сдавала Донецк в 2014-м. Помните его олимпийское спокойствие, когда он говорил "все под контролем", а потом сбежал в Киев? Как быстро у нас забывают У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 616
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Свынячим рылом в чужой монастырь? Хай вспомнят как Свыня агитировал против НАТО, будучи замом Медведчука
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Forza, Verona. Фейк ! Діла говорять самі за себе. При Порошенку Україна зробила те, що за 25 років ніхто і не намагався.
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Ну да, за 25 развалили всю промышленность, а за последние 5 ще й половина работяг потікало))
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Что значит фейк, стецьгав? У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 24
Стенограма пленарного засідання 26 БЕРЕЗНЯ 1999 ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДРУГЕ С е с і й н и й з а л В е р х о в н о ї Р а д и У к р а ї н и. 26 б е р е з н я 1999 року. 10 г о д и н а. Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

Заступник фракції СДПУ(о) П.О.Порошенко:
""Фракция Социал-демократической партии Украины (объединенной) решительноосуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии. К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн"
Порохобот, ты согласен с этими немеркнущими словами принципиального и стойкого политика Порошенко?
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Вы, порохоботы - ляшки. В плохом смысле этого слова
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Нехай петя опікується списком нікчемного ПЄСу.. Єдина людина там, перед якою схиляю в пошані голову - це Яна Зінкевич.. Все інше там - сміття..
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Забродський та Джемілєв сміття, а Бужанський та Дубинський із своїм "Слава Україні - нацистське привітання" в "слуге народа" це діаманти?
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Оно больное на голову! Уже сто раз говорилось, что никто в ближайшие десятилетия Украину в НАТО не видит. А этот идиот зациклился и мелет и мелет ерунду.
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Хотя бы один пример из этих ста заявлений покажите.
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Гугл в помощь... несколько лет подряд говорят об этом, но только бухарю свыну это не понятно.
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Исключить... О чем вы... Ща Юля упала на дно (после выборов), как зебил , рот на замок, шобы не ляпнуть шо-та и не опростоволоситься... Ща она - в спячке... На выборах в Парламент напоследок повякает и насовсем канет в лету...
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Юля йде вірною дорогою "товаришки Вітренко" У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 4830
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Нашо натяк: попереду -выпробування гранатами... ХМЫ...
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У Юли "рот на замок", чтобы показать, что она доктор в этой лечебнице.
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Как бы там ни было в той лечебнице, а Юля подобрiшала, бiльш опецькуватою стала...
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Если он против НАТО - он сран.....ый придур...ок!!!
И ваще сепаров как мух!!! Украинцы не спать!! Иначе опять личинки отложат мухи новозно -коммуняцкие!!!!! И дети наши на ГОЗЕЛЯХ ездить будут!!!
ПТН-ПНХ!!!
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то воно просто Айвазовське хоче взад, що у Партеніті пацаки віджали
та хто ж йому віддасть: ув "парадізі" Айвазовському ху*ло вже заселилося з ху*лятами


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В дурдоме буйных психов изолируют, чтобы они других пациентов не задрачивали. У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 6801
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А что Порошенко за НАТО?И сколько ещё он будет дурачить людей?
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Конечно,не зря же он всех генералов с натовским образованием из армии выгнал в начале войны.Дня него НАТО это разновидность воровства. У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 1902
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Тарута спонсор Батькивщины .Как же она исключит спонсора?
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Тарута, эта тварь вместе с захерастом сдал донецк москалям, ублюдок Тарута пулю заслуживает. А Тимошенко тварь которой всеравно с кем воровать. Тимошенко с легкостью и мать родную продаст. Юлько редкой души гнида
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Донецк сдал друг и партнёр Порошенка Ахметов
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Если Донецк был Ахметова ,то какое отношение он имел к государству Украина?
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Да? Ахметов был верховным командующим и ли начальником генштаба? И это он отдал приказ отступить бойцам, которые уже были в пригородах, отступить и впустить туда гиркина? Спасибо, что просветили, а то я не знала. А ахметка должен вообще с сепарами на одной ветке болтаться.
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Ты баран тупой хлабало забей, если бы не тарута и слябы что он дал то давно не было бы в Украине Мариуполя. Есле не в курсе гугл в помощь, а если ты Пэдро-бот то убейся головой об стенку
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Если бы не Тарута ,то не было бы Мариуполя ,если бы не Коломойский ,не было бы Днепропетровска ,если бы не Кернес ,не было бы Харькова .То есть єти териттори принадлежали этим людям? А где тут государство Украина ?
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Харьков - это заслуга Авакова и Билецкого, а вовсе не Кернеса.
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Позвольте разобраться, а кто из них агитирует за повышения благополучия украинцев? То есть, мне немного не понятны их приоритеты.
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який гарненький спамик вийшов одразу на початку! "не ждьот, агония".. та Порох пре як танк і НАТО точно б добив, але у нас тепер нарколига-слуга і 73% адептів, от і сидіть у "не ждьот")) зебіли є зебіли
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лисо женского роду, вы наркоту нарколыге продавали ? Сразу отвечу , скажете - нет . К чему я это ? Да к тому, что вам задули в уши и вы теперь засыпаете и просыпаетесь с мыслью о пэтрэ рэхворматоре и Зеленском нарколыге.
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Петя так само цинічно і брехливо спекулює на темі НАТО та ЄС , як і мерведчук-бойко - на темі миру.. Відчувається злагоджений тандем політичних і бізнесових партнерів на протязі не одного десятка років..
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При чем тут спекуляции. Какая позиция Юли по НАТО? Пусть скажет открыто. А не виляет как Зеленский.
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для начала узнай, какая позиция НАТО по Украине.
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Хватит переводить стрелки. Потом можно будет сказать как Зеленский "я вам ничего не обещал". Думаю это мало кого устраивает.
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Зеленский действительно ничего не обещал порохоботам как ты.
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в НАТО с открытым военным конфликтом не берут - это первое . Второе. Мордор костьми ляжет , но не позволит НАТО зайти в Украину . И третье последнее. Действительно, не мы выбираем НАТО, а они нас. И можно волать об этом со всех сцен и голубых экранов, делу это не поможет.
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слушайте Иванов, кого это никого ? ПАСЕ , Трампа , Меркель, Макрона , кого никого ? Или вы о себе ?
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Никого в смысле никого. А Ванька слушает да ест. Русская пословица.
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Это озвучивалось уже неоднократно.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сказав, що Сполучені Штати підтримують вступ України в НАТО, повідомляє УНІАН.

"Позиція США залишається незмінною: ми підтримуємо майбутнє членство України в НАТО.
Це було вирішено на саміті в Бухаресті у 2008 році. І ми повною мірою підтримуємо це.
Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною в реформуванні її оборонних можливостей, оборонних установ", - підкреслив він.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/ssha-pidtrimujut-majbutnje-chlenstvo-ukrajini-v-nato-volker-703775.html
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…" ми підтримуємо майбутнє членство України " ...

Вот эти слова самые секретные в этой поддержке ...
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Ну так они уже не один десяток лет разыгрывают политическую пьесу "прозападные против пророссийских". Сначала приходят одни, высасывают из страны соки и доводят ее до кризиса, и затем с чистой совестью и под всеобщее ликование передают руль управления страной другим. А затем цикл повторяется. Покуда мы, простые украинцы, не поймем, что самое важное - это наше личное благополучие, выраженное в том же Индексе человеческого развития, например, то так и будем сидеть в дураках.
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Пусть в Украине появится свой технологический гигант, нобелевский лауреат не в гуманитарных, а в точных науках и так далее. Пока что Украина далека от этого всего. Потому что человеческое развитие соседствует с развитием науки и бизнеса. А у нас хотят просто много жрать и чтобы всё было как у людей, а не стремится к чему-то.
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Многие страны из топа ИЧР существуют и без живых нобелевских лауреатов и технологических гигантов. Новая Зеландия, например. То есть все это появляется только тогда, когда государство начинает выполнять свою часть общественного договора. Когда у государства появляется стратегия, оно обеспечивает законность на своей территории и т.д. А с воздуха вы нобелевских лауреатов и технологических гигантов не получите. Посмотрите на то же США, которое в точных науках начало доминировать только с ослаблением Европы на фоне двух Мировых Войн.
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яке їх свиняче діло. Хай краще жолуді хрумають. Порохняві, не суйте своє рило куди вас не просять.
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Тарута о своем объединении с Тимошенко: на парламентские выборы мы пойдем отдельно
21 марта 2019 г.- «Если победит Порошенко, то всем (?) нужно будет искать другую страну потому, что здесь будет африканская диктатура» -учуял Тарута.
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Тарута олигарх. Он боится реформ. Оттого он зашел под крыло Юли. Также как Коломойский придумал Зеленского. Петя мог проводить реформы и власть олигархов бы падала с каждым годом. Оттого они боялись его второго срока. Оттого сейчас при Зеленском они кинулись дружно воровать, чтобы утолить голод последних пяти лет, когда Порошенко им не давал.
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Какое в задницу НАТО и какой ЕС,там теперь сидят взяточники берущие у путина оптом и в розницу и готовые оказывать ему любые услуги,петруха от страха быть посаженным и конфискованным совсем с катушек съехал.
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Что вы собираетесь конфисковать у Пороха ? "Рошен", которая в трасте у Ротшильдов ?
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Утверждения в вопросительной форме - признак неуверенности и низкого уровня самооценки,поработай над собой,тогда и поговорим.
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Ты не томи душу, бот. Что ты собрался конфисковать у Пороха ?
Может быть, систему ПВО Киева, которую он профинансировал из своих средств ?
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Какие свои средства,все спизжено,ты тут потрохобот под дурика не коси,будет твой петруха сидеть на зоне,а его имущество будет конфисковано в пользу пенсионного фонда.
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Все верно, надо стремиться к швейцарской или израильской государственной модели. Можно японской. Если у народа из-за нищеты и государственного обмана не будет никакой мотивации защищать такое коррупционно-олигархическое государство, то никакое НАТО не поможет.
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А если путин купит НАТО ,так же как ПАСЕ,Украина будет идти в НАТО?
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Ну, НАТО - это немного другие бюджеты. Порой кажется, что это НАТО купило путина и РФ, дабы пилить бюджеты стран-членов НАТО и истерично визжать на публику о российской угрозе.
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Петя больной на голову. Сам же понимает что Украину никогда не возьмут в НАТО, но продолжает врать.
Мантра про НАТО, это как мантра про российский язык как второй государственный.
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Григорий Омельченко заявил, что в 2009 году Юлия Тимошенко, которая в тот момент занимала пост премьер-министра в украинском государстве, отказывалась от вступления Украины в Евросоюз и НАТО, чтобы не навредить национальным интересам страны-агрессора, передает "Диалог.UA". Омельченко отметил, что во время проведения 45-й конференции по безопасности ПАСЕ в Мюнхене, состоявшейся 6-7 февраля 2009 года, Тимошенко выступала за союз с российским агрессором.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/170048_1548104178
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Президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и председатель Верховной Рады Арсений Яценюк подписали заявление относительно возможности присоединения Украины к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО, сообщил сенатор США Ричард Лугар по итогам встречи с Президентом Украины.
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гриша омельченко известный брехливый приживалр
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треба і мародьору себе виключати тоді.. бо торгує на крові з кацапами
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"наркомана зеленского прет" (набегут боты и будут говорит тезы 1) нарезка, не полное видео, ХОТЯ все остальные на "нарезке" ведут себя нормально 2) ускоренное 3) там жарко 4) Порошенко тоже выступал пьяным)

https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&lc=z22yutuyhpflhjvho04t1aokgq5ndkz0gkl4tk4tdwfmbk0h00410.1562448448402518
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мародьор виступав не пьяним а бухім в рєзіну.. а це дві великі різниці У Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО" - Цензор.НЕТ 9780
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А кто из пары БОРОВ ПЕТЯ - ГЕРАСИМОВ актив, а кто пассив?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко предложили Тимошенко исключить Таруту из списка: "Он агитирует против НАТО"
 
 
 
 
 
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