 Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером в полицию Запорожской области обратилась с заявлением женщина, 1986 г.р., с просьбой о привлечении к уголовной ответственности ее сожителя, 1988 г.р., ранее судимого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе по месту своего проживания, совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей 2009 и 2013 г.р. Он обнажал половой орган и принуждал детей к половому акту неестественным путем", - сообщил Аброськин, добавив, что факт развращения подтверждается показаниями соседей, которые случайно стали свидетелями данного события.
Аброськин уточнил, что педофил задержан полицией.
може його взагалі нічого не хвилює.
У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.Учитель у своїх останніх словах говорить, що ніколи не зможе відмитися від наклепу і просить вибачення у тих, хто вірив у нього.
https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
Добре, хоч якось почали їх виявляти та боротися.
А жінок? Реальні люди.
Я щиро сподіваюсь, що мій молодий син нe влипнe в подібну ситуацію чeрeз своє виховання, алe я вважаю злочинцями нe того 19річного хлопця, а мeнтів та батьків-алкашів, які виховали цинічну шльондру, що поламала життя іншому.
Ага, щe ж трeба його- насильника- в рєєстр записати на всe життя та каструвати, щоб всі знали, дe проживає тварюка, бо цe гіршe ніж вбивство.
Про яке шахрайство ви в цьому випадку кажете. Будь ласка конкретизуйте.
Жертвам не легше. Але зміна суспільної свідомості призводить до зменшення такого насильства.
А по поводу жертв, то давно известно что значительная часть активистов не сочувствует им, а являются людьми психопатического типа, которые видят в "сочувствии" лишь возможность самоутверждения. Но это уже клиника, а я говорю про банальную разводку.
Нема розголосу - нема проблеми.
Чи ви самі прихильник жорсткого виховання і сексуальеого насилля?
Кстати, прошлый раз тему педофилов в Украине подняли в 2009 году, когда депутатов от партии БЮТ обвинили в насилии в Артеке и это перемывали по ТВ неделями. Но это была технология против Юли и не более. Зачем это делается сейчас не знаю.
Убивать ?
"Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Черчиль.
Остаётся только просветление тупых и изменения их отношения к стране за счёт успехов системы власти.
Если силы после смены остануться!!!