EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  3283  51
Все про:педофил (404) Нацполиция (9653) Аброськин (541)

 Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о задержании ранее судимого жителя Запорожской области, который пытался совершить распутные действия в отношении двух своих детей.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером в полицию Запорожской области обратилась с заявлением женщина, 1986 г.р., с просьбой о привлечении к уголовной ответственности ее сожителя, 1988 г.р., ранее судимого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе по месту своего проживания, совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей 2009 и 2013 г.р. Он обнажал половой орган и принуждал детей к половому акту неестественным путем", - сообщил Аброськин, добавив, что факт развращения подтверждается показаниями соседей, которые случайно стали свидетелями данного события.

Аброськин уточнил, что педофил задержан полицией.

Смотрите также: Полиция задержала ранее судимого, который изнасиловал и убил ребенка на Днепропетровщине. ФОТО

Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136104
 
 
 Топ комментарии
 
У нас новини уже як в РФ. Корупції нема, цар хороший, скрізь куди не плюнь педофіли. Час відмикати інтернет населенню, чи не так?
 показать весь комментарий
 
Все. Убийства, мошенничества, разбой. Каждый день кого-то убивают, у кого-то что-то воруют, кого-то избивают в драке, у кого-то выциганивают жилье и другое имущество, кто-то оставляет ребенка умирать на улице или не кормит его, если речь о детях и вы начали писать о жестоком обращении. Злых поступков всегда в достатке. Но когда начинают продвигать какой-то один тип поступков, то это делается не просто так.
 показать весь комментарий
 
Начинай утро с новости об очередном педофиле. А то уже заждался. Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать детей сожительницы - Цензор.НЕТ 7948
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да, сама підпустила урку до дітей.
 показать весь комментарий
 
 
Лише одне питання... А де батько дітей? За таке можна і кістки поламати... випадково звісно.
 показать весь комментарий
 
десь повіявся.
може його взагалі нічого не хвилює.
 показать весь комментарий
 
Учитель географії з села Мирне Бориспільського району Київської області, якого в березні цього року звинуватили в розбещенні своїх учнів, скоїв самогубство. Також у коментарях дівчина, яка ймовірно є дочкою вчителя, виклала уривок з нібито передсмертної записки педагога. А на сторінці дівчини можна знайти повний текст останнього послання Юрія Забродіна.
У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.Учитель у своїх останніх словах говорить, що ніколи не зможе відмитися від наклепу і просить вибачення у тих, хто вірив у нього.
https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
 показать весь комментарий
 
совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей 2009 и 2013 г.рИсточник: https://censor.net.ua/n3136104
 показать весь комментарий
 
В нас, як виявилось, повно педофілів..
Добре, хоч якось почали їх виявляти та боротися.
 показать весь комментарий
 
У нас еще маньяки есть, которые убивают людей десятками.
 показать весь комментарий
 
Хіба лише педофілів? А тих хто лупцює своїх дітей? Часом аж до крові.
А жінок? Реальні люди.
 показать весь комментарий
 
Самая главная проблeма сeйчас- всe остальноe рeшeно. Eсть пара вeрсий почeму: во-пeрвых, легкое достижение работы главы полиции: это вам не уменьшить кривую раскрываемости ограблений или убийств, а так Князев войдет в историю как великий реформатор и прогрессивный деятель. Во-вторых, хороший распил бабла: это же сколько надо наших с вами миллионов, чтобы создать и поддерживать базу данных, потом средства нужны на закупку хим. препаратов для кастрации, зарплаты медикам, которые будут делать иньекции, учет преступников. Это работа целого отдела, поэтому так и стремятся выбить бабло
 показать весь комментарий
 
А при Порошенку їх не було! А ще, доречі, вже не секрет, у нас і вбивць багато, і навіть психічнохворих, виявляється є багато. Соціальнонебезпечних. А при Порошенку такого не було, виявляється!
 показать весь комментарий
 
У нас новини уже як в РФ. Корупції нема, цар хороший, скрізь куди не плюнь педофіли. Час відмикати інтернет населенню, чи не так?
 показать весь комментарий
 
 
Слава Богу моі діти вжe дорослі, алe пару років тому мeні довeлось витягати з буцeгарні сина мого гарного знайомого, який пeрeспав з 15-річною малолєткою, а вона зі своіми алкашами батьками накатала заяву, що іі згвалтував 19річний, хоча трахалась вона з 12 років з півсeлом, мовчу вжe про алкоголь, траву тощо, щоб ви уявили картину. Хлопчина ж приіхав з міста та після гулянки з нeю пeрeспав. Мєнти підсадили його до своіх зeків, які наочно пояснили, що з ним будe, якщо мeнти нe отримають 5к зeлeні. Наочно, цe гвалтування вeніком, вибиті зуби, відбиті нирки та пeчінка та сивe волосся в 19 рокіа. Мєнти таки отримали 5К, а батьки-алкаши -2К, бо воно так працює в нашій краіні. Хлопeць змінився повністю, якщо колись він зірвeться та пeрeстріляє людeй на площі чи автобусі, я, чeсно кажучи, нe здивуюсь.
Я щиро сподіваюсь, що мій молодий син нe влипнe в подібну ситуацію чeрeз своє виховання, алe я вважаю злочинцями нe того 19річного хлопця, а мeнтів та батьків-алкашів, які виховали цинічну шльондру, що поламала життя іншому.

Ага, щe ж трeба його- насильника- в рєєстр записати на всe життя та каструвати, щоб всі знали, дe проживає тварюка, бо цe гіршe ніж вбивство.
 показать весь комментарий
 
 
Шо за НАПАСТЬ, одни педофилы, а я думаю, чого в ......... так мало членов работающих.
 показать весь комментарий
 
 
Та чтож это за напасть та такая. Что не день, то педофил. Как будто специально они активизировались под петицию о химической какстраци.
 показать весь комментарий
 
 
Розумієш, Зеленський може дебело підняти собі рейтинг на боротьбі з педофілами. Погодься, якщо він буде захищати найцінніше- дітей, зрада національних інтересів України виглядатиме уже не таким і страшним гріхом. Тим більше- непоганий спосіб прикрутити народу гайки. Наприклад, при обшукові у блогера можуть знайти пару цікавих картинок, після чого під аплодисменти натовпу його каструють. Погодься, виступати проти влади найяснішого уже не хочеться, чи не так?
 показать весь комментарий
 
В России, кстати, на теме борьбы с педофилов прикручивали гайки в том числе. Берется тема, которая имеет всеобщий одобрямс и её используют ради укрепления собственной власти. Так что будьте скептичными и спрашивайте себя "кому это выгодно?" как завещали древние римляне.
 показать весь комментарий
 
 
Саме про це я і кажу. Схоже, у ***** і у Зеленського один політтехнолог.
 показать весь комментарий
 
 
Так это старая идея. Например, на волне борьбы за социализм в Латинской Америке к власти приходили наркокартели и оттого там полнейший бардак теперь. Берешь хорошую и одобряемую идею и используешь её ради личных интересов.
 показать весь комментарий
 
 
До влади приходили не через розголос, а через вибори. Якщо суспільство піддається маніпулюванню - воно незріле. І отримує свою кару. Зеленський, як приклад.
 показать весь комментарий
 
Оно везде поддается. Оттого идея должна быть сильнее людей. Как только люди начинают игнорировать идею, то их власть заканчивается. Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать детей сожительницы - Цензор.НЕТ 1047
 показать весь комментарий
 
Суспільства різні. Часом, існують приклади популістстких референдумів, що не підтримані суспільством. А часом суспільства дозрівають і змінюють попередній хибний шлях. В Україні, майдани були таким проявом зміни суспільної думки. Тому не всюди суспільство виявляється незрілим. Та й це процес, а не данність.
 показать весь комментарий
 
Я поклонники точки зрения, что человек не изменился со времен древних греков. Читаю книги которые были написаны 2500 лет назад и сейчас люди такие же. Те же страсти, то же мышление, те же реакции. Ничего нового.
 показать весь комментарий
 
 
Вигідно, перш за все, жертвам насильства. Бо в суспільстві знижується його толерування і сприйняття що це припустимо.
 показать весь комментарий
 
А еще выгодно тем, кто будет обчищать вас до нитки пока вы будете отвлечены вниманием на эти важные новости. Ведь так поступают мошенники.
 показать весь комментарий
 
Жертвам - в першу чергу. Тому що крапля за краплею впливає на свідомість суспільства.
Про яке шахрайство ви в цьому випадку кажете. Будь ласка конкретизуйте.
 показать весь комментарий
 
Смысл в отвлечении внимания. И жертвам от вашего сочувствия к ним не холодно и не жарко, зато вы можете почувствовать себя борцом за что-то достойное. Вот такой вот справедливый обмен. Вам дают чувство собственной значимости, в данном случае - "я воюю против насилия над детьми", а в обмен забирают что-то другое. А жертвы так и останутся один на один со своей бедой.
 показать весь комментарий
 
 
Я питаю не про сенс, а про шахрайство, це є поняттям кримінального кодеку. І вашого попереднього зауваження. Ви змінюєте поняття і втікаєте від питання. Якщо ви не здатні розрізняти власну значущість і співчуття до жертв насильства - нам звісно немає про що дискутувати.
Жертвам не легше. Але зміна суспільної свідомості призводить до зменшення такого насильства.
 показать весь комментарий
 
Ваши посты пропитаны этим. Вы чувствуете что вы герой. Что вы меняете мир. Что это важно. Но в этом и вся ловушка. Вы должны это почувствовать. Вот также поступают и мошенники, которые обманывают людей, отвлекая их внимание. Например, известный развод "вы выиграли миллион гривен, отправьте свои данные на такой-то телефон".
А по поводу жертв, то давно известно что значительная часть активистов не сочувствует им, а являются людьми психопатического типа, которые видят в "сочувствии" лишь возможность самоутверждения. Но это уже клиника, а я говорю про банальную разводку.
 показать весь комментарий
 
 
Навпаки. Я тут сиджу і теревеню із вами з ранку на порожньому місці. А в мене повно справ. Тож я слабкий і недосконалий. Але я закриваю цей сайт і йду робити справи. А ви залишаєтеся у впевненості у своїй правоті і будете доводити й далі, що насилля - це природньо.
 показать весь комментарий
 
Насилие никуда не исчезнет. Также как прилюдные казни не уменьшали число преступлений в 19 веке, также и постоянные новости о педофилах не уменьшат число педофилов. Так как это бытовуха. Это не какая-то зловредная организация, которую нужно остановить. Вот там действительно есть враг против которого можно бороться. А здесь зло в сердце человека, а до него нам не добраться никак.
 показать весь комментарий
 
 
Начинай утро с новости об очередном педофиле. А то уже заждался.
 показать весь комментарий
 
 
Та навіщо? Краще промовчати.
Нема розголосу - нема проблеми.
 показать весь комментарий
 
Так проблем много. В Украине живет несколько десятков миллионов людей и далеко не все из них ангелы.
 показать весь комментарий
 
Але не всі прикладаються до оточуючих. То по вашому, це не питання для розголосу?
Чи ви самі прихильник жорсткого виховання і сексуальеого насилля?
 показать весь комментарий
 
Все. Убийства, мошенничества, разбой. Каждый день кого-то убивают, у кого-то что-то воруют, кого-то избивают в драке, у кого-то выциганивают жилье и другое имущество, кто-то оставляет ребенка умирать на улице или не кормит его, если речь о детях и вы начали писать о жестоком обращении. Злых поступков всегда в достатке. Но когда начинают продвигать какой-то один тип поступков, то это делается не просто так.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо йде про питання насильства щодо дітей, або сімейного насильства щодо жінок - це має бути розголошеним. По перше, це замовчувалось. По друге, це найнезахищеніші верстви суспільства. Усе інше, включно із корупцією - це питання слідства і нагляду.
 показать весь комментарий
 
Кто замовчував? Еще во времен СССР эксгибиционистов, которые в парках показывали свой член пионерам сажали в психушки. С подобным типом преступлений боролись всегда. Это не католическая церковь, которая покрывала священников своим авторитетом. Это бытовуха. Вот новости о том как наши попы трахают мальчиков-ризничих или требуют сексуальные услуги у послушников в духовных семинариях я бы прочитал. Они точно есть, но где они в прессе?
Кстати, прошлый раз тему педофилов в Украине подняли в 2009 году, когда депутатов от партии БЮТ обвинили в насилии в Артеке и это перемывали по ТВ неделями. Но это была технология против Юли и не более. Зачем это делается сейчас не знаю.
 показать весь комментарий
 
 
Надо вытравливать руцкий мир из Украины- от них сплошные проблемы
 показать весь комментарий
 
 
А как ты его вытравишь ?
Убивать ?
"Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Черчиль.

Остаётся только просветление тупых и изменения их отношения к стране за счёт успехов системы власти.
 показать весь комментарий
 
И когда уже ноаости появятся: "При попытке к бегству, при задержании педофила..... "
 показать весь комментарий
 
Не ну ты нормальный? А кто будет котлеты ментам заносить, ты что ли?
 показать весь комментарий
 
 
Якби не сусіди,так би й жили в мирі та злагоді.
 показать весь комментарий
 
Готовы винить других, но не преступника. Это сродни тому, что девушек насилуют, так как они ходят в коротких юбках. Виноват тот, кто совершил преступление. И он заслуживает на лишение его возможности сделать подобное в будущем. Как кастрируют козла? Перевязывают ему яички ниткой и через неделю они отсыхают.
 показать весь комментарий
 
Надо в Украине открыть шахту Педофильную- пусть они там уголь добывают!!! А после отбоя кукол им резиновых купить - пусть траха---ют!!!
Если силы после смены остануться!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей
 
 
 
 
 
 вверх