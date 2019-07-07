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 26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • дважды вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
  • рядом с Лебединским – из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • дважды неподалеку от Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды окрестности Павлополя – из гранатометов различных систем;
  • дважды в районе населенного пункта Богдановка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • дважды рядом с Гнутово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • окрестности населенного пункта Пищевик – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские защитники были обстреляны 10 раз:

  • вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
  • рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 мм;
  • дважды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • окрестности Зайцево – из гранатометов различных систем;
  • вблизи населенного пункта Новгородское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Пивденного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Светлодарска – из миномета калибра 120 мм;
  • окрестности населенного пункта Шумы – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 6 июля трое оккупантов уничтожены.

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С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны трижды: неподалеку от населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм; рядом с Новоолександровкой – из миномета калибра 120 мм; окрестности Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечается в сообщении.

26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника 01
26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника 02
26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника 03

Источник: https://censor.net.ua/n3136103
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання нашим пораненим хлопцям.
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Досі незрозуміло що там відбувається.
87 поранених та вбитих за червень ???
Коли таке було, в 2014 ?
Може москальня робить що хоче, бо знає, нічого їм за це не буде, Європа дивиться в іншу сторону і не бачить війни на Донбасі.
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Последнее время в наших интернет СМИ в отношении раненых наших бойцов появилось такое слово, как "пострадали". Что значит "пострадали" мля? Прилетела пуля или осколок - и это уже называется "страдание".Так далеко доедем. До масквы вряд ли, а от до Киева так запросто.
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Досі незрозуміло що там відбувається.
87 поранених та вбитих за червень ???
Коли таке було, в 2014 ?
Може москальня робить що хоче, бо знає, нічого їм за це не буде, Європа дивиться в іншу сторону і не бачить війни на Донбасі.
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Так є ж відповідь - по 20-30 обстрілів за добу.
Мабуть багато факторів: виборча кампанія; збільшення тиску, заради "мирного" порядку денного; літо,- час навчань і маневрів.
Загальна причина єдина, - війна.
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Абсолютна правда. Через новообраного, з його капітуляційною політикою, почалося загострення війни.
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Последнее время в наших интернет СМИ в отношении раненых наших бойцов появилось такое слово, как "пострадали". Что значит "пострадали" мля? Прилетела пуля или осколок - и это уже называется "страдание".Так далеко доедем. До масквы вряд ли, а от до Киева так запросто.
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У матеріалі сказано - 1 поранений, 4 травмовано. Оці 4 не поранені. Вони постраждалі. Забиття, контузії. Як конкретно це буває - сходіть до госпіталів, побачите.
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поранення не від самого ворожого снаряду, а, наприклад, від гілки, чи цеглини, яка відлетіла в солдата під час вибуху.
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Одужання вам, захисники. Бережи вас Господь
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника
 
 
 
 
 
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