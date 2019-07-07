 26 обстрелов в зоне ООС за минувшие сутки: пострадали 5 бойцов, уничтожены 3 наемника

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
- рядом с Лебединским – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- дважды неподалеку от Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды окрестности Павлополя – из гранатометов различных систем;
- дважды в районе населенного пункта Богдановка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- дважды рядом с Гнутово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окрестности населенного пункта Пищевик – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские защитники были обстреляны 10 раз:
- вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
- рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- дважды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- окрестности Зайцево – из гранатометов различных систем;
- вблизи населенного пункта Новгородское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Пивденного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Светлодарска – из миномета калибра 120 мм;
- окрестности населенного пункта Шумы – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевое травмирование.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 6 июля трое оккупантов уничтожены.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны трижды: неподалеку от населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм; рядом с Новоолександровкой – из миномета калибра 120 мм; окрестности Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечается в сообщении.
87 поранених та вбитих за червень ???
Коли таке було, в 2014 ?
Може москальня робить що хоче, бо знає, нічого їм за це не буде, Європа дивиться в іншу сторону і не бачить війни на Донбасі.
Мабуть багато факторів: виборча кампанія; збільшення тиску, заради "мирного" порядку денного; літо,- час навчань і маневрів.
Загальна причина єдина, - війна.