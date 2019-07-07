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 Политика Украины, За рубежом
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 Комитет ПА ОБСЕ призвал обеспечить деоккупацию Крыма и вывести войска РФ из Украины

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию с призывом обеспечить деоккупацию Крыма и вывести вооруженные силы РФ из Украины.

Резолюция "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов" принята в субботу на заседании комитета в рамках ХХVІІІ ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Парламентская Ассамблея ОБСЕ... призывает прекратить военные действия в Восточной Украине, осуществить полное выведение крупнокалиберного вооружения всеми сторонами, немедленно положить конец применению противопехотных мин и увеличить вклад в усилия по разминированию, обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, вывод российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе Минских договоренностей, в частности, определенных ими обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией", - говорится в пункте 21 резолюции.

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Вокруг этого пункта развернулись горячие дебаты, поскольку российская сторона выступила с поправкой, предложив удалить из резолюции упоминание о необходимости обеспечения деоккупацию Крыма и вывода российских вооруженных сил с украинской территории, а также призыв к РФ выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей, которые она не выполняет.

Члены украинской делегации в своих выступлениях остро осудили предложенную россиянами поправку и призвали присутствующих не поддерживать ее. "В моей стране люди умирают. И мы не должны сдерживаться, чтобы пристыдить агрессора, здесь, на этой Ассамблее. Мы не должны пытаться искать нейтральный язык. Мы должны осудить тех, кто ведет войну против моей страны", - подчеркнула, в частности, член украинской делегации в ПА ОБСЕ Ольга Белькова.

Российскую поправку также не поддержал докладчик по резолюции Аллан Фаррелл (Ирландия).

В результате голосования поправка российской делегации была отклонена.

Напомним, во время заседания комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ одобрена предложенная украинской делегацией резолюция по милитаризации Российской Федерацией временно оккупированных Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей.

Источник: https://censor.net.ua/n3136100
 
   
 Топ комментарии
 
А про вимогу до рашки вивести свої війська з України від зе-пере-зе-дента та його зе-зграї хтось чув ?
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"В моей стране люди умирают. И мы не должны сдерживаться, чтобы пристыдить агрессора, здесь, на этой Ассамблее. Мы не должны пытаться искать нейтральный язык. Мы должны осудить тех, кто ведет войну против моей страны"
....
Хорошо сказано! но недосказано
Надо прямо называть русских оккупантов фашистами - не искать нейтральный язык
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с расовой точки зрения русня не может быть отнесена к фашистам т.к. сама является расово неполноценными организмами. А вот мордвистами или североазиатскими свинособаками их нужно называть.
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то не такие рузькие в ыркуцке обитают, их еще бабы нарожают.
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А про вимогу до рашки вивести свої війська з України від зе-пере-зе-дента та його зе-зграї хтось чув ?
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Почему, когда вы пишите слово "президент", у вас начинают дрожать руки? "зе-пере-зе-дент" Комитет ПА ОБСЕ призвал обеспечить деоккупацию Крыма и вывести войска РФ из Украины - Цензор.НЕТ 6174
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Русский, почему ваш президент конченное чмо?
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У вас незграбно виходить =жартувати= ...
Я називаю особу тим, чим воно є.
Тим більше, це ж на його зе-рекламках писалося пре-зе-дент ... орфографія тільки інша.
І торгівельні марочки саме з зе- воно реєструє ... От з зе- і асоціюється ...
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І, до речі, перш, ніж =умнічать=, підтягніть свою грамотність.

Не =пишИте=, а =пишЕте=.
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веда. йдіть до чорта
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Зараз Зебобікі налетят з питаннями накшалт "И что мне с этого - продукты подешевеют, или зарплату поднимут?".
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Так, звичайно, зебобікі про пожрать питатимуть!) Жывотные,мля...
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Ну всё завтра х@йло вовочка усрался и выведет войска.Даже дети в детском саду скажет ПА ОБСЕ вы дебилы !!!!!!!!!!!!
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В Эстонии кацапы 40 лет срали, но вывели.
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Да оно сидит и ногти кусает:заплатят за такое или нет?
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Еще месяц офис презика будет впихивать зеле, шо такое па обсе. Когда они поймут, шо это бесполезно, то они, надеюсь, совершат групповое повешение. Всем кварталом. И мы их не будем ограничивать в их свободоизявлении. У нас свободная страна! )
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