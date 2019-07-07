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 Адвоката, который сбил насмерть 11-летнюю девочку на Закарпатье, арестовали без возможности внесения залога, - Лысенко

По ходатайству прокуратуры адвокат, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения допустил смертельный наезд на 11-летнюю девочку на Закарпатье, взят под стражу без возможности внесения залога.

Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении местному адвокату в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 УК Украины).

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"Следственный судья Ужгородского горрайонного суда поддержал ходатайство процессуального прокурора Ужгородского местной прокуратуры и взял под стражу без возможности внесения залога 35-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Закарпатье", - говорится в сообщении.

Согласно акту освидетельствования, на момент аварии подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Адвоката, который сбил насмерть 11-летнюю девочку на Закарпатье, арестовали без возможности внесения залога, - Лысенко 01

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Напомним, 5 июля на Закарпатье в с. М. Добронь Ужгородского района пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3136098
 
 
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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песик-пороха-абы гавкнуть что нибудь.Брысь в будку.
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российская нечисть срёт на украинских сайтах. Сиди в своей засрашке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвоката, который сбил насмерть 11-летнюю девочку на Закарпатье, арестовали без возможности внесения залога, - Лысенко
 
 
 
 
 
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