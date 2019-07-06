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 Киевские архитекторы призывают не дать пройти в ВР "группе коррупционеров - истребителей Киева" от Вавриша и Исаенко

Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) призывает избирателей, ЦИК, органы власти и правопорядка не допустить избрания в ВР "группы коррупционеров и системных истребителей Киева".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на KV, к указанной категории в КОНСАУ причисляют Дмитрия Исаенко, Андрея Вавриша, Анну Бондарь и Вадима Струневича.

Как сообщил изданию вице-президент КОНСАУ Георгий Духовичный, соответствующее открытое письмо 5 июля 2019 года по поручению своих коллег подписал и отправил президент КОНСАУ Вадим Жежерин. В первую очередь, послание адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, Генпрокурору, главе ЦИК Татьяне Слипачук, а также лидерам партий "Слуга народа" (Анна Бондарь идет на выборы от этой партии по 220 округу в Киеве, а в списке партии под №40 значится Вадим Струневич) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (включила в свой список под №15 Дмитрия Исаенко).

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По словам Духовичного, указанные в обращении факты озвучивались архитекторами страны еще в 2014 году, но за пять лет ничего не изменилось.

Отметим, из перечисленных в письме КОНСАУ коррупционеров на выборы в парламент не зарегистрировался только скандально известный экс-заместитель главного архитектора Киева, бизнесмен-девелопер Андрей Вавриш. Но известно, что он является близким другом Андрея Богдана (главы Офиса президента).

"Именно они (четыре указанных деятеля. - Ред.) на протяжении последних 8-9 лет практически уничтожили здоровые градостроительные процессы и создали коррупционные схемы продажи всего - от квалификационных сертификатов архитекторов и предоставления разрешительных документов на строительство, от выделения земельных участков до принятия в эксплуатацию объектов незаконного строительства", - сказано в открытом письме.

"Не секрет, что усилиями именно таких "специалистов" Генеральный план столицы перестал быть градостроительным законом - теперь функциональное назначение участков меняется вопреки всякому здравому смыслу, в ущерб Киеву и киевлянам. Усилиями именно этих людей в стране массово строятся сооружения, которые не пригодны к эксплуатации, у нас не создается новая но не реконструируется существующая инженерно-транспортная инфраструктура. Все больше не хватает детских садов, школ и больниц, не строятся дороги и паркинги, в городе автомобили стоят в очередях часами", - подчеркивается в письме за подписью Жежерина.

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"Под их коррупционным давлением "негласная" стоимость предоставления градостроительных условий и ограничений (ГУО) достигает многих десятков тысяч долларов США, а получить исходные данные для проектирования объектов без уплаты "обязательных" взяток стало практически невозможно. Сегодня эти люди снова рвутся к власти! У каждого есть своя ниша ответственности перед соответствующим "кланом". Они хорошо подготовлены и организованы. Все уже имеют длинный "хвост" коррупционной деятельности на госслужбе с открытыми уголовными делами",- сказано в открытом письме.

"Заслуги" Дмитрия Исаенко, по информации КОНСАУ: подготовка и продвижение закона "О регулировании градостроительной деятельности", лишившего местные власти права контроля за застройкой населенных пунктов; организация научно-технического совета Минрегиона, через который до сих пор проходят решения об "узаконивания отклонений от действующих строительных норм", что выливается в строительство нового и реконструкцию существующего жилья, потребности которых значительно превышают возможности существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, вместимости садов, школ, больниц, паркингов и т.д.; создание ряда "профессиональных гильдий" и продажа квалификационных сертификатов в обход любых аттестаций и подтверждения опыта практической деятельности (сертификаты архитектора продаются и включаются в Государственный реестр тысячами), блокирование возможности изъятия таких сертификатов у "специалистов".

Также отмечается, что сегодня Дмитрий Исаенко продолжает решать и контролировать вопросы крупного строительного бизнеса, играет одну из ведущих ролей в руководстве Конфедерации строителей Украины замминистра регионального строительства Льва Парцхаладзе, и что именно Исаенко "подтянул к коррупционным" схемам Андрея Вавриша.

Напомним, Исаенко стал известен широким кругам после того, как был уволен в начале 2015 года с должности замминистра регионального развития и ЖКХ за якобы участие в АТО, хотя сам чиновник в это же время удил рыбу на Кубе.

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"Заслуги" Андрея Вавриша, по информации КОНСАУ: внесение по указке Исаенко при помощи ангажированных юристов правок в законопроект "О регулировании градостроительной деятельности", позволяющих свободно трактовать конечный текст закона (детальным планам территории (ДПТ) предоставляются "законные" полномочия изменять функциональные назначения территорий, нарушая Генпланы); создание в Киеве системы продажи градостроительных условий и ограничений (ГУО) застройки отдельных земельных участков: владельцы участков, как правило, являются третьей стороной соглашений (источник спонсорских средств) на разработку градостроительной документации.Таким образом, практически вся градостроительная документация выполнялась вовсе не в интересах города, а под конкретные пожелания инвесторов застройщиков. Это осуществляется в частных фирмах Андрея Вавриша руками исполнителей с квалификационными сертификатами, которые, в свою очередь, было приобретены в структурах Исаенко; регистрация целого ряда "карманных фирм-разработчиков" ДПТ столицы, выполняемых с нарушением фундаментальных требований обеспечения социальной и инженерно-транспортной инфрастру, в то время, как работы всех остальных исполнителей блокируются. Указанная схема позволяет ее организаторам получать гарантированные финансовые потоки.

Анна Бондарь - очень близкий к Вавришу человек, который не имея архитектурного образования была приближена им к руководству Главархитектуры КГГА и даже потом исполняла обязанности главного архитектора Киева, осуществляя функции заказчика "нужной коррупционерам" градостроительной документации - ДПТ; проведение архитектурных конкурсов под "нужных победителей", которые проходили с грубым нарушением законодательства.

Напомним, Анна Бондарь - стопроцентная креатура Андрея Вавриша, сменившая его осенью 2015 года на посту замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Именно Бондарь помогала с продвижением ДПТ авторства Вавриша-Исаенко через КГГА и Киевсовета, в том числе - по Рыбальскому острову.

В начале 2016 года стало известно, что Анна Бондарь подала липовые документы на конкурс главного архитектора Киева. А в июле 2017 года КГГА Анна Бондарь ушла в АП Петра Порошенко - обеспечивать взаимодействие с Кабмином.

Также смотрите: По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы". ФОТО

Вадим Струневич, не будучи штатным сотрудником госорганов, чтобы не подвергать опасности главных действующих лиц, обеспечивал в интересах Андрея Вавриша и Ко непосредственный контакт с заказчиками-инвесторами (вел переговоры о суммах "для решения вопросов", контролировал выполнение задач государственными служащими, получал из рук в руки наличные и передавал их кому нужно); оформлял на себя многие фирмы, контролируемые Вавришем.

"Многие киевские заказчики и их доверенные лица знают его как "Вадик Вавриша". Поэтому все сразу отреагировали на его фамилия в списках "слуг народа", мало кто знает, что он Вадим Струневич... Конечно, за известные риски, он также стал латифундистом и не бедным человеком... Среди прочего, ведет строительный проект Вавриша - 10-этажный комплекс Einstein Concept House в центре Киева, является директором и совладельцем еще ряда фирм",- отметили в КОНСАУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136096
 
 
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адекватные ватники- это нонсенс, как теща девственница)
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глупые архитекторы. эти кексы идут от слуги урода. они зря что ли проплатили за место?
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за зебобиков самое главное что Волкер похвалили шаурму- для них это вЯликая пАбедА Киевские архитекторы призывают не дать пройти в ВР "группе коррупционеров - истребителей Киева" от Вавриша и Исаенко - Цензор.НЕТ 2315
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Ну, аби ці архітектори не були корупціонерами, вони б не змогли купити собі місце в партії ;слуга народа;. Так що брали хабарі вони з благою ціллю.
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ці архітектори пошкодували бабла, або вважали тарифи на місце в зеко-манді слуг уродів зависокими - і тепер качають свої права, просять не дати нардепських прав своїм конкурентам...
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самое смешное что в 95 квартале кличко тролилли словом "земеля"- от того что он земелей в Киеве заведует

А сейчас просто меняют одних застройщиков на других- ничего нового, все по старой схеме, работающей десятилетиями
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Наивные люди.К кому они обращаются, к Зеленскому,который сказал, что у него будут, дословно- Своя Прокуратура и все правоохранительные органы. СМОТРИТЕ ВИДИО https://www.facebook.com/veronicka.turbina/videos/913722928971865/
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Тепер цибулі в нас буде просто завалісь
Сорти "Юний орел" та "Вовчиця" майже задарма
Киевские архитекторы призывают не дать пройти в ВР "группе коррупционеров - истребителей Киева" от Вавриша и Исаенко - Цензор.НЕТ 7316
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"Своя Прокуратура" - Украинская прокуратура а не прокуратура под определённый круг барыг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевские архитекторы призывают не дать пройти в ВР "группе коррупционеров - истребителей Киева" от Вавриша и Исаенко
 
 
 
 
 
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