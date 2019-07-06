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 Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин

Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал северной части оккупированного Крыма в обмен на ее деоккупацию.

Об этом заявил бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в комментарии Громадскому, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что один из немногих рычагов, которые Украина может применять к российской оккупационной администрации - непоставки воды Северо-Крымским каналом. В среднесрочной перспективе, это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки или переходить к другим формам освоения этих местностей, пояснил Бабин.

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По его мнению, восстановление водоснабжения по 400-километровому каналу "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".

По словам Бабина, украинская сторона может предложить переговоры.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", - рассказал Громадскому бывший представитель президента Украины в АРК.

Бабин считает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части Крыма, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".

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"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", - подытожил общественный и политический деятель.

Отметим, что Крым.Реалии сообщали, что в оккупированном Армянске вечером 5 июля прошел пикет за восстановление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.

Источник: https://censor.net.ua/n3136093
 
   
 Топ комментарии
 
восстановление водоснабжения по 400-километровому каналу "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".

...да! В том числе и в варианте отдачи только северной части Крыма.
Торг здесь неуместен.
Что и кого Бабин собрался спасать?
Зебл\ди собираются дать воду в Крым вообще за просто так, видимо в качестве выплат по капитуляции на Донбассе/Крыму. = мир любой ценой
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Да пошел ты куда подальше, никакого северногот крыма и никакой воды, повылазили суки
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Сдача интересов страны продолжается, шаг за шагом.
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Правильно.
Упоротым нужно дать выбор, с водой жить или без)
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восстановление водоснабжения по 400-километровому каналу "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".

...да! В том числе и в варианте отдачи только северной части Крыма.
Торг здесь неуместен.
Что и кого Бабин собрался спасать?
Зебл\ди собираются дать воду в Крым вообще за просто так, видимо в качестве выплат по капитуляции на Донбассе/Крыму. = мир любой ценой
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Вообще то крысяне не воду хотели,а камни с неба
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Пока Украина стараниями ограбившего ее уголовника кучмы выводит войска со своей собственной территории...
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Росія велика, місця вистачить на всіх, не в Криму - то на Колимі. Тим більше, нікому не треба дотаційне населення в дотаційному Криму.
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"Росія велика, місця вистачить на всіх..."

Как пела про расисю одна русская певица (уродженка Киева, между прочим):
Здесь на нашей земле
На зеленом сукне
Вдоволь места, чтоб всех
Обеспечить могилами
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Да пошел ты куда подальше, никакого северногот крыма и никакой воды, повылазили суки
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Ахахаха.. Этому Бабину палец в рот не клади. Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин - Цензор.НЕТ 4727
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Сдача интересов страны продолжается, шаг за шагом.
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Это писец. Где мозги у идиота? Вместо перешейка получить еще 600-800 км границы с вражеским государство, который надо оборонять? В крымской степи? Ради чего - пары предприятьий Фирташа и громких апллодисментов кацапов и немцев с жабоедами, что проблема Крыма решена?
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Твари плевать они хотели на украинцев . Фирташу вода нужна в Армянске для завода вот и заелозили под клиентом
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Наверное на солнце перегрелся, или накурился... Путину не интересна ни промышленность Крыма, ни его население. Главная цель- КРЫМ- ВОЕННАЯ БАЗА
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Все правильно,все круто...але є одне але...
Телевізор й реальність-дві різні речі....
Хай пан *глашатий* прокатається в крим й спитає чи хочуть самі *свідєтілі камнєй с нєба* деокупації....
Воду давати не можна в будь-якому випадку до повної деокупації....
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а в Херсонской области фермеры спасибо скажут.....
Пустыня вернется в херсонскую область..., но руськие братушки для Зе в приоритете конечно..
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Сложно такое комментировать. Вообще дать воду в Крым---или только приграничным городам? Если только приграничным дать---РФ ржать будет с нас. Если всем дать---мир ржать будет весь над нами. Спасать бизнес Фирташа может быть---с понтом жалко народа! Это дешево выглядит. Самое плохое впереди. Если когда и вернётся Крым---там будет Апокалипсис.
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Зная нравы рашки ни на какие переговоры, кроме безусловной полной деоккупации Крыма, итти нельзя!
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При Порошенко все эти уроды сидели и не гавкали.Теперь ты предлагаешь торговлю с оккупантами ?
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Ето как предложить вору заправлять и ремонтировать им украденную машину, в обмен на то что вор будет иногда тебя подвозить. Ето шизиком нужно быть предложить такое. Тем более север крыма ето мертвая земля с солончаками. Самая важная и стратегическая часть крыма ето 20-ти километровая прибрежная зона.
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Сразу видно умного человека
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Неужели не понятно, что Рашке реально пох будет там вода или нет, этой жопе Мира и на своих-то холопов насрать, а на оккупированные территории и подавно. Орда-Московия-Расея начинает переживать тогда и только тогда, когда хан-сЦарь-генсек в опасности, а холопы "ваньки-маньки" всегда были и будут там дешевой разменной монетой, которой Орда-Московия не задумываясь пожертвует, чтобы добиться политических уступок. Воду туда нельзя давать ни при каких обстоятельствах, аж пока над Крымом не будет реять украинский флаг...
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Нема спокою ЗЕбанутим, вони мають намір налагодити постачання оккупаційним військам в Криму:

"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
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Зря там плотину со шлюзами сделали.
Постоянно будут появляться деятели, предлагающие, по тем или иным соображениям, открыть эти шлюзы и дать воду оккупантам.
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так те шандоры поднять можно. но сразу же опять восстановиться дамба немного дальше за 20 км. оттуда, там где она и была сначала под мостом на ст. Мирное.
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Давно говорил, что шлюзы нужно залить бетоном, а за ними сделать свалку мусорных отходов со всех прилегающих городов. Дабы у некоторых даже мысли не было *случайно* повредить шлюзы или *неизвестными* взорвать дамбу.
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кто такой Бабин?.. никто.. чтоб делать подобные заявления
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к стати уже есть пробросы из шайки штейна чтобы типа напоить тамжынашихлюдей. все по шыкаладному,мыролюбно. Так вот как дело до открытия канала дойдет так и лягут зеленые в степях Херсонщины. Народ этого сделать не даст. путена пусть сосут крысьчане.
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РФ хочет в 3 раза увеличить производство на "Крымском титане", в т.ч на свою оборонную промышленность. Им очень нужна вода для этого, а не для населения.Дадим воду - у них больше будет вооружения для убийства наших солдат!
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Шото похоже на то , что порошенко из фирташем мутку какую-то проворачивают. Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин - Цензор.НЕТ 4388
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да шо там не ясно. мордва штейнам бабло пообещала . Без этой воды половина крыма ляжет полностью. кроме каракуртов и овец там никто не выживет.
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Поставка воды в окупированный крым ето признание крыма росийским и за ето нужно судить как за измену и сепаратизм. И нам должно быть плевать на то что ФедоРашка терпит большие убытки и гробит сельское хозяйство. Наоборот, ето называется изматывание противника финансово и психологически. Ето единственное чем мы можем воевать против ФедоРашки на сегодня.
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Есть-ли жизнь на Марсе... Можно конечно порассуждать
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Каждый день какой-то кошмарный бред. Там действительно врачи нужны.
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Один пропонує російську мову,другий подавати воду у Крим а третій запропонує здати Україну?
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Московія звідти не вийде добровільно.
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РФ уже решила проблему с водой северного и восточного Крыма.
5 лет прошло с перекрытия канала, никто не умер от жажды.
И канал без воды за эти 5 лет уже разрушился, пустить воду по нему уже не получится.
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як варіант для безрезультативних переговорів - така ідея підійде. Все-одно з цього роя не вийде ні... А поговорити, показати, що цілюща вода - вон вона... є... то це і буде конкретний результат таких переговорів (але, скоріше - разговорчиків).
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ну-ну...а вас об этом кто-то просит?
если просит...то кто? и заслуживает ли от того, что прислушиваться к его просьбам...
вы еще контрибуцию ))) им выплатите, за то что вычухали и напоили Крым, с 1954 года...
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Сомневаюсь что Ху*ло на такое согласиться да и нам ето не выгодно, но начавшиеся вбросы по поводу восстановления подачи воды в окупированный крым, для зондирования почвы населения, ето уже тревожные звоночки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин
 
 
 
 
 
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