 Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин

Об этом заявил бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в комментарии Громадскому, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что один из немногих рычагов, которые Украина может применять к российской оккупационной администрации - непоставки воды Северо-Крымским каналом. В среднесрочной перспективе, это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки или переходить к другим формам освоения этих местностей, пояснил Бабин.
По его мнению, восстановление водоснабжения по 400-километровому каналу "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".
По словам Бабина, украинская сторона может предложить переговоры.
"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", - рассказал Громадскому бывший представитель президента Украины в АРК.
Бабин считает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части Крыма, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".
"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", - подытожил общественный и политический деятель.
Отметим, что Крым.Реалии сообщали, что в оккупированном Армянске вечером 5 июля прошел пикет за восстановление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.
Упоротым нужно дать выбор, с водой жить или без)
...да! В том числе и в варианте отдачи только северной части Крыма.
Торг здесь неуместен.
Что и кого Бабин собрался спасать?
Зебл\ди собираются дать воду в Крым вообще за просто так, видимо в качестве выплат по капитуляции на Донбассе/Крыму. = мир любой ценой
Как пела про расисю одна русская певица (уродженка Киева, между прочим):
Здесь на нашей земле
На зеленом сукне
Вдоволь места, чтоб всех
Обеспечить могилами
Телевізор й реальність-дві різні речі....
Хай пан *глашатий* прокатається в крим й спитає чи хочуть самі *свідєтілі камнєй с нєба* деокупації....
Воду давати не можна в будь-якому випадку до повної деокупації....
Пустыня вернется в херсонскую область..., но руськие братушки для Зе в приоритете конечно..
"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
Постоянно будут появляться деятели, предлагающие, по тем или иным соображениям, открыть эти шлюзы и дать воду оккупантам.
5 лет прошло с перекрытия канала, никто не умер от жажды.
И канал без воды за эти 5 лет уже разрушился, пустить воду по нему уже не получится.
если просит...то кто? и заслуживает ли от того, что прислушиваться к его просьбам...
вы еще контрибуцию ))) им выплатите, за то что вычухали и напоили Крым, с 1954 года...