 Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Владимир Зеленский на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде призвал к сотрудничеству с новым главой ОГА и добавил, что руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья должно быть очищено. Он также посоветовал руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят по-другому.

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"Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что его команда хочет донести, что отныне передавать "наверх" ничего не надо.

Президент также сообщил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.

Отметим, что Львовскую таможню возглавляет Левко Прокипчук, Закарпатскую - Станислав Балуев, Черновицкую - Николай Салагор, Волынскую - Евгений Шелигацкий.

Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в Ужгороде.

Глава государства заявил о серьезных планах бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.

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