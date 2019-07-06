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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2018) таможня (1429) увольнение (1608)

 Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому"

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Владимир Зеленский на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде призвал к сотрудничеству с новым главой ОГА и добавил, что руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья должно быть очищено. Он также посоветовал руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят по-другому.

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"Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что его команда хочет донести, что отныне передавать "наверх" ничего не надо.

Президент также сообщил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.

Отметим, что Львовскую таможню возглавляет Левко Прокипчук, Закарпатскую - Станислав Балуев, Черновицкую - Николай Салагор, Волынскую - Евгений Шелигацкий.

Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в Ужгороде.

Глава государства заявил о серьезных планах бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.

Также читайте: Электронная таможня может начать работу через год. Это реально, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/n3136090
 
 
 Топ комментарии
 
Отберите у Скомороха булаву! А то он с ней как обезьяна с гранатой!
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А мусорки обратно в Ужгороде поставишь, никчемная шмакля
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Правильно , надо же своих туда евреев поставить
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вся быдло - элита требует утилизации..
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то есть до 15 го кто то сделал таможню честной а порох ее разложил? как погода в питере?)))
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"Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться.Источник: https://censor.net.ua/n3136090"
это про $4000...
приехали зебенята??????
вас будут стричь вместе со шкурой...я так рад за вас
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Дає дві доби !? . Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому" - Цензор.НЕТ 8071...Зараз почнуться ..*гешефти * !
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.Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому" - Цензор.НЕТ 5265
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Нема спокою ЗЕбанутим, вони мають намір налагодити постачання оккупаційним військам в Криму:

"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
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Хто "вони"))). Це особиста думка радника з економічних питань
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очередная зрада, я уже со счету сбился, какая Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому" - Цензор.НЕТ 97
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Так в Україні всі начальники такі, і заступники у них такі ж. І депутати від Зеленського з того ж поля є.
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Зебобику нужны свои люди в таможнях...так булет безопаснее бабло косить...не сдадут..
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Когда клован бурштынщиков начнет разгонять? Сообщите мне, я поржать хочу. Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому" - Цензор.НЕТ 9145
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уволить это так популярно у быдла, только никто не спросит а кто придет вмесо них?))
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неграмотний шут на посту президента говорить про професіоналізм🤣
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Через месяц будут новые начальники таможен...и контробанда исчезнет...так как ужу исчезла коррупция...😀
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До речі, словом професіонал у цьому випадку краще б не користуватися. Були б в держуправлінні України професіонали - була б Україна якщо б не в кращих у Єіропі, то хоча б в гнилій серединці. А на дні - то вже аж ніяк не професіонали, а навпаки - дилетанти.
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Как вариант предложить зеленскому уволится(целым) , пока по другому не уволили.
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А к Одесской таможне (порт) претензий нет, увольняться не надо ?
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Кандидатом на главу Харьковской ОДА в штабе клована рассматривают В.Слюсарева.
Вадим Слюсарев - это одно из главных лиц в команде ЗЕ харьковской области. Это человек, который сделал при регионалах карьеру в пограничной службе на контрабанде. Друг и подельник Пшонки младшего, под чьим патронатом получил генеральское звание и должность начальника внутренней безопасности ГПСУ. Подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами. После обвинений в сотрудничестве со спецслужбами РФ, Слюсарев ушел в бизнес.
И вот, спустя 4,5 года, всплыл в качестве нового лица в команде Зеленского по Харькову и области. Сейчас, по слухам, этот человек в больших ролях и его кандидатуру рассматривают на место главы ОДА.
Эти ребята уже слегка отличаются от овощных. И руки у них не связаны условностями, как после революции 2014. Эти будут грабить и отжимать. А может оно и к лучшему. Быстрее начнут, - быстрее быдло взбунтуется.
Роман Доник﻿

Скажіть мені, будь-ласка, чому корупціонери призначаються на посади?
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За Волынскую таможню люди Палицы давно воюют.
И кстати канал И. Палицы "Аверс" поддерживает питуШария, вот такие друзья у ЗЕ.
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***
декларант приходит на таможню.... таможенник ставит на стол две таблички -
"не курить" и "взяток не предлагать".
декларант:
- ну вы ж понимаете, что мне вот так...по зарез... срочно надо груз растаможить...
- и сильно надо?
- сильно! очень сильно...
таможенник убирает табличку "не курить"
- нуууу, давайте, для начала закурим...
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Да эта ж прото геноцЫд какой та, даже товарищ сталин не позволял себе такого во время второй мировой, он просто к стенке ставил чтоб бедняг угрызения совести не мучали

Порохоботы, рас...два...три....Памагитеееее, грабют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому"
 
 
 
 
 
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