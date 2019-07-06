 Зеленский посоветовал уволиться начальникам Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской таможен: "Если нет, то их уволят по-другому"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Владимир Зеленский на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде призвал к сотрудничеству с новым главой ОГА и добавил, что руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья должно быть очищено. Он также посоветовал руководителям Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления на увольнение. Если нет, то их уволят по-другому.
"Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать", - подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский подчеркнул, что его команда хочет донести, что отныне передавать "наверх" ничего не надо.
Президент также сообщил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.
Отметим, что Львовскую таможню возглавляет Левко Прокипчук, Закарпатскую - Станислав Балуев, Черновицкую - Николай Салагор, Волынскую - Евгений Шелигацкий.
Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в Ужгороде.
Глава государства заявил о серьезных планах бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.
это про $4000...
приехали зебенята??????
вас будут стричь вместе со шкурой...я так рад за вас
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"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
Вадим Слюсарев - это одно из главных лиц в команде ЗЕ харьковской области. Это человек, который сделал при регионалах карьеру в пограничной службе на контрабанде. Друг и подельник Пшонки младшего, под чьим патронатом получил генеральское звание и должность начальника внутренней безопасности ГПСУ. Подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами. После обвинений в сотрудничестве со спецслужбами РФ, Слюсарев ушел в бизнес.
И вот, спустя 4,5 года, всплыл в качестве нового лица в команде Зеленского по Харькову и области. Сейчас, по слухам, этот человек в больших ролях и его кандидатуру рассматривают на место главы ОДА.
Эти ребята уже слегка отличаются от овощных. И руки у них не связаны условностями, как после революции 2014. Эти будут грабить и отжимать. А может оно и к лучшему. Быстрее начнут, - быстрее быдло взбунтуется.
Роман Доник
Скажіть мені, будь-ласка, чому корупціонери призначаються на посади?
И кстати канал И. Палицы "Аверс" поддерживает питуШария, вот такие друзья у ЗЕ.
декларант приходит на таможню.... таможенник ставит на стол две таблички -
"не курить" и "взяток не предлагать".
декларант:
- ну вы ж понимаете, что мне вот так...по зарез... срочно надо груз растаможить...
- и сильно надо?
- сильно! очень сильно...
таможенник убирает табличку "не курить"
- нуууу, давайте, для начала закурим...
Порохоботы, рас...два...три....Памагитеееее, грабют