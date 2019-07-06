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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию о милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Об этом написал в фейсбуке член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Резолюция относительно милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - сообщил Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87 украинских солдат были убиты и ранены в июне на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, шесть были против и шесть воздержались.

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей 01
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3136089
 
   
 Топ комментарии
 
Вот же ты странное кацапское животное.Ну опять же сейчас получишь сцаной тряпкой по козьей морде😂😂🌷
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В мене якась огида після ПАРЄ до цих *поборників цінностей*...
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Вот же ты странное кацапское животное.Ну опять же сейчас получишь сцаной тряпкой по козьей морде😂😂🌷
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Скажемо так: вони можуть спробувати бути в США, Канаді або іншій країні НАТО...
Але дуже скоро їх там буде нема.
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Чому так несміливо?
Розслабся, відчувай себе неначе пішов нахій Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів - Цензор.НЕТ 638
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В мене якась огида після ПАРЄ до цих *поборників цінностей*...
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Результат то такий самий...чи не вони(їх місія) російську зброю бачить,російських військових бачить,але втручання росії не бачить?!(чи як там Хуг вєщал)?!
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ОБСЕ не принимает решение, а только анализирует ситуацию в выдаёт экспертные заключения. На них можно ссылаться и украинским политикам и использовать в качестве аргумента. Кроме решения Морского трибунала, можно использовать теперь и это заключение для аргументации в ПАСЕ.
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Там внизу є мій коментар по порушеному вамі питанню...
Якщо коротко-а хто росію заставить виконати бодай щось що написано в резолуціях,висновках,рекомендаціях?!
А ніхто (на даний момент)
Й впринципі,не дуже зрозуміло чому Ви дискутуєте про мої відчуття,навіть не про мою думку(яка може впринципі бути хибною)а саме про моє почуття огиди до всяких парє.обсє.оон?!
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Резолюция никого ни к чему не обязывает.
Резолюция ОБСЕ это вывод экспертов для Совета Европы.
Принимает решение Совет Европы, используя резолюции ОБСЕ, в том числе.
У ПАСЕ другая задача и другие права и нельзя сравнивать ПАСЕ и ОБСЕ...
Да, ООН почти импотентом создана, но без борьбы ничего нельзя сделать, а прецедент по вводу миротворцев, минуя решение Совбеза был и Порошенко над этим работал.
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Тебе теж не існує. Ти сам собі здаєшся. І що? 😁
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Розслабся, відчувай себе неначе пішов нахій (2) Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів - Цензор.НЕТ 6042
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Это чтобы таким остолопам как ты дважды не переводить.
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Na, vatnik, vypei. Ukrainskaya. Takoi ty eschio ne pil.
A to ot vashei boyary you are too much ashtrisyot shaking intense.

Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів - Цензор.НЕТ 489
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Счастье то какое... Теперь кацапов стыдить будут. Вроде им не пох...
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ага, так санкции *****, что рабочие ГАЗ вьішли под посольство амерекосов умолять и снять.
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Как в анекдоте - он меня дышлом,а я оборачиваюсь,да шапкой его,шапкой!...
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это для Украины типа... как малышке пустышка...ну чтоб не плакала )))
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Та вернулися. Не можуть без гей-парадів, ох не можуть ! 😁
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Та й самі *євроінтитуції* на них чхати хотіли....наочний приклад ПАРЄ
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А за это санкции будут? Ну или захват какого-нибудь рашасудна в нейтральных водах?
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как медведчука посадишь..так и санкции будут.. Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 7676
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Если есть юристы на ветке-просьба прояснить прок от этих резолюций.Я понимаю,когда СУД или ТРИБУНАЛ выносит очередной приговор и рашка его демонстративно игнорирует.Это всё равно задокументировано и отложенное наказание,дай бог,будет.Но вот это вот..."Несмотря на яростное сопротивление"Борьба нанайских мальчиков...
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Это прекрасная иллюстрация юридически обязывающего документа.
Не играет роли резолюция это или решение суда все зависит от желания/не желания *****.
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Я хочу узнать,к чему ЮРИДИЧЕСКИ обязывает документ "резолюция".Интуитивно догадываюсь...но мало ли.Всё-таки решение суда-это решение суда.Сколько верёвочке не виться...Дай бог.
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Решение суда должно кем то исполняться.
Исполнительной службой к примеру.
Если такой нет то решение суда имеет такую же юридическую обязательность как и резолюция или меморандум.
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Закон діє тільки тоді,коли є можливість примусом заставити його виконати(відповідальність)
На практиці це блаблабла...
З юрд.точки зору-ці резулюції можуть бути використані в міжнародних судових інстанціях,але де-факто *ніачом*, й ні до чого не зобовязують...так би мовити-гвалтівника суд присяжних закликав більше не гвалтувати,й засудив попередні його протиправні дії....
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Резолюция это как итоговый вывод по результатам рассмотрения и обсуждения чего-то...
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и шо? В итоге-то что? Папе Римскому ***** еще в тиару не насрало?
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей - Цензор.НЕТ 2638
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Искал в новости зраду-не нашёл. Подскажите,кто в курсе...
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Ні зради ні перемоги,просто черговий *пук у воду* й глибока занепокоєність...
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Зрада в том, что ОБСЕ только анализирует ситуацию и выдаёт выводы в Совет Европы для оценки ситуации и принятия решения Советом, а не бежит с автоматами освобождать Крым...
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В новости-то где зрада? Ни слова не написано, что конкретно стоит в резолюции. Единственный намек:"шалений опір росіян". Вы уверены, что резолюция не во вред Украине принята?
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Пусть засунут себе в зад сей документ. Хотя не влезет, там уже Будапештский меморандум торчит...))
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Ну что ты! В той заднице вся юридическая мировая библиотека поместится, если её обернуть долларами и полить российской нефтью.
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Надо убить 30 тысяч росиян на Донбассе, чтобы Украину снова зауважали, как зауважали рашу за убийство 13 тысяч украинцев на Донбассе и приняли назад в пасе.
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Резолюція-цяцянка, а Чубарову - радість.
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щас кацапские тролли расскажут как расешке все пох..
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а в расеюшке заводы останавливаются Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів - Цензор.НЕТ 2697
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а им действительно все пох. Заводы останавливаются? так большинство населения параши про это и не знает. По ТВ пропагандоны об этом ни слова
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Там впринципі повний П..ц...
Але ж *кримнаш*...адічалим цього достатньо...й пох шо ні туалетів,ні зп,ні доріг...зато вЯлічіє
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