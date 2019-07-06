 Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Об этом написал в фейсбуке член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Резолюция относительно милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - сообщил Чубаров.
Резолюцию поддержали 54 члена комитета, шесть были против и шесть воздержались.
Але дуже скоро їх там буде нема.
Розслабся, відчувай себе неначе пішов нахій
Якщо коротко-а хто росію заставить виконати бодай щось що написано в резолуціях,висновках,рекомендаціях?!
А ніхто (на даний момент)
Й впринципі,не дуже зрозуміло чому Ви дискутуєте про мої відчуття,навіть не про мою думку(яка може впринципі бути хибною)а саме про моє почуття огиди до всяких парє.обсє.оон?!
Резолюция ОБСЕ это вывод экспертов для Совета Европы.
Принимает решение Совет Европы, используя резолюции ОБСЕ, в том числе.
У ПАСЕ другая задача и другие права и нельзя сравнивать ПАСЕ и ОБСЕ...
Да, ООН почти импотентом создана, но без борьбы ничего нельзя сделать, а прецедент по вводу миротворцев, минуя решение Совбеза был и Порошенко над этим работал.
A to ot vashei boyary you are too much ashtrisyot shaking intense.
Не играет роли резолюция это или решение суда все зависит от желания/не желания *****.
Исполнительной службой к примеру.
Если такой нет то решение суда имеет такую же юридическую обязательность как и резолюция или меморандум.
На практиці це блаблабла...
З юрд.точки зору-ці резулюції можуть бути використані в міжнародних судових інстанціях,але де-факто *ніачом*, й ні до чого не зобовязують...так би мовити-гвалтівника суд присяжних закликав більше не гвалтувати,й засудив попередні його протиправні дії....
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а в расеюшке заводы останавливаются
Але ж *кримнаш*...адічалим цього достатньо...й пох шо ні туалетів,ні зп,ні доріг...зато вЯлічіє