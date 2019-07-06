 Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Об этом написал в фейсбуке член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Резолюция относительно милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - сообщил Чубаров.

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Резолюцию поддержали 54 члена комитета, шесть были против и шесть воздержались.





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