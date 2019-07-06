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 Политика Украины, Киевские новости
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 Мэр Киева Кличко намерен подать в суд на гендиректора "1+1" Ткаченко

По мнению Виталия Кличко, последние материалы телеканала "1+1", в которых речь идет о его работе, носят манипулятивный характер.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"В последнее время слышны манипуляции в передачах в отношении мэра. И манипуляции неприятны, я буду подавать иск о защите чести и достоинства. Например, озвучили, что стеклянный "мост Кличко" - украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стенок и так далее", - заявил Виталий Кличко в комментарии "Радио НВ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева

Телегруппа "1+1 медиа", как сообщает МЕДИАНЯНЯ, распространила пресс-релиз: "В ответ на заявление Виталия Кличко о готовности идти в суд из-за критики действий киевской власти каналом "1+1" сообщаем: господин Кличко не указал, что именно вызвало его возмущение.

Это уже не первая попытка нападать на канал и журналистов во время различных предвыборных кампаний, а также использовать судебную систему как инструмент запугивания независимых СМИ.

Соратник господина Кличко - Петр Порошенко - не так давно тоже угрожал иском. Но угрозы так и остались в воздухе. Нам - не страшно. Потому что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники.

Мы не будем поддаваться давлению и прекращать расследование коррупционных схем и злоупотребления властью ни на местных уровнях, ни на уровне государства. Поэтому готовы получить иск, но не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице".

Также читайте: Движение транспорта по Шулявскому мосту обещают открыть до конца года, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3136082
 
   
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Виталя, зачем суд? Просто бьешь в ебало этому пропагандону анала Г+Г
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Всі підбарижники - злочинці!
І вони мають бути покарані.
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"Независимые СМИ" - поржал, особенно в свете последних продаж Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка - Цензор.НЕТ 2612
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Беня дает указание независимому Ткаченко "мочить" Ляшко.
Независимый Ткаченко отвечает "Хорошо, хорошо, не вопрос."

https://www.youtube.com/watch?v=fq9ucRBVAdc
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А сегодня на 1+1 не все могут подать в суд. Вернее подать могут не только лишь все, мало кто может это делать
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Эта каломойская телепомойка уже не знает к кому и как прицепиться . Никогда не мог и подумать что такой ,, раньше вполне респектабельный канал , сможет превратиться в такой гнидник . фуу .. .Давай Веталь , потаскай их по судам . Хотя из этого ничего и не выйдет , но хоть нервы им попортишь .
Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка - Цензор.НЕТ 496.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Киева Кличко намерен подать в суд на гендиректора "1+1" Ткаченко
 
 
 
 
 
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