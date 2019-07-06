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 Политика Украины, Экономика
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 Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип

Внедрение новой модели рынка электроэнергии позволит привлечь в отрасль до 4 млрд долларов инвестиций для модернизации энергокомпаний и в пять раз увеличить экспорт электроэнергии.

Такое мнение высказал Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего, в материале "Страх и ненависть на рынке электроэнергии" для "Зеркала недели". 

"Непосредственно в секторе генерации основными выгодоприобретателями станут государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые смогут привлечь от 2,9 до 4 млрд долл. инвестиций. Строительство новых и обновление имеющихся мощностей вследствие привлечения инвестиций после реформы позволит нарастить экспорт, увеличив его более чем в пять раз до 2027 года", - считает Прокип.

А также отметил, что до реформы у инвесторов не было ни малейшего желания входить в отрасль, полностью регулируемую государством, где правила игры могут меняться в зависимости от конъюнктуры на рынке политических игроков.

По мнению эксперта, запуск рынка электроэнергии даст существенные выгоды стране в целом. В частности, в долгосрочной перспективе эффект от его внедрения составит 72 млрд долларов дополнительного ВВП.

"По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительных 72 млрд долл. до 2030 г. В то же время по состоянию на сегодняшний день ежегодные потери экономики Украины от невнедрения реформы оцениваются в более 6,5 млрд долл. ежегодно", - написал Прокип.

Эксперт обращает внимание, что действовавшая до начала реформы модель рынка привела к накоплению множества проблем в отрасли, среди которых постепенный износ активов и медленный путь к сокращению объема генерации электроэнергии, к постепенному преобразованию Украины в импортера электроэнергии. В свою очередь проведение энергореформы положительно повлияет непосредственно на состояние энергетического сектора и национальную экономику, а со временем это почувствуют и потребители.

Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.

Источник: https://censor.net.ua/n3136080
 
 
 Топ комментарии
 
мы рады... все..
а что это даст простому и пересічному?
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ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! мы все так обрадовались.... ясно что инвестиции это супер . но супер там это где нет алигархов. корупции и воровства!а так(Внедрение новой модели рынка электроэнергии позволит привлечь в отрасль до 4 млрд долларов инвестиций для модернизации энергокомпаний и в пять раз увеличить экспорт электроэнергии.) еслебы написали что тарифы нетолько не будут долго не подниматься а не на неделю мля ... или что тарифы понизяться. а так ну что людям бляха муха инвестиции.. всё разворуют половину так точно. цены на всё завысят и пшик будет от инвестиций. ктому же чесно написали что всё что увеличат продадут за валюту в европу. как всех курей и овощи и фрукти всё суки выгребли со складов и баз и продали по миру. а нам гниль и всё по 40 за кило бля.мрази ...лето,украина! а я бля помидор ещё не ел так сказать...(( фермеров мразей нужно просто сук на место ставить и запретить тварям всё вывозить по свету. только и читаю постоянно. мол украина увеличила импорт черешни.яблок .яиц.курятины и так далее. сука дай волю торгашам выгребут всё из супермаркетов и вывезут продадут по африкам!!есть внутренний рынок и украинские цены соответсвенно украинским пенсиям и зарплатам а не трандеть сколько там это стоит в евро кило! дайте нам зарплату в евро по 3 штуки каждому -две. мы также за всё будем платить по 1-2 евро за банку. за кило. за пачку,. и кто скажет что не так я на писал...? но пока мы хуже живём и получаем ровно в 30 раз.восколько и курс евро.всё очень просто!
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Принципы нашего рынка - поднятые тарифы уже никогда не опустятся. Как пример мобильная связь, вступают в сговор и вуаля.
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мы рады... все..
а что это даст простому и пересічному?
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В течении пары лет, когда установится рынок, цены заметно упадут
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Доходи виробника виростуть, об'єм збуту продовжить падати, а ціни при цьому знизяться? Звідки вас таких набрали?))
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ты никогда не слышал о принципе работы рынка?
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Принципы нашего рынка - поднятые тарифы уже никогда не опустятся. Как пример мобильная связь, вступают в сговор и вуаля.
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Принцип який сповідують твій кашерні хазяї - чим більше тиснеш гоїв тим більше з них вичавиш... А гроші вони "нізвідки" не беруться, і закони економіки папужки які строчать з методички як ти - відмінити не можуть. Збільшення доходу виробничого бізнесу можливе або збільшенням обсягів збуту або зростанням маржі або взяти кредит, в нас найреальніше 2-ге, а це значить ріст цін. Або ніяких "мільярдів інвестицій" не трапиться.
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Прежде думай о родине, а потом - о себе. Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип - Цензор.НЕТ 8487
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А про яку родіну більше думати, ту яка в Панамі чи на Кайманових островах?
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Нічого не дасть. Здорожчає електроенергія лише.
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как что ? 4 миллиарда баксов инвестиций из карманов простых и пересiчных, плюс 8 миллиардов на откаты разойдется
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каросин, дрова и кизяки теперь точно подорожают
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нікому твій побут за парєбріком не цікавий
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а делить слуги народа штыры лярда нэ заморяться?
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Хорошая реформа, рыночная. Именно по такой схеме все работает в Европе
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да да да
любая реформа которая приводите к повышению цен на всЁ и на ВСЯ она априори хорошая вопрос токо для кого?!!
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в магазинах, например в макдональдсе цены на все меню сразуже на 5% повыселись а через месяц я думаю еще на 5% подымут!!
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Пусть пригожин прибавит тебе жалование - ты пишешь готовые шутки для КВН
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кому шутки а кому открывай кошелек! если ты обедаешь в париже на частной вилле то тебе конечно повышение цен в макдаке до фени и смешно (как той королеве с шуткой про пироженные если учитил историю) ну а тем кто так сказать живет от ЗП до ЗП тем не до шуток и вообще им не смешно!!
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простите что лезу Ваш в диалог...
повысится цена хоть на немного - сразу подрастут цены на коммуналку (везде в тарифах заложена цена на электрику), на продукты питания (доставка-хранение), на электротранспорт (метро-трамвай-троллейбус) и на прочие мелочи жизни...
например водоканалы уже объявили о волне поднятия цены, так же как и электротранспорт ( например, в Днепре с 4 грн до 6 грн, а маршрутки и себе от 8 грн)
про продукты...только молча и печально
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Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип

Мы очень рады. Душа болит за энергоатом. Но есть опасение: В газовой войне петя волал про перемогу-переможную, а граждане от цен на газ о"уели. Это здесь населению тоже приготовиться?
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Нам уже 28 лет рассказывают про инвестиции и пока что за 28 лет лучшие инвестиции это были наши гастробайтеры! так что очередная лапша от держи морды готорая хотит запустить свои апы в карманы Украинцев!!
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хоти кто тебе не дает! хотеть не вредно!!
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Ты хоть читал суть реформы, матчасть? прочитай и не позорься далее
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а зачем мне читать суть, я смотрю не на суть а на результат! вполне здравый подход любую работу оценивать по результату! а суть можешь засунуть себе...
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Ответ типичного тролля, когда нет ответа из методички.
пусть пригожин снизит тебе жалование за профнепригодность
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ответ умного человека, который смотрит на результат действий а не на рекламную показуху и уж тем более не на вылизывание от мудаков!!
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пригожин платит тебе и за то, что ты хвалишь сам себя?
щедрый мальчик!
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а смотрю тебе пригожин хорошо на хвост наступил что в каждом посте про него вспоминаешь!
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просто от того, что он платит таким как ты
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выгодоприобретатели? барыгы теперь запрещённое слово?
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Создайте нормальный биржевой рынок,создайте нормальные условия ведения бизнеса,что бы компании могли свободно генерировать белую прибыль и платить дивиденды акционерам - и у вас,болваны,не будет отбоя от желающих проинвестировать энергопроекты.
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ха ха ха
ты думаешь главная проблема в том что нет нормальных бирж? мне кажется ты ошибаешься! главная проблема что нет нормальных судов, без справедливого суда ты не сможешь защитить ни свои инвестиции ни просто свои заработанные деньги! а текущая власть не может сделать справедливый европейский суд, потому что такой суд первым делом посадит эту самую власть!!
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Конечно свобода предпринимательства предполагает наличие нормальной судебной системы,не пытайся казаться умнее,чем ты есть на самом деле.
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ну так это же правда что у нас нет судов, и опять же это правда что основная проблема почему нет инвестиций в том что слишком большие риски что эти инвестиции и вложения будут просто разграблены (что кстате было и не однократно) и наличие бирж от этого ну никак не спасает!!
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Создание нормальных условий для биржевой торговли невозможно без создания вменяемой судебной системы.Здесь идиот называющий себя экспертом пытается выражать оптимизм по поводу привлечения инвестиций в отдельно взятую точку при использовании каких то житрожопых гройсовских методов,я же говорю,что для инвестиций нужно создать нормальный рынок - это проще и выгоднее.
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А я думаю...больше. Это позволит энергокомпаниям обогатится.. тоже за счёт внедрения фондового рынка продаж элэнергии...ммм. аналог Форекса.
Но я ...по другому открою Вам наш мир. Просто и без прикрас. Берете фото древних растений НА УГЛЕ!!! и затем ..молча сравнивание картинки с манускриптом Войнича. Картинка с картинкой, можете читать функцию растения. Теперь понятно откуда у...Вас!!! уголь, нефть и газ? Уважаемые энерготрейдеры. Всегда надо быть немножко поскромнее.
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ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! мы все так обрадовались.... ясно что инвестиции это супер . но супер там это где нет алигархов. корупции и воровства!а так(Внедрение новой модели рынка электроэнергии позволит привлечь в отрасль до 4 млрд долларов инвестиций для модернизации энергокомпаний и в пять раз увеличить экспорт электроэнергии.) еслебы написали что тарифы нетолько не будут долго не подниматься а не на неделю мля ... или что тарифы понизяться. а так ну что людям ***ха муха инвестиции.. всё разворуют половину так точно. цены на всё завысят и пшик будет от инвестиций. ктому же чесно написали что всё что увеличат продадут за валюту в европу. как всех курей и овощи и фрукти всё суки выгребли со складов и баз и продали по миру. а нам гниль и всё по 40 за кило ***.мрази ...лето,украина! а я *** помидор ещё не ел так сказать...(( фермеров мразей нужно просто сук на место ставить и запретить тварям всё вывозить по свету. только и читаю постоянно. мол украина увеличила импорт черешни.яблок .яиц.курятины и так далее. **** дай волю торгашам выгребут всё из супермаркетов и вывезут продадут по африкам!!есть внутренний рынок и украинские цены соответсвенно украинским пенсиям и зарплатам а не трандеть сколько там это стоит в евро кило! дайте нам зарплату в евро по 3 штуки каждому -две. мы также за всё будем платить по 1-2 евро за банку. за кило. за пачку,. и кто скажет что не так я на писал...? но пока мы хуже живём и получаем ровно в 30 раз.восколько и курс евро.всё очень просто!
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для того, щоб тримати курс на Європу, - треба виробляти продукт за високими, можливо навіть вище європейських, стандартами. А не переписати їх з совдепівських, чи жити як в дідугарні. Лишилось одне - їх створити.

А ця реформа в Україні - вона антисоціальна.
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Я вже відчуваю як зарплатня в 4000 євро приємною вагою відтягує мені кишеню....
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і свічками?))))
а ліхтарики і гаджети буду на роботі заряджати))))
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При Порошенко такого бардака в энергетике не было...
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Зеля ничего вам 73% лапшоухам ничего не обещал-он просто шутил. После выборов в ВР цены и тарифы полетят вместе с гривной в ввысь ....
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С 1 сентября тарифы на энергетику переведут в евроценты..рехформа плин...Так что ждите сюрприза зелекиндеры...
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Премію вже всі отримали авансом від можливих інвестицій?
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Раз заводят речь об инвесторе - электроэнергия подорожает однозначно. Причем в отопительный сезон.
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прям кино (свадьба в милиновке) когда там мудак долго распинался про новую идеологию новой власти = "...ЗНАЧИТ БУДУТ ГРАБИТЬ..."
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Просто это так работает, за любую инвестицию платит конечный потребитель.
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4млрд. інвестицій???? А потім на українцях відбити 8млрд???Чим ви нас радуєте???
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Віддали все в приватні руки, тепер не плачте.
Може через три покоління життя і стане краще у онуків тих, хто не кинув все і не виїхав до країн де якісне життя вже сьогодні.
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Россия вложит $4 миллиарда или США?
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Впервые в истории Украина импортировала электроэнергию из стран Евросоюза.
Компания «Эру трейдинг», являющаяся дочерним подразделением американской ERU Corporation, закупила электроэнергию в соседних Словакии и Венгрии.

Как сообщает украинская сторона, мощность импортированной электроэнергии составила 130 МВт., а сама операция стала возможной благодаря активному сотрудничеству «Укрэнерго» с Европейской комиссией и европейскими энергетическими компаниями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип
 
 
 
 
 
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