 Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип

Такое мнение высказал Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего, в материале "Страх и ненависть на рынке электроэнергии" для "Зеркала недели".
"Непосредственно в секторе генерации основными выгодоприобретателями станут государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые смогут привлечь от 2,9 до 4 млрд долл. инвестиций. Строительство новых и обновление имеющихся мощностей вследствие привлечения инвестиций после реформы позволит нарастить экспорт, увеличив его более чем в пять раз до 2027 года", - считает Прокип.
А также отметил, что до реформы у инвесторов не было ни малейшего желания входить в отрасль, полностью регулируемую государством, где правила игры могут меняться в зависимости от конъюнктуры на рынке политических игроков.
По мнению эксперта, запуск рынка электроэнергии даст существенные выгоды стране в целом. В частности, в долгосрочной перспективе эффект от его внедрения составит 72 млрд долларов дополнительного ВВП.
"По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительных 72 млрд долл. до 2030 г. В то же время по состоянию на сегодняшний день ежегодные потери экономики Украины от невнедрения реформы оцениваются в более 6,5 млрд долл. ежегодно", - написал Прокип.
Эксперт обращает внимание, что действовавшая до начала реформы модель рынка привела к накоплению множества проблем в отрасли, среди которых постепенный износ активов и медленный путь к сокращению объема генерации электроэнергии, к постепенному преобразованию Украины в импортера электроэнергии. В свою очередь проведение энергореформы положительно повлияет непосредственно на состояние энергетического сектора и национальную экономику, а со временем это почувствуют и потребители.
Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.
Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип
Внедрение новой модели рынка электроэнергии позволит привлечь в отрасль до 4 млрд долларов инвестиций для модернизации энергокомпаний и в пять раз увеличить экспорт электроэнергии.
Такое мнение высказал Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего, в материале "Страх и ненависть на рынке электроэнергии" для "Зеркала недели".
а что это даст простому и пересічному?
любая реформа которая приводите к повышению цен на всЁ и на ВСЯ она априори хорошая вопрос токо для кого?!!
повысится цена хоть на немного - сразу подрастут цены на коммуналку (везде в тарифах заложена цена на электрику), на продукты питания (доставка-хранение), на электротранспорт (метро-трамвай-троллейбус) и на прочие мелочи жизни...
например водоканалы уже объявили о волне поднятия цены, так же как и электротранспорт ( например, в Днепре с 4 грн до 6 грн, а маршрутки и себе от 8 грн)
про продукты...только молча и печально
Мы очень рады. Душа болит за энергоатом. Но есть опасение: В газовой войне петя волал про перемогу-переможную, а граждане от цен на газ о"уели. Это здесь населению тоже приготовиться?
пусть пригожин снизит тебе жалование за профнепригодность
щедрый мальчик!
ты думаешь главная проблема в том что нет нормальных бирж? мне кажется ты ошибаешься! главная проблема что нет нормальных судов, без справедливого суда ты не сможешь защитить ни свои инвестиции ни просто свои заработанные деньги! а текущая власть не может сделать справедливый европейский суд, потому что такой суд первым делом посадит эту самую власть!!
Но я ...по другому открою Вам наш мир. Просто и без прикрас. Берете фото древних растений НА УГЛЕ!!! и затем ..молча сравнивание картинки с манускриптом Войнича. Картинка с картинкой, можете читать функцию растения. Теперь понятно откуда у...Вас!!! уголь, нефть и газ? Уважаемые энерготрейдеры. Всегда надо быть немножко поскромнее.
А ця реформа в Україні - вона антисоціальна.
😁
а ліхтарики і гаджети буду на роботі заряджати))))
Може через три покоління життя і стане краще у онуків тих, хто не кинув все і не виїхав до країн де якісне життя вже сьогодні.
Компания «Эру трейдинг», являющаяся дочерним подразделением американской ERU Corporation, закупила электроэнергию в соседних Словакии и Венгрии.
Как сообщает украинская сторона, мощность импортированной электроэнергии составила 130 МВт., а сама операция стала возможной благодаря активному сотрудничеству «Укрэнерго» с Европейской комиссией и европейскими энергетическими компаниями.