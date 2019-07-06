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Все про:Зеленский (2018) контрабанда (1761)

 Зеленский пообещал бороться с контрабандистами и их "крышей": "Будут волноваться"

Президент Украины Владимир Зеленский о серьезных планах бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в субботу в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что именно поэтому с ним на Закарпатье, а до этого во Львовскую область приехали и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, заместители главы ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

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"Мы приехали сюда сегодня, и один из сигналов, все вместе хотим до вас донести - что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал замруководителя Офиса президента Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде.

Гончарук отметил, что на недавней большой встрече с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет.

"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем ​​все "эффективнее" работают наши государственные органы", - отметил он.

Гончарук отметил, что каждая область "специализируется на своем" в вопросах контрабанды - "кто-то на запчастях, кто-то – на сигаретах, где-то валят лес".

Смотрите также: На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3136079
 
 
 Топ комментарии
 
Если не ошибаюсь, еще не было на Цензоре:

"Азов" мощно разгромил технику террористов
Бойцам полка "Азов" удалось уничтожить комплекс артиллерийской разведки и коректировки "Зоопарк-1", который террористы "ДНР" подогнали на окраину Горловки.

Оккупанты намеревались открыть огонь по позициям украинских военных в районе Светлодарск дуги, однако не успели этого сделать, сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Комплекс вовремя заметили бойцы полка "Азов", подняли в небо беспилотник и нанесли огневое поражение по вражеской технике. По словам военных, этот комплекс является контрбатарейным современным радаром, производится в РФ и поставляется исключительно с территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что он является очень редким, позволяет корректировать артиллерию при любых погодных условиях без использования беспилотников и наносить достаточно точные поражения.

"И теперь комплекс террористов немного "помятый". Украинские воины в который раз напоминают российским "ихтамнетам": вам не место на нашей земле", - пишут они.

https://antikor.com.ua/articles/313664-azov_moshchno_razgromil_tehniku_terroristov
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По суті Зеленському, якщо б він був нормальним, треба було розробити стандарти роботи й виконання для кожної галузі. Сформувати органи контролю - перепиляти оцю милицію-полицію від слова милиця-полиця і змусити їх контролювати виконання тих стандартів. Ну і штрафні санкції за невиконання.
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Ключевые ваши слова "если бы он был нормальным" Но вот этого-то как раз и нет. Он обыкновенный малограмотный шут, успешно кривлявшийся на сцене, читая написанные другими тексты. Это его потолок.
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Дивлюся поросьонкові свинарчуки захвилювалися через зміну керівництва, як їм тепер без контрабанди жити?
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Контрабанда существует столько же веков, сколько существуют государства и торговля. От гастролей клоуна из 95 квартала в этом бизнесе ничего не изменится. Так что волноваться нечего. И понимающие это люди, задействованные в этом процессе, останутся спокойны.
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В безсильній злобі пальмомаслові шлюхи рвуть дупи,та плююця гівном скрізь,де згадуєця про Президента України.І чиєї країни вони ********???? Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 9421В своєму дебільному упорстві вони ллють воду на млин жопоблоківців та трупанчукової банди,в кінцевому результаті допомагають ботоксній *****.СТРІЛЯТИ!!!!! Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 2697
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А Ви думаєте, що тепер "криша" зміниться і Вам почне звідтіля щось перепадати? Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 8189 І тому так радуєтесь?
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Ты просто дурак или дурак на зарплате?)))
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Ещё до 90-дневного юбилея власти Зеленского дней и дней, а почему-то всё больше мутит на рвоту. Этот выбрык с наскоком на таможенников новоиспеченного президента на поминает мне сцену из романа Я.Гашека одного из героев-Фельдкурата Каца, который прилично загруженный питьём, кричал: "Вы меня не знаете, так вы ещё узнаете!" Похоже, в Украине появился уже свой фелькурат Кац, только в более высоком звании Главкомверха. Но, к сожалению, далеко от этого фельдкурата новоявленный Кац по мышлению не ушёл. 73% фанатов, избравших его бурно аплодируюют своему "борцу за справедливость", облизываются в предчувствии приближающейся халявы. Вон как президент старается насобирать им халявы-ножками топает, ручками сучит, бровки хмурит, а почему-то так и видится 95 квартал.
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Ворье и Пороха то не уважало(считало его своим), а такого несерьезного и подавно.
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Баканов с Богданом - это как раз те честные борцы с контрабандой? Зеля, жги дальше.
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Значит нужные зебобику люди уже на своих местах...и потоки с контробанды переключаются на зеленую команду...
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я всегда, в подобных ситуациях, выбираю РЖАТЬ!!!!!!!!!!
))))))))
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Вроде Президент Страны , и такую ХУ.......Ню ляПннуть.
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я не зовсім розумію...так ще за Порошенка писали що нагору заносити не тре-а..значить заносили?
не міг петя нас обманювати! не міг! - бо віра, мова!
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С себя бы начал.
Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 7558
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лгун малороский!манатки на ростов собирай! Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 3846
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Пусть сначала ваЗЕлин в лугандоне контрабанду победит. На одесскую ОГА садит металоломщика - сепара - контрабандиста. Бороться он собрался.
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Они не должны волноваться,они должны сидеть в тюрьме.
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"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем ​​все "эффективнее" работают наши государственные органы"

Ну если с этой контрабандой он бороться собирается........, то не возите его больше в Закарпатье. Вообще никуда не возите! Пусть по киевским базарам ходит, контрабанду ищет. Вова, ты хотел людям много чего объяснять, разъяснять...Предлагаю начать с цен, с разницы цен на шмотки, технику и пр. в США, Европе и Украине. Многие удивятся и им нужно будет объяснить, почему такая разница.
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Що, тепер мародеру Порошенку заносити не треба? А може таки треба? Якісь передачки йому з конфетками, там, чаєм, цигарками... Він може цього і не вживає, але йому на довічному знадобиться Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 8222
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А чого його коронної думки не було-зуб даю??))
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Психическая атака удалась.После этого порохоботские шавки в истерике не знают плакать
или смеятся. Куда теперь нести вот в чем вопрос.А нести надо бо спрашивать начнут,а кому не знают,может сотрудничать пока не поздно.Кругом одна измена от Зелиных слов.
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СМЕЯТЬСЯ, Юра. А ти обізнаний, я дивлюсь. Носиш?
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А з наркоторговцями та, особливо, їх "кришею" боротись хтось буде?
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Якщо так, то свого родича хомутніка притягни до відповідальность
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пообещал бороться с контрабандистами и их "крышей": "Будут волноваться"
 
 
 
 
 
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