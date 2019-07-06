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Все про:Закарпатье (1594) Зеленский (2018) ОГА (1464)

 Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте соответствующего указа.

Зеленский уже представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.

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Уроженец Крыма Игорь Бондаренко в разное время был заместителем главы Мукачевской райгосадминистрации и директором департамента Министерства юстиции.

Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").

Источник: https://censor.net.ua/n3136078
 
 
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Петики, ну, расскажите: правда, последняя сволочь?
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Квартал-95 радует паклонникав очередним географическим кретинизмом.
На єтот рас попала Словакия)))

Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА - Цензор.НЕТ 6030
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Чуть не подавился, думал бондаренчиху
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Гутен морген, руссише унтерменшн!
То, что пан Зельц назначил князем Донецкой области родного брата князя ДНР - очень круто, благородно
На самом же деле ничего Зельц по сути не поменял. Донецкие - это разновидность русских, у которых обычай кумовства и местничества. Ты в Донбассе или свой, или нет.
ЭТИ БРАТЬЯ ДОГОВОРЯТСЯ.
При Порошенко, при Гитлере, при Пол Поте, при Зеленском. Или не договорятся. Но это будут решать они сами.
Киев для Донбасса - говно и ссаки. Донбасс не уважает Киев, но вынужден его использовать.
В общем, Зельц умело пользуется своей профессией там, где он
НИХ НЕ УМЕЕТ.
А все, что надо уметь - делается и без него.
Не ждите от него чудес. Он не волшебник. Используйте его.
ДАЙТЕ ЕМУ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В СВОЕЙ ПЬЕСЕ!
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