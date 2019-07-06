 Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте соответствующего указа.
Зеленский уже представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.
Уроженец Крыма Игорь Бондаренко в разное время был заместителем главы Мукачевской райгосадминистрации и директором департамента Министерства юстиции.
Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").
На єтот рас попала Словакия)))
То, что пан Зельц назначил князем Донецкой области родного брата князя ДНР - очень круто, благородно
На самом же деле ничего Зельц по сути не поменял. Донецкие - это разновидность русских, у которых обычай кумовства и местничества. Ты в Донбассе или свой, или нет.
ЭТИ БРАТЬЯ ДОГОВОРЯТСЯ.
При Порошенко, при Гитлере, при Пол Поте, при Зеленском. Или не договорятся. Но это будут решать они сами.
Киев для Донбасса - говно и ссаки. Донбасс не уважает Киев, но вынужден его использовать.
В общем, Зельц умело пользуется своей профессией там, где он
НИХ НЕ УМЕЕТ.
А все, что надо уметь - делается и без него.
Не ждите от него чудес. Он не волшебник. Используйте его.
ДАЙТЕ ЕМУ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В СВОЕЙ ПЬЕСЕ!