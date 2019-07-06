 "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион

Об этом чиновник написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не велось", - написал Кистион.
По мнению вице-премьера, данные действия связаны с планами убрать его из предвыборного поля. Заказной характер, пишет он, подтверждается тем, что в социальных сетях новость о данном событии распространяется под грифом "реклама".
"Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - говорится в сообщении.
Напомним, на досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.
Но сейчас не 2014, не прокатит
Я рада что вы понимаете чьим интересам помимо своего кармана служила эта власть
2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.
Это правительство назначено ещё Радой, это все креатуры БПП и очень редко - НФ
Семочко Пете Зеленский подкинул чтобы опорочить 😁
СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
Это обычная коррупция и злоупотребление властью
О том что в правительстве Гройсмана были честные и порядочные вице-премьеры, боровшиеся с диктатурой Порошенко, лучше в раздел фантастики 😁
А так это была спец-операция СБУ
🤗
2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.
Вот! И снова всё замыкается за Зеленском и его Винницкой команде прахвесианалов.
СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs