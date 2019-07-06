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 Политика Украины
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Все про:вице-премьер (104) выборы (22655) СБУ (13581) Кистион (44)

 "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании СБУ касательно механизма присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области.

Об этом чиновник написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не велось", - написал Кистион.

По мнению вице-премьера, данные действия связаны с планами убрать его из предвыборного поля. Заказной характер, пишет он, подтверждается тем, что в социальных сетях новость о данном событии распространяется под грифом "реклама".

"Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: СБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана. ФОТО (обновлено)

Напомним, на досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.

Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня! - вице-премьер Кистион 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136077
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас каждая проворовавшаяся шавка будет изображать из себя жертву злочинной влади Овоща-Пети.

Но сейчас не 2014, не прокатит
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шавка то ваша - из слуг русского народа "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион - Цензор.НЕТ 7922
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Шавка из правительства Гройсмана-Пети

Я рада что вы понимаете чьим интересам помимо своего кармана служила эта власть
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Сейчас каждая проворовавшаяся шавка будет изображать из себя жертву злочинной влади Овоща-Пети.

Но сейчас не 2014, не прокатит
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шавка то ваша - из слуг русского народа "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион - Цензор.НЕТ 7922
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Шавка из правительства Гройсмана-Пети

Я рада что вы понимаете чьим интересам помимо своего кармана служила эта власть
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Петя вокруг себя всегда ставил не самых достойных.
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Ну да, по Вашему разумению рыги богдан и разумков из окружения януковоща = самые достойные. Любая пророссийская мразь в слугах народа" - для Вас достойные. Легко на этом основании сделать вывод о Вас, мадам фрау
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Кистион Владимир Евсевиевич:

2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.
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Еще разок... это ваша шавка. Очередное новое лицо. И Грося теперь тоже ваш. Кстати, а шо, Аваков уже не Рюкзакян?
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Россиянин, ну ты хоть бы выучил, как в Украине формируется правительство
Это правительство назначено ещё Радой, это все креатуры БПП и очень редко - НФ
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россияне - в списках "слуги уродов", моя Вы недалекая любительница германских порноактрис. И когда у клоуна будет в Раде большинство, эти россияне будут и в правительстве. Ну, а то шо Вы врете без проблем - тоже показатель принадлежности к агрессивному быдлу.
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Попытки свалить на наступников делишки проворовавшейся власти так же смешны, как выборочная слепота, которая не позволяет замечать Семочко.
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Скажите, а почему Вы так непринужденно врете?
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Вывсеврете явамневерю
Семочко Пете Зеленский подкинул чтобы опорочить 😁
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СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться

СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
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Так и есть
Это обычная коррупция и злоупотребление властью
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шавку ти в зеркалі побачиш,шваль помийна,або на нарах твоїх вибл,,,ів. "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион - Цензор.НЕТ 6081Вони хоч похожі на людей?
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если ты такое вУмное, то чего такое зубожилое? даже украсть ума не хватило. бздишь наверное, и завидуешь чужому счастью. судьба такая-лох
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Естественно. Суды, прокуратура, сбу и палиция отреформированы именно петей и теперь честные, полит заказов не выполняют
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В
О том что в правительстве Гройсмана были честные и порядочные вице-премьеры, боровшиеся с диктатурой Порошенко, лучше в раздел фантастики 😁

А так это была спец-операция СБУ
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Вова Кистион с Вовой Гройманом сначала много лет боролись с диктатурой Порошенко в Виннице, а последние пять лет боролись с диктатурой Порошенко на общегосударственном уровне в правительстве Порошенко. Ну как и Порошенко боролся с диктатурой якуневича в правительстве якуневича-азирова.
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Угу,и галасувати про політичні переслідування....
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вова гройсман тупее чем кажется...ему партия свежая должна указать звидкы опасность може подуты?
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он флюгер, а его партия - спойлер, оттягивающий голоса у патриотов проходящих барьер в Раду
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та да,опасные,циничные бэндэривци с молдавского города бэндэры...
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Не пісяй кип*ятком,падаль,за твоїх *патріотів*всі сепари проголосують. "Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон - Цензор.НЕТ 4227
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Кистион Владимир Евсевиевич:

2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.

Вот! И снова всё замыкается за Зеленском и его Винницкой команде прахвесианалов. "Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон - Цензор.НЕТ 4718
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это лахтинские - которым пуйло оплачивает украинские прокси
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вот сидел бы дальше в кресле диреХтора водоканала было бы тебе и дальше счастье ...
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стратегичнская ось таллин-рига-контоп жмеринка стремительно крепнет
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СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться

СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион
 
 
 
 
 
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