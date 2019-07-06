 "Слуга народа" подала кассацию на решение суда о пережеребьевке номеров партий в бюллетене

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы политсилы в фейсбуке.
Подчеркивается, что пережеребьевка может привести к искажению воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях.
Кроме того, невозможна перепечатка избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе, что делает невозможным голосование там.
Также внимание обращается на безвозвратные расходы средств Государственного бюджета Украины и средств избирательных фондов политических партий.
как же уже бесят эти показушники ширмовые.... катают клоуна по стране с умным видом для зебилов на потеху, а за ширмой продается Украина.....
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
вот я прошу написать полный текст этой последней реплики.
какое основание для подачи апелляции?
или это опять зелин дыпломб юрыста?
А без Рады они не могут это сделать - поэтому нарушили Конституцию!
законные выборы должны быть осенью - но к тому времени с зеленых сдуется весь рейтинг. краска слезет и останется синий цвет предателей Украины. цвет "русского мира"
цвет слуг русского народа"
сопли Коломойского по осени засохнут
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Гетманцев: Отключая водоснабжение в Крыму, мы вредим нашим гражданам
дележ граждан по языковому признаку -
вот что выдает служителей Путина
Як з цим справи у вас ?
Ти ж,поділений,крім російської ,ніякою не володієш.
Про це "Ведомостям" повідомив представник компанії, передає Цензор.НЕТ.
зеленского выбрали 30 апреля и он стал президентом. а инаугурация состоялась 20 мая.
Це громадяни України висловлюють свою думку. Інша справа, що ти і тобі подібні не в змозі простувати наші претензії до влади, тому намагаєшся образити.
Це твоя слабкість.
Порохоботы это куски дерьма, которые всячески стараются паскудить и обливать грязью всех кто против них06.07.2019 16:08
То хто ж шмат лайна, Єлажєв?
На цих всіх розумкових , малрросів богданів, кумів медведчука, відвертих сепарів і прессекретуток менделів.
Я би і більше перелічила, але мені незручно писати.
Тролити і то не навчилось.
Но рейтинг Садового это опустило до уровня мусорки и вряд ли он теперь отмоется в головах, смотрящих телевизор (который никогда не врет!).
Порошенко не доволяв Садовому збудувати сміттєперероблюваний завод..
я би таврував слуг коломойського народу рівнем їхнього IQ прямо на чолі...
Также и с " юлямессия". И с другими.
Ну а невменяемых можно подтягивать номером. Например:
- За 352, и смотри не перепутай, Кутузов!!