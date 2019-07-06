 Сумщина простилась с бойцом 24-й бригады Эдуардом Лободой, смертельно раненным фугасом под Марьинкой

Об этом сообщает UA:Суми, передает Цензор.НЕТ.

Эдуард Лобода родился 02.01.1994 года в селе Подопригоры. На войне находился с 2016 года, сначала в качестве добровольца, был легендой тактической группы "Сапсан" Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор". В свое время работал инструктором по минно-саперному делу. В 2018-м перешел в ряды 24-й ОМБр.

У него остались родители и брат.

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Как сообщила бригада 3 июля: "Эдуард Лобода вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в населенный пункт Марьинка, устанавливая мины, на маршрутах, которыми передвигались как военные, так и гражданские. Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью".