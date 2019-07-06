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 Политика Украины, За рубежом
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 "Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко

Инициатива "четырех союзов" должна быть реализована как отраслевой инструмент достижения критериев членства Украины в ЕС.

Об этом написал в статье для издания EUobserver пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, интеграция Украины в Шенгенскую зону будет означать отмену пограничного контроля и общую визовую политику для третьих государств. Таможенный союз с ЕС - это отсутствие таможенных пошлин и ограничений между странами-членами, единый внешний тариф для торговли с третьими странами. Единый цифровой рынок предполагает развитие инфраструктуры 5G, единые тарифы в роуминге, а также инвестиции в искусственный интеллект и суперкомпьютеры. Энергетический союз имеет целью снижение зависимости от поставок энергоносителей из России, обеспечение стабильных цен на энергоносители.

"Украина должна в полной мере использовать принципы и инструменты Соглашения об ассоциации с целью обеспечения постепенной секторальной интеграции в рынок ЕС, а также создания благоприятных условий для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году", - отмечает Порошенко.

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Отдельного внимания требует энергетическое партнерство Украины и Европейского Союза, отмечает Порошенко, – особенно учитывая попытки России вытеснить Украину с газотранспортного рынка и загнать обратно в "газовую" кабалу.

"Необходимо усилить наше стратегическое энергетическое партнерство и объединить усилия для решения существующих проблем в этой сфере, включая остановку строительства Северного потока 2, достижение договоренности о новом контракте на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года на основе законодательства ЕС", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Формула победы на высшем уровне – "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС". Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС на следующие годы", - резюмирует Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136064
 
   
 Топ комментарии
 
Ви упустили момент - весна скінчилась, саджати пізно, пора збирати врожай з того, що посадили. "Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4761
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Соєвий брехун Поросьонко зараз кричить про вірність Європі хоча сам саботував прийняття документів обумовлених угодою про Асоціацію, а деякі навіть відмінив. Брехливому соєвому батончику ерефія ближче Європи, тому і прийняли більше законів копійованих з мацковії ніж з Європи.
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ЗЄ,чув,що сказав гетьман Порошенко?Українв повинна бути в ЄС в 2023!
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На жаль в гетьмана з кришою проблеми, за що не візьметься все навпаки...
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ЗЄ щось курить і він не гетьман,в недорозуміння.
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У Пети истрика, чувствует что скоро на нары. СБУ расследует кто завалил мусорм Львов.
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Зе-біли!Розкажіть досягнення зе-кокса? Шаурма,селфі,фонтан та офіс? Наразі тільки провали на міжнародному рівні,повернення, реванш кремлівських злодюг,сумнівні призначення.
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может это и есть досягнення, откуда ты знаешь?
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Петя, а чо ты не сказал када Украина обгонит и перегонит Америку?...порохоботы ждут прорыва в этом вопросе
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Соєва вата вже другий місяць постить методички від "старших таваріщєй" з кацапіі)) Це все, що треба знати про патріатізм соєвих.
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Вашим методичкам п'ятий рік, і нічого, ваш "патріотизм" тільки росте...
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"Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС". Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС на следующие годы"

...
А зебл\ди проведут референдум и сделают целую пробежку назад. прямо в 2013г - и скажут - так решил народ.
Ну зачем было давать антимайдану право выбора?
Антимайдан - тоже народ, но антиукраинский народ
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КО-ЗЕЛ ( КО ***** ЗЕЛ-енського) буде опиратись в ЕС .Хоча КОЗЕЛ залишиться КОЗЛОМ! Хоч як крутись,в Європу рухатись заставим!!!
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Як він зібрався в ЄС якщо там керують хутінскі маріонетки на зарплаті газпрому? ЄС продався ху%лу з потрохами, нормальні країни вже не знають як того совка 2.0 здихатись.
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После выступления этой проклятой мрази в Каменец-Подольском им должно заняться СБУ и психиатры, оно полностью неадекватное.
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Де б не виступало цей ЗЕклоун ,скрізь свічку ставить про некомпетентність .Точно, треба пройти спецлікаря!!
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На цю дурню ще хтось звертає увагу?
Це інформація для практикуючих психіатрів.
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Сьогодні одержав пенсію - 1564 гривні, а минулого місяця була - 1497 гривень.
Це ж на 67 гривень більше. А кажуть, що нічого не міняється(?).
Сьогодні обміняв 100 євро на 2866 грн, а минулого місяця 100 євро обміняв на 2975 грн.
Це на 109 гривень менше. 109 - 67 = 42 гривні чистого навару, на жаль, не для мене, а для якоїсь дуже ідеологічної партії.
Так, що життя щораз стає заможнішим.
Партії всі правильні, а їхні ідеології, просто, чудові.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко
 
 
 
 
 
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