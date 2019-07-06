 "Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко

Об этом написал в статье для издания EUobserver пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, интеграция Украины в Шенгенскую зону будет означать отмену пограничного контроля и общую визовую политику для третьих государств. Таможенный союз с ЕС - это отсутствие таможенных пошлин и ограничений между странами-членами, единый внешний тариф для торговли с третьими странами. Единый цифровой рынок предполагает развитие инфраструктуры 5G, единые тарифы в роуминге, а также инвестиции в искусственный интеллект и суперкомпьютеры. Энергетический союз имеет целью снижение зависимости от поставок энергоносителей из России, обеспечение стабильных цен на энергоносители.
"Украина должна в полной мере использовать принципы и инструменты Соглашения об ассоциации с целью обеспечения постепенной секторальной интеграции в рынок ЕС, а также создания благоприятных условий для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году", - отмечает Порошенко.
Отдельного внимания требует энергетическое партнерство Украины и Европейского Союза, отмечает Порошенко, – особенно учитывая попытки России вытеснить Украину с газотранспортного рынка и загнать обратно в "газовую" кабалу.
"Необходимо усилить наше стратегическое энергетическое партнерство и объединить усилия для решения существующих проблем в этой сфере, включая остановку строительства Северного потока 2, достижение договоренности о новом контракте на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года на основе законодательства ЕС", - убежден лидер "Европейской Солидарности".
"Формула победы на высшем уровне – "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС". Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС на следующие годы", - резюмирует Порошенко.
🤣🤣
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А зебл\ди проведут референдум и сделают целую пробежку назад. прямо в 2013г - и скажут - так решил народ.
Ну зачем было давать антимайдану право выбора?
Антимайдан - тоже народ, но антиукраинский народ
Це інформація для практикуючих психіатрів.
Це ж на 67 гривень більше. А кажуть, що нічого не міняється(?).
Сьогодні обміняв 100 євро на 2866 грн, а минулого місяця 100 євро обміняв на 2975 грн.
Це на 109 гривень менше. 109 - 67 = 42 гривні чистого навару, на жаль, не для мене, а для якоїсь дуже ідеологічної партії.
Так, що життя щораз стає заможнішим.
Партії всі правильні, а їхні ідеології, просто, чудові.