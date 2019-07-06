 Пьяный за рулем Mitsubishi переехал насмерть 11-летнюю девочку на Закарпатье

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на полицию Закарпатья.

Вчера, 5 июля, около 19 часов вечера, водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь по ул. Главной в с. М. Добронь в направлении Мукачево, не справился с управлением и съехал в кювет, наехав на 11-летнюю девочку, которая там играла.

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Правоохранители выяснили, что 35-летний житель с. Красное, находился за рулем Mitsubishi в состоянии алкогольного опьянения.

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По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом).

Водителя машины задержали, сегодня будет решаться вопрос о сообщение ему подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.