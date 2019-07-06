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 Политика Украины, Экономика
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Все про:таможня (1429) ГФС (3338) Нефьодов (86)

 Электронная таможня может начать работу через год. Это реально, - Нефьодов

Электронная таможня в Украине может заработать уже через год.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в субботу во время представления нового главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и приблизительно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", - сказал он.

По словам Нефьодова, финансирование для реализации проекта есть, "равно, как и специалисты для его реализации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136056
 
   
 Топ комментарии
 
«12:54, 6 июля 2019На тайные похороны погибших подводников пришли сотни людей.»

Такова судьба исследователей чужих подводньіх оптоволоконньіх кабелей...
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Тепер треба створювати електронну систему хабарів?
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«12:54, 6 июля 2019На тайные похороны погибших подводников пришли сотни людей.»

Такова судьба исследователей чужих подводньіх оптоволоконньіх кабелей...
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"ето рєально", сказало бородате чючєло два дня работающєє в таможнє.
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Ага, йому так само казали, коли він пішов боротися з тендерною мафією, а він просто мовчки створив електронну систему тендерів ПроЗорро, завдяки якій держава зекономила мільярди на закупівлях.
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хабар реальный -товар виртуальный или наоборот? Електронна митниця може почати роботу через рік. Це реально, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 458
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Тепер треба створювати електронну систему хабарів?
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Таки да. Занадто привабливий цей Клондайк щоб працювати як належить.
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О! новый проект для узеленского "хабарі в смартфоні"
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О! Два дні Юлькина реклама пробивалась через антибанер, а сьогодні щезла.
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В Одессе и Ивано Франковске весь товар идёт мимо таможенников,как с этим быть,если вмешаться то в этих регионах начнётся гражданский конфликт по языку и по притеснению венгров и евреев.
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Раджу дописувачам ознайомитися із цікавою працєю "Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в другій половині 18 ст." , де детально описано, як московіти в середині XVIII ст. знищували митну ситему Війська Запорізького. Українська держава ( у повному розумінні цього слова) Військо Запорізьке ( історіографічна назва - Гетьманщина ), яка відновилась після національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 р.р.) на середину 17 ст. займала 250 тис. квадратних кілометрів українських земель з населенням в 1, 5 млн. осіб. На на кінець 17 століття Гетьманщина скоротилась до меж частини Лівобережної України і складалась із 10 полків : Гадяцького, Київського, Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, Полтавського, Прилуцького, Стародубського і Черніговського (В таких географічних межах вона проіснувала до свого знищення : 60 -і роки 18 ст.). В праці показано, як урядові установи Московщини вели боротьбу за підпорядкування української митної системи та за введення нових " московских " митних порядків в українській державі : Гетьманщині, та за знищення українського національного ринку. Оскільки в Гетьманщині існувала лояльна митна система (зовнішньо нагадувала індукту та евекту Речі Посполитої, але зовсім іншою була за своє суттю), основою якої були митні тарифи: індукта ( мито за ввезення товарів гуртом) та евекта ( мито за вивезення товарів гуртом), які становили 2 % від вартості товарів, що ввозилися та вивозилися з України, а це приваблювало іноземних купців. Вказані митні тарифи (індукта і евекта) розповсюджувались на всих іноземних купців, в тому числі і на купців Московської держави. Індукта і евекта направлялись до Військового (державного) скарбу Гетьманщини. Митні порядки в Гетьманщині були заведені Богданом Хмельницьким, зокрема, його Універсалом від 28 квітня 1654 р.
Фактично Б.Хмельницькими було запроваджено в Гетьманщині вільну оптову експортну-імпортну торгівлю : іноземцям дозволялося вести оптову торгівлю (на відміну від Московщини) в будь-якому місті Гетьманщини, сплачуючи індукту і евекту. Головна митна установа (Карвасарія) знаходилася в м.Ніжені, де перебував її керівник- екзактор. Останньому підчинялися фактори, які керували факторіями, які розташовувалися в містах, де відбувалися міжнародні ярмарки. Фактори мали вести реєстраційні книги про кількість зібраного ввізного та вивізно мита, про кількість ввезених та вивезених товарів і т.п. Митну варттість формував ринок, тобто 2 % (індукти чи евекти) стягували від продажної ціни товару на час його продажу на ярмарках. Тобто, міжнародний ярмарок формував ціну товару та митну вартість товару, а не митник власноручно встановлював митну вартість товару.

15 липня 1754 р. цариця Московської держави Єлизавета Петрівна видала указ, яким «для пользы малороссийскому народу», як цинічно зазначено в указі
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Фактично Б.Хмельницькими було запроваджено в Гетьманщині вільну оптову експортну-імпортну торгівлю : іноземцям дозволялося вести оптову торгівлю (на відміну від Московщини) в будь-якому місті Гетьманщини, сплачуючи індукту і евекту. Головна митна установа (Карвасарія) знаходилася в м.Ніжені, де перебував її керівник- екзактор. Останньому підчинялися фактори, які керували факторіями, які розташовувалися в містах, де відбувалися міжнародні ярмарки. Фактори мали вести реєстраційні книги про кількість зібраного ввізного та вивізно мита, про кількість ввезених та вивезених товарів і т.п. Митну варттість формував ринок, тобто 2 % (індукти чи евекти) стягували від продажної ціни товару на час його продажу на ярмарках. Тобто, міжнародний ярмарок формував ціну товару та митну вартість товару, а не митник власноручно встановлював митну вартість товару.
15 липня 1754 р. цариця Московської держави Єлизавета Петрівна видала указ, яким «для пользы малороссийскому народу», як цинічно зазначено, було ліквідовано митну ситему в Гетьманщині.

Детальніше тут: https://catalog.princeton.edu/catalog/SCSB-7891273
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осталось контрабанду загнать в смартфоны и дело в шляпе.
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Через ГОД! Время оприходовать все каналы контрабанды? В топку таких руководителей.
ЗЕЛА. Не за это мы голосовали.
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Нефьодов автор "Прозоро". Здається толковим дядьком - може й наведе порядок, якщо ********* не підісре.
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До речі, на Прозорро Бєня багато втратив, тому боюся, що Макса мочитимуть...

Тим паче, назначила його не Зеко-*****, конкурс на голову митниці оголосили ще до виборів.
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Теж так здається. Баришевський суд відмінить а новий конкурс виграє ще одна мендель
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о, тепер мона гратись на компютєрі всьо врємня - ото жизнь!
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Вот это и пугает. Что Нефедов. Идея класная Исполнение ???. Я, не НАБУ.
Журналисты, статок Нефедова Вас не интересует?.
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А що у нього там? ну писали журналісти про старий 10-річний інфініті, який він купив уже б/у і який в нього потім вкрали. Для екс-керівника ІТ-фірми це навіть скромна тачка - вона зараз тисяч 15 баксів коштує...
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Бутусов? Мой комент удалили до помещения в форум. Может робот под Нефедова настроен?
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ПРОЗОРО! За определенную, "толику", обходиться на УРА. Надежда на журналистов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектронная таможня может начать работу через год. Это реально, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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