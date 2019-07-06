Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в субботу во время представления нового главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и приблизительно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", - сказал он.
По словам Нефьодова, финансирование для реализации проекта есть, "равно, как и специалисты для его реализации".
Такова судьба исследователей чужих подводньіх оптоволоконньіх кабелей...
Фактично Б.Хмельницькими було запроваджено в Гетьманщині вільну оптову експортну-імпортну торгівлю : іноземцям дозволялося вести оптову торгівлю (на відміну від Московщини) в будь-якому місті Гетьманщини, сплачуючи індукту і евекту. Головна митна установа (Карвасарія) знаходилася в м.Ніжені, де перебував її керівник- екзактор. Останньому підчинялися фактори, які керували факторіями, які розташовувалися в містах, де відбувалися міжнародні ярмарки. Фактори мали вести реєстраційні книги про кількість зібраного ввізного та вивізно мита, про кількість ввезених та вивезених товарів і т.п. Митну варттість формував ринок, тобто 2 % (індукти чи евекти) стягували від продажної ціни товару на час його продажу на ярмарках. Тобто, міжнародний ярмарок формував ціну товару та митну вартість товару, а не митник власноручно встановлював митну вартість товару.
15 липня 1754 р. цариця Московської держави Єлизавета Петрівна видала указ, яким «для пользы малороссийскому народу», як цинічно зазначено в указі
Фактично Б.Хмельницькими було запроваджено в Гетьманщині вільну оптову експортну-імпортну торгівлю : іноземцям дозволялося вести оптову торгівлю (на відміну від Московщини) в будь-якому місті Гетьманщини, сплачуючи індукту і евекту. Головна митна установа (Карвасарія) знаходилася в м.Ніжені, де перебував її керівник- екзактор. Останньому підчинялися фактори, які керували факторіями, які розташовувалися в містах, де відбувалися міжнародні ярмарки. Фактори мали вести реєстраційні книги про кількість зібраного ввізного та вивізно мита, про кількість ввезених та вивезених товарів і т.п. Митну варттість формував ринок, тобто 2 % (індукти чи евекти) стягували від продажної ціни товару на час його продажу на ярмарках. Тобто, міжнародний ярмарок формував ціну товару та митну вартість товару, а не митник власноручно встановлював митну вартість товару.
15 липня 1754 р. цариця Московської держави Єлизавета Петрівна видала указ, яким «для пользы малороссийскому народу», як цинічно зазначено, було ліквідовано митну ситему в Гетьманщині.
Детальніше тут: https://catalog.princeton.edu/catalog/SCSB-7891273
ЗЕЛА. Не за это мы голосовали.
Тим паче, назначила його не Зеко-*****, конкурс на голову митниці оголосили ще до виборів.
Журналисты, статок Нефедова Вас не интересует?.