 Кандидат на пост губернатора Львовщины Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский в субботу в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.
Д. Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.
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а за ней воробушек -шмыг, шмыг, шмыг, шмы...
Ukr_Che @Ukr_Che 9 мин.9 минут назад
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За словами зеленського, новим главою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду очільника Львівської ОДА Денис Шмигаль.
"Ми бачимо його (Шмигаля - ред.) главою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", - зазначив він.
Довідка:
З січня 2018 року Шмигаль займає посаду директора Бурштинської ТЕС, що входить до складу енергетичної компанії ДТЕК найзможнішого громадянина Україна Ріната Ахметова.