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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:губернатор (450) Зеленский (2018) ОГА (1461) Ивано-Франковская область (372)

 Кандидат на пост губернатора Львовщины Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский в субботу в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.

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Д. Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3136055
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, в Днепре до того был рай - метро быстро строилось, разметка на дорогах была прекрасная, наливаек не было, в подъездах не $$али. И только Порох всё порушил.
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Это ж какая расчистка предстоит, после изгнания нынешней влады...
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И опять наш человек... маланец... Скоро вышиванку и на картинке не увидим... за пейсами.
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И это при том,что среди граждан Украины этнических евреев 0,21%.
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но активов страны процентов с 50..остальное у кацапов и одного хитрого татарина..
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Тут не это важно. Да хоть афроамериканец. Эти типа совсем не человек Ахметова. Ну вот совсем. Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА - Цензор.НЕТ 2739 Зря что-ли папа Беня с Ахметкой в одну партию на выборы объединились?.
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Это ж какая расчистка предстоит, после изгнания нынешней влады...
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Не репетуй ти так натужно - спочатку потрібно вичистити гній з авгуєвих стайнь, в котрі перетворили Україну обидва хряки - як вітя, так і петя..
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Да-да, в Днепре до того был рай - метро быстро строилось, разметка на дорогах была прекрасная, наливаек не было, в подъездах не $$али. И только Порох всё порушил.
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Все іде по кругу. Кожен президент половину своєї каденції займається розставлянням своїх людей і так вже 28 років.
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Зе - не президент, а говорящая голова беглого олигарха (за которым ФБР охотится).
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Только Петя легитимный! 😁 эту сказочку ваш Антимайдан толкал уже в 2014
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Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского допустила серьезную ошибку - перепутала названия стран. В Сети разгорается скандал, передает "Диалог.UA". У пресс-службы Зеленского, по всей видимости, серьезные проблемы с географией. Не успел отгреметь скандал о том, как в пресс-релизе представители президента назвали Торонто "столицей Канады", как вспыхнул новый. 5 июля на официальной странице Зеленского в Facebook был обнародован пост по случаю визита президента в Ужгород. "Приветствую этот славный украинский город, размещенный на границе со Словенией", - говорится в сообщении. Проблема в том, что у Украины нет общих границ со Словенией, но есть со Словакией. Это разные страны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/183049_1562405471
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Віктор Хфьодорович 0пробачте ! Я думав тупішого президента за вас вже ніколи не буде! Помилився!
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а за тобою фбр не охотиться ? от до чого порохоботи тупі)) якби він був потрібен фбр - то давно вже б був у них !
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Так ФБР просто ждут решения суда штата Дэлавэр Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА - Цензор.НЕТ 2403
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))ага ФБР ..чекає рішення суду )) порохоботи порохоботи - коли фб вбивало Кенеді - мабуть теж рішення суду чекали ))
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стоп ! так фбр чекає рішення суду чи веде охоту ? може пора оприділитись?
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Россиянин почему ты не борешься против преступного режима вашего *****? Езжай обратно на РФ и там прогоняй ********** власть
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Шо такое, ********** режим на твоей родине тебя устраивает? Прогонять его не хочешь?
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Ла-лашечка, а ти вже повернулася в Україну і вступила до лав ВСУ?
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Коболев ответил на угрозы Гройсмана увольнением
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Очень похоже на происходящее сегодня в Украине.
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ага парашенко із своїм шоблом!
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Ты главное глазки раззуй и внимательно посмотри. Тут не на "ко", тут все исключительно на "кий" пляшут. Фамилии Зеленский, Коломойский тебе не о чем не говорят? Раз ты уже решил о шобле порассуждать.
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а бабочка - крылышками-бяк, бяк, бяк, бяк,
а за ней воробушек -шмыг, шмыг, шмыг, шмы...
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Одні щирі "українці " . Ох , "пересічні" , лихо вам буде .
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И снова не нашлось украинца ? Разграбят еврей Украину .
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сцыкун...

Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА - Цензор.НЕТ 3446 Ukr_Che‏ @Ukr_Che 9 мин.9 минут назад
На набережній Незалежності Ужгорода через візит Зеленського УДО змусило зняти 54 урни!

Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА - Цензор.НЕТ 9225

Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА - Цензор.НЕТ 9960
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Це що б словенські терористи не взірвали к куям Зе недопрезидента!
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Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского допустила серьезную ошибку - перепутала названия стран. В Сети разгорается скандал, передает "Диалог.UA". У пресс-службы Зеленского, по всей видимости, серьезные проблемы с географией. Не успел отгреметь скандал о том, как в пресс-релизе представители президента назвали Торонто "столицей Канады", как вспыхнул новый. 5 июля на официальной странице Зеленского в Facebook был обнародован пост по случаю визита президента в Ужгород. "Приветствую этот славный украинский город, размещенный на границе со Словенией", - говорится в сообщении. Проблема в том, что у Украины нет общих границ со Словенией, но есть со Словакией. Это разные страны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/183049_1562405471
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Ловко . І Ахмєтов не образиться,і львів"яни не будуть бурчати.
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"Нові" Зе-обличчя

За словами зеленського, новим главою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду очільника Львівської ОДА Денис Шмигаль.
"Ми бачимо його (Шмигаля - ред.) главою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", - зазначив він.
Довідка:
З січня 2018 року Шмигаль займає посаду директора Бурштинської ТЕС, що входить до складу енергетичної компанії ДТЕК найзможнішого громадянина Україна Ріната Ахметова.
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Ахметка і там прибере все до рук. Мабуть домовились з Бєнєю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат на пост губернатора Львовщины Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА
 
 
 
 
 
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