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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (973) Бук (626) Цемах (3)

 "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

Экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации "ДНР" из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью, что был свидетелем падения малайзийского "Боинга" MH17, сбитого российскими наемниками в июле 2014 года.

Об этом говорится в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах говорит: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".

Читайте также: Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3136054
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо сработали, если это правда, что его выкрали наши спецслужбы)
Так и нужно работать!
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"Поплыл" свидетель. Походу, спецслужбы Украины организовали подарок для трибунала по МН-17.
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Ні, він сам розбив собі голову, втратив свідомість, а прокинувся вже у СІЗО.
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потому что одиночная огневая установка "КОМПЛЕКСА "БУК". может поразить любую цель, если ее будут подсвечивть с другого места.
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мля она сам отработать может но только в узком секторе
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Зрозумів. Кремль там ні до чого, це забухані дамбаси збили Боінг
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иди ванья тут водка нет там твой брат в кащзане варится в форме беркута второй оглы горит в т 72 а ты тут постишь отрабатывая канабис у Баси "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6959
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Ваня, кстати, реальный чел, только он ипанутый на всю голову.
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Потому что одиночная установка светит только в сторону цели и только в момент атаки, а обзорная РЛС светит постоянно во все стороны, и видят ее все кому не лень - скрыть наличие комплекса будет невозможно. Парадигма "Ихтамнет" оказалась важней боевой эффективности.
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У тебя, кацапчик, там именно х*й без вариантов. Чеченский.
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Среди себе подобных,в безопасности все герои...и сказочники ! Теперь у романиста настроение другое.Надо правду-матку излагать....жить -то хочется!
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Так можно ныть по любому следственному действию. А тем не менее, суд по Боингу всё ближе и у вас, кацапов, всё меньше отмазок от этого преступления "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 33
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В международном суде паяльник могут вставить только путьке.
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Старого уже повезли в Нидерланды как свидетеля или так,для внутреннего употребления,а то у него паспорт украинский
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Т так, держали бы его живым сентиментальные ребята пуйла, работал бы он в школе в Снежном - будь он хотя бы случайным свидетелем происшедшего. Инфа для лохов
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Такие вот лохи ваши кацапские особисты "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 2096
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Есть версия, что Донецкая братва сама выкрала Цемаха, и продала его украм за лимон баксов. На очереди Пушилин и его луганьдонский колега.
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Добавьте тех, хто дал «добро» на такое...
Ану, со скольких раз угадаете?

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У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодкиВозле Аляски столкнулись подлодки США и РФ. Проводятся срочные совещания.
Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.
Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран.
Российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем - торпедой "Балкан 2000".
"В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину".
Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются. (С)
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Овлекала от исследовния Лошариком оптоелектронних кабєлєй?
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Ну, пока что все ссылки идут на один единственный израильский портал https://www.debka.com. Причем, в топике 4-х новостей портала - новость о "Лошарике", а в тексте есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ об операции якобы "Лошарика" против американского секретного объекта. И якобы, когда в Кремле заседали по причине пожара на "Лошарике", высших американских чиновников вызвали в Вашингтон. Окончание новости о Лошарике следующее: "What did Washington have to do with the Russian submarine disaster? The two powers are evidently colluding to cover up what happened. "- Типа: "А какое отношение Вашингтон имеет к катастрофе запоребриковых ПЛ. Походу, две страны вступили в сговор, с целью сокрытия истинных причин произошедшего" - если правильно перевел.

Отдельной новости о боестолкновении АПЛ запоребрика и США с наличием торпедного залпа по АПЛ США на портале не нашел. Похоже, что последующая интерпретация догадок о сговоре, в окончании новости о "Лошарике", размещенном на израильском портале - фейк. Хотя, может быть кому-то больше повезет и найдут ОТДЕЛЬНУЮ новость о боестолкновении АПЛ США и запоребрика с торпедными стрельбами. Но, такая новость была бы явно в топике портала.
ЗЫ: Всех причастных и имеющих отношение - с завтрашним днем ВМС Украины!
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Маячня. Звичайна пожежа на підводному човні. От тільки що робили купа героїв рф і вищий офіцерський склад у одному відсіку- питання. Але відповіді ми не взнаємо.
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Не зря в последнее время было очень много встреч первых лиц. Тему необходимо закрывать и этот поц один из стрелочников.
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Клас ! Кацапія , певно за планом Бєні-Путєна , підсунула "начальніка ПВО Снєжного " де було дві ЗСУ шки і один НСВТ . Того ФСБ проінструктувало що говорити ,кому говорити і як говорити . Тепер ним будуть названі імена 200х сєпарів "я витягівал того парня " . Це ще один диспетчер Карлос , але вже з середовища сєпарів . Зєлєбєня має гордо випнути грудну кістку , така супероперація !!!
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А ведь в обмен на этого кренделя, и ещё пару таких кремлёвское ***** В ОБМЕН МОЖЕТ СДАТЬ ДОНБАСС.
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Пока будет лугандон,тема Крыма будет в тени.
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ПОРА УЖЕ ПОНЯТЬ ЧТО ТЕМА КРЫМА ТЕПЕРЬ ,,БУДЕТ В ТЕНИ" В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НА МНОГИЕ ГОДЫ. КАК ПРИ совке В ТЕНИ БЫЛИ ПРИБАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ-РЕСПУБЛИКИ. КАК СЕЙЧАС В ТЕНИ КЕНИСБЕРГ И КУРИЛЫ.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ ЭТИ ТЕНИ - ДОНБАСС И КРЫМ НУЖНО РАЗДЕЛИТЬ.
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Разделить - это именно то, чего х-йло и добивается. Ты просишь за х-йло? "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 4154
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ВОТ ТУТ ТЫ ОШИБАШСЯ. ДЛЯ КРЕМЛЁВСКИХ КАРЛИКОВ И ***** ЛИЧНО КРЫМ И ДОНБАСС ИДУТ В КОМПЛЕКСЕ, И ЧЕГО ОНИ ДОБИВАЮТСЯ ТАК ЭТО ОБМЕНА КРЫМА НА МИР НА ДОНБАССЕ. А ЭТО СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.
И ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРВАТЬ ДОНБАСС ИЗ КОНТЕКСТА КРЫМА, ТО ЭТИМ НУЖНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
но эта простая тема слишком сложна для понимания прахоботской ылитой. 😂😅😂
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Чувак ... Подаруй мені половину своєї квартири ... Ась ?
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Иди забирай её всю, в Луганске. 😂😅😂
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..не наводи тень на плетень! каждый раз при слове Крым нужный ассоциативный ряд возникает у каждого гражданина и он неразрывен
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Дитё, ПОИНТЕРЕСУЙСЯ У ЖИТЕЛЕЙ ПРИБАЛТИКИ ПРО ИХ ,,АССОЦИАЦИИ" ПРИ совке КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ УПОМИНАНИИ СЛОВ - ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ???? И ШО??? И НИЧЕГО, ПОКА НЕ СЛОЖИЛИСЬ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ. ПРИМЕРН ТОЖЕ БУДЕТ И С КРЫМОМ, НЕСМОТРЯ НА ,,АССОЦИАЦИИ".
ничто не ново на земле... даже ты. 😂😅😂
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За мЕртвечука Украине ничего необломится. Мертвечук ***** ненужен настолько критически.
А ВОТ ЗА гиркина И ЕЩЁ ПАРУ - ТРОЙКУ ГЕНЕРАЛОВ ОРГАНИЗОВАШИХ ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ И СБИТИЕЭТОГО БОИНГА, ЗАПРОСТО
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Читая гнилые отмазки ольгинских ботов понимаю, что шухер у кацапов нехилый. Отмазки идут сразу по нескольким направлениям, но кацапы слишком преувеличивают значение тролей-их читают чтобы понять общую тенденцию.
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Сам то ти некацап бачив свій прапор? І чому не на державній мові?
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opus,а мы тебя,тупую кацапсину, по морде чайником и в спам! "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 248
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покажи, що розумієш українську, некацапе.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
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Да да да, хто вірить у це наіпалово, є такі ідіоти?
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хє! я то вирішив, шо цемах видає слідству інфу, а тут якесь інтерв'ю непонятне
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та не переймайся так, как защимут етому Цемаху крашенки в тисках,он расскажет даже то,что давно забыл
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Olesya Potipako,кацапсина,прекращай бухать боярышник и мистика исчезнет "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 6071
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А "документы" в гараже ФСБ на Лубянке пьяный кочегар нарисовал. Версии Россия-24 здесь никому не интересны.
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" Я етого пацана витасківал " і пацан етот бил наш із Снєжного , он уже давно 200й . Пускал ракєту он сам . Я пакажу мєсто хдє старатвал "Пук" . Тобто ще один диспетчер Карлос і пілот Валошін . Це вже десята версія . Особливо класно про адвоката , який об'явився через пів години як цемєс " викрали " в Україну . Тут ФСБ разом з СБУ явно перегнули .
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Ну ты и даун то . что у него были одни зушки не означает . что он был не в курсе кто и где стоял и стрелял в зоне его ответственности . если у какого нибудь комбата в зоне действия стоят кацапские рэбы под управлением кацапских офицеров то это не означает . что он про них ничего не знает и не может рассказать и вообще ты наверное из пригожинских так рьяно кинулся зраду искать
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Но получается что "Радио Свобода" и этот Цемах фактически пускают коту под хвост все выводы "международных следователей".
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Они установили что самолет сбила 53-я бригада российской армии, а не "парень из Снежного".
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Путєн розраховує розвіювати версію слідства , яке встановило весь шлях "бука" , що доводить вину Кацапії . Це новий варіант Карлоса який виводить путєна з під підозри і переводить стрілки на покійних "шахтьорів" . Цей цемес багато розповість , певно ФСБ , для цього , готувало його давно .
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Ти деббіл , попробуй думати головою , а не дупою як це роблять всі зазєлі . Хоча це безнадійно .
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Вот так выглядит настоящий предатель Родины . Жертва рашистской пропаганды .
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Лол. В сюжете рассказывают как он "оставил работу в шахте и пошел защищать Родину".

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Все здравомыслящие и так понимали кто "автор" трагедии с самолётом . То, что несёт этот штырь , то же интересно . Но какими фактами это можно подтвердить ? Я имею ввиду именно то что он говорит, а не общеизвестные . Кацапы стопудово концы подчистили и будут теперь визжать со сливных бачков , что это всё бред сумасшедшего , а не показания.
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Ну ... ну ... Тобі покази путі подати ???
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мне ничего подавать не нужно. Будет суд на котором адвокаты мордора, это в том случае если они вообще его признают, будут с пеной у рта визжать вывсеврете …
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Весь "Бук" чи лише пускову установку?
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Вони можуть бути в різних місцях. Нє ?
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Только дебил не понимает, что этого колхозника не выкрали, а всунули.
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Я этого пацана вытаскивал. Я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".

На ролике слово из трех букв запикано, но по губам эксперты установили, что средняя буква "У", поэтому понятно, что сказано было "Бук". По этой методике можно точно установить, что любой боевик в среднем в каждом своем интервью употребляет слово "Бук" 22 раза, так что важных свидетелей катастрофы среди них так где то 55 000.
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Он много читал!!! "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах - Цензор.НЕТ 402
Что то мне подсказывает, что читало оно только сРуские народно-корякские книжки типа "Иванушка-дурачёк", ну в лучшем случае сказку Джанни Родари и то наврядли.
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Ну вот, хотели как лучше, а получилось как всегда. Европейские партнеры, которые уже доказали что виноват Путин, будут в а*уе.
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Этот "удак, по моему, никогда не просыхает. Бухает круглосуточно.
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В то время, как украинские спецслужбы провели блестящую операцию по переброске ценного свидетеля из глубокого кацапского тыла, их коллеги в Маскве тоже не отстают в доблести
Группа фсбшников в составе нескольких альфовцев, вымпелцев и контрразведчиков по поддельному постановлению похитили из банка 136 миллионов рублей.
Чуть раньше у трех фсбшных полковников обнаружили 12 миллиардов рублей
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Правильные пасаны делают правильную работу
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как говорил один мой знакомый, покойный, :"Я слишком много знал"! Крылатая фраза как раз по теме.
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расследование проведено, подозреваемые (они же подсудимые в будущем) установлены от конкретного исполнителя до организаторов и кураторов, показания этого плешивого алкаша вряд ли на что-нибудь повлияют, возможно вскроют кое-какие нюансы...поэтому пусть орки дырявые с их рашистскими хозяевами не истерят, будто это какой-то единственный главный свидетель от которого всё зависит на 100% ...эта крыса усатая, просто как бонус небольшой)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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