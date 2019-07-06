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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
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Все про:залог (344) прокуратура (3548) пропаганда (2257) Мамедов Гюндуз (10) Вышинский (114)

 Пропагандист Вышинский может выйти под залог, - прокурор АРК Мамедов

Из-за решения Конституционного суда, предоставившего возможность выйти под залог даже обвиняемым в государственной измене, пропагандист Вышинский может оказаться на свободе и сбежать за границу.

Об этом в материале для издания "Зеркало недели" пишет прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей", - пишет Мамедов, уточняя, что эта норма применялась к подозреваемым в совершении госизмены.

По словам Мамедова, на назначенном на 15 июля заседании по делу Вышинского адвокаты будут ходатайствовать о его выходе под залог.

"Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его (Вышинского. - Ред.) выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности. И это проблема не только в деле Вышинского, это общий вопрос эффективности криминального производства и обеспечения неизбежности наказания", - пишет Мамедов

Читайте на Цензор.НЕТ: Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова

Из-за решения КСУ ""исчез правовой предохранитель", не позволявший лицам, которые подозревались, в частности, в государственной измене и которые абсолютно обоснованно, по мотивированному решению суда, находятся под стражей, оказаться на свободе и сбежать за границу", - утверждает прокурор АРК.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 15 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3136053
 
 
 Топ комментарии
 
Це тепер зевідповідальність. Їжте і обляпайтеся зеленою блюватиною.
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Как и Рубан, немедленно свалит.
Моряки же продолжают сидеть в тюрьме у скрепоносцев.
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это продолжение мыролюбной реформы свиней?
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Це тепер зевідповідальність. Їжте і обляпайтеся зеленою блюватиною.
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При чём тут Зеленский вообще? Порохоботство головного мозга в последней стадии?
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Это свинья является идеологом партии слуг русского народа и продвигает идею федерализации Украины через двухпалатный парламент - держит народ за дураков
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У них должок перед Хозяевами: $ 10 лярдов (Зе озвучил цифру, будучи в Канаде). Бабок никто не даст, кроме РФ, но там условие: малороссия-новороссия и проч.
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Наши ребята сидят в раше,а здесь выпускают преступников очень просто.Классно порох реформировал судебную систему
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Судебная власть выносит решения независимо от исполнительной.
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Правильно,говоришь,реформированная порохом судебная система)))
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Неправильно говоришь.
Правильно так: "кадры решают всё".
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Верно - кадры. А кто эти кадры назначал?
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Из дерьма пришлось выбрать наименее вонючее.
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правильно казати недороформована судова влада. бо реформа прощла у верховному суді. до адмінсудів. і самих чесних районих0печерський.баришевський і ін.) не дійшла
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Низовые звенья судов планировалось реформировать в 2020 году, если ты понимаешь - о чём я. Кроме того, реформы это процесс, а не волшебная палочка и только диктатура пролетариата может всех вымести и назначить дилетантов, но и сейчас 30% вакантных мест в судах, однако "диктаторы пролетариата" никак не могут найти туда гарлопанов, которые орут, что судьи-патриоты по улице толпами ходят.
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Насправді судова влада лежить під новою владою.
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Так я ж про правовое государство, которое старался строить Порох.
С мая в Украине - феодальный паханат.
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Порох вибирав суддів із лайна, яке було. При цьому деякі судді дотримувалися законів. А нова влада тепер контролює всі суди і призначає тільки лайно і пропонує репресії. Ось така між ними різниця.
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Не смеши мои тапочки,порохобот,порох строил под себя-любимого государство,а не демократическое
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Типичный ответ порохобота,нет ума-только хамство!!!!
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Лахтинская, как ты не ховайся за чужим флагом, а рога из тебя всё равно торчат.
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Вона лягла під зе (бєню) ще за місяць до виборів. Чуйка у них прекрасна.
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ой, и типа портнов, которого сцыкло пригласил не при чём...
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Якщо він контролює суди, то його ніхто не посадить.
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То есть в Украине произошёл государственный переворот: частное лицо контролирует судебную систему страны.
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Перевороту не було, а прийшли зелені за результатами виборів, як Адольф Шикльгрубер.
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Плохо тот Шикльгрубер закончил. У этой шайки такой же шанс.
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Елена 883f2a0f - а это ничего что Зе назначает везде на должности сепаров или людей с российским гражданством?

Я вот думаю правильно....
Когда то нужно начинать диалог с Россией....
С чистого листа....- а это поможет...
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все правильно Зе-делает...
Нужно крепить дружбу между Малороссией и Россией...
Они в Москве нервничали сильно из за этого Вышинского...
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Как и Рубан, немедленно свалит.
Моряки же продолжают сидеть в тюрьме у скрепоносцев.
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не борзейте...какой залог?)))) отпускайте так...с извинениями, ессествено)))))
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Из-за решения КСУ ""исчез правовой предохранитель", не позволявший лицам, которые подозревались, в частности, в государственной измене бежать за границу"
.....
Потому что КСУ совсем страх перед народом потерял.
Я знаю точно, что они решили отменить и закон о люстрации - но всё время откладывают публикацию решения.
Видимо после 21 июля будет можно - настанет диктатура русского мира
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настанет диктатура русского мира
но ты же вернешься на родину и вместе с другими порохоботами устроите 3ий майдан, чтобы помешать таким планам...кстати, ты не знаешь этого тролля
интересный план, но ты же вернешься, чтоб не допустить этого и возглавишь 3ий майдан?
28.06.2019 13:12
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NL Veter Isin
На следующей неделе
28.06.2019 13:12
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Ты заказываешь драку? Все твои выступления на цензоре выдают представителя шовинистического "русского мира", с одной стороны прекрасно сознающего, что мы никогда не станем братьями, но очень желающий вновь нагнуть/обмануть/обкрутить вокруг пальца "хохлов". Нет, в этот раз тебе обломится. зубы поломаешь - и неважно сколько для этого понадобится майданов.
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Все твои выступления на цензоре выдают представителя шовинистического "русского мира
порохобот, о том что я кацап, ольгинец и агент кремля, мне твои собратья по цеху давно уже доложили, давай что то поновее
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Тебе правду сказали - ты сам об этом знаешь. Пару дней назад ты пытался беседовать с претензией на наличие IQ, но на интеллектуального русского наперсточника ты не тянешь. Как впрочем и кремлевско-сурковские установки, которые ты продвигаешь = всё шито белыми нитками.
Поэтому тебе легче меня отправить в бан, чем переспорить
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спор с идиотом сделает нормального человека идиотом...даже и спамить не буду, чтоб твоей идиотизм был хорошо виден
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Я же сказал, что у тебя IQ = 50 Типичный рязанский лапоть
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При цій владі він вийде точно.
Всім сепарам амністія.
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Петя это решение в Конституционном суде протолкнул под себя и подельников
Не забывайте, что он сам под следствием под вопросу госизмены
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Сопля лахтинская, ты не слишком-то надейся на своего шныря Портнова. Нынешняя власть - зыбкая и непрочная. Крыши у неё нет; а вот мобрезерв, созданный Порохом - он рядом, в каждом городе и в каждом посёлке.
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😁😁 всегда умиляет когда россиянин из Австралии ни разу не бывший в Украине и ненавидящий бендеровцев выдаёт себя за украинского патриота
Смотри как бы потом не депортировали назад на московию
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Сопля лахтинская, угрожать будешь своим тараканам на кухне.
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Детка, а правда что у вас вся бригада - сидельцы ? Пригожин сам давил шконку за вовлечение малолеток в проституцию, и вас так же подбирает.
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Детка,а твой ник взят тобой не от названия твоей родной страны - БаЛАЛАйня?
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Мой ник взят из песни Харьковский ультрас
Для тех кто в 2014 году проспал Майдан и все остальное вот видео

https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
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Якщо пишете російською, то має бути "бывавший". Якщо про українців, - то "бандерівців". Але в Україні кажуть - УПА.
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Он на российских форумах пишет про «бендеровцев»
Это цитата была, он все прекрасно понял.
Что вы хотите от россиян, спасибо что не «бИндеровцы»
В Украине говорят по-разному. Я бываю пару раз в год.
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Ну він зрозумів, а мені ріже око.
То приїздіть частіше. Говоріть українською. Вам же й піде на краще.
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Луценко .,работай,, или ты опять в запое
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На вышинского можно выменять и Сенцова и Сущенко Что ,у нас нет СБУ?.Судей надо подвесить за побег Солодовника и других.
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Он не уедет - им некуда ехать. С ними разберутся на месте; слава Богу, есть кому.
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Детка, я видел развал СССР. Тебе ли меня пугать.
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Личная трагедия на всю оставшуюся жизнь, ма-а-а-асквабадец?
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Украинец Леонид Ильич Брежнев правил в Москве - это плохо, питерский ?
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А что с вопроса съезжаем? Ты ведь с папаней из мацквы сбежал потому, что протестовал против распада СССР?
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Сынок, моя скромная персона (о которой я подробно здесь рассказывал) - ну никак вашей бригаде покоя не даёт.
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А разве Брежнев возглавлял КГБ ? Леонид Ильич был либерал, а не диктатор.
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По Стусу вопросы к партнеру Зели по будущей коалиции в ВР Мертвечуку.
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Сынок,ты еще не то увидишь, поверь мне)))).
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Поделись секретом.
Неужто опять "асвабадительный пахот" ?
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Детка, для ведения успешной войны, как говорил Наполеон, нужны три вещи: деньги, деньги, и ещё раз деньги. У вас же по всем трём пунктам - швах: даже предпенсов ограбили на миллион деревянных каждого. Режим ваш держится на брехне, и уже начал пожирать самого себя.
https://www.mk.ru/politics/2019/07/05/generala-fsb-shokiroval-arest-chekistov-ograbivshikh-bank-sypetsya-vse.html
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Не моя, а твоя власть !я вижу ты тут от все отбиваешься,порохобот.Не устал?
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Угу. Ато Парашенко засудил Вышинского на 20 лет, а ЗЕ отпустил? Хватит Петино говно разбрасывать на всех. Пропагандист Вишинський може вийти під заставу, - прокурор АРК Мамедов - Цензор.НЕТ 4106
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Что делать если у власти сепары и предатели были есть и будут. Что Парашенку что ЗЕ плевать на украинцев. За 5 лет Парашенком были отпущены сотни вражеских агентов и солдат которых можно было обменять на наших пленны. К сожалению ЗЕ тоже не хочет нарушать ету позорную традицию.
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Петин рехвормированный Конституционный суд оправдал даже чиновников совершивших государственную измену. Ето п***ц. Нивкакой стране мира такого беспредела нету. Можите после етого зачеркивать слово УКРАИНА
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПропагандист Вышинский может выйти под залог, - прокурор АРК Мамедов
 
 
 
 
 
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