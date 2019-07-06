 Пропагандист Вышинский может выйти под залог, - прокурор АРК Мамедов

Об этом в материале для издания "Зеркало недели" пишет прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей", - пишет Мамедов, уточняя, что эта норма применялась к подозреваемым в совершении госизмены.
По словам Мамедова, на назначенном на 15 июля заседании по делу Вышинского адвокаты будут ходатайствовать о его выходе под залог.
"Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его (Вышинского. - Ред.) выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности. И это проблема не только в деле Вышинского, это общий вопрос эффективности криминального производства и обеспечения неизбежности наказания", - пишет Мамедов
Читайте на Цензор.НЕТ: Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова
Из-за решения КСУ ""исчез правовой предохранитель", не позволявший лицам, которые подозревались, в частности, в государственной измене и которые абсолютно обоснованно, по мотивированному решению суда, находятся под стражей, оказаться на свободе и сбежать за границу", - утверждает прокурор АРК.
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд признал законным арест пропагандиста Вышинского
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.
Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 15 июля.
Правильно так: "кадры решают всё".
С мая в Украине - феодальный паханат.
Я вот думаю правильно....
Когда то нужно начинать диалог с Россией....
С чистого листа....- а это поможет...
Нужно крепить дружбу между Малороссией и Россией...
Они в Москве нервничали сильно из за этого Вышинского...
Моряки же продолжают сидеть в тюрьме у скрепоносцев.
.....
Потому что КСУ совсем страх перед народом потерял.
Я знаю точно, что они решили отменить и закон о люстрации - но всё время откладывают публикацию решения.
Видимо после 21 июля будет можно - настанет диктатура русского мира
но ты же вернешься на родину и вместе с другими порохоботами устроите 3ий майдан, чтобы помешать таким планам...кстати, ты не знаешь этого тролля
интересный план, но ты же вернешься, чтоб не допустить этого и возглавишь 3ий майдан?
28.06.2019 13:12
Ответить
Мне нравится
NL Veter Isin
На следующей неделе
28.06.2019 13:12
порохобот, о том что я кацап, ольгинец и агент кремля, мне твои собратья по цеху давно уже доложили, давай что то поновее
Поэтому тебе легче меня отправить в бан, чем переспорить
Всім сепарам амністія.
Не забывайте, что он сам под следствием под вопросу госизмены
Смотри как бы потом не депортировали назад на московию
Тебе-то что до них ?
Для тех кто в 2014 году проспал Майдан и все остальное вот видео
https://youtu.be/1Q54t3-3ZaE
Это цитата была, он все прекрасно понял.
Что вы хотите от россиян, спасибо что не «бИндеровцы»
В Украине говорят по-разному. Я бываю пару раз в год.
То приїздіть частіше. Говоріть українською. Вам же й піде на краще.
Неужто опять "асвабадительный пахот" ?
https://www.mk.ru/politics/2019/07/05/generala-fsb-shokiroval-arest-chekistov-ograbivshikh-bank-sypetsya-vse.html
УКРАИНА