 Новый рынок электроэнергии работает, тарифы на электроэнергию не выросли, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
"Я подтверждаю и отмечаю то, что не может быть ни одного роста цен для коммерческих потребителей, кроме того, которое определенно НКРЭКУ. И мы все решения Правительства по этому поводу приняли. И стал функционировать рынок. И цена не поднялась. А я знаю от многих коммерческих потребителей, по что цена по многим позициям даже упала", - заявил Гройсман.
Премьер также отметил, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.
Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, внедрен 1 июля 2019 года, согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии". В соответствии с законом, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Внедрение рынка является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.
мне в квартире на 4-х человек хватает 200 кВт на 4-х человек.
Терпеть не могу Азарова, но на все 100 процентов согласен с его фразой "Хватит скиглить"
Субсидия- документальное подтверждение нищего.После 30-50 лет трудового стажа...
только выводы делать рановато... это еще может быть по-инерции...а не по "новому"
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ.
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"?
https://podrobnosti.ua/2305898-volodimir-grojsman-mozhe-vdruge-ocholiti-kabmn-dmitro-razumkov.html
Кроме этого сайта и тв-канала подобную информацию сообщили и другие СМИ.
Можете поискать полное видео и опровергнуть их.
https://ukranews.com/news/640083-grojsman-mozhet-ostatsya-premerom-v-novom-sozyve
А здесь общественно-политический форум, на котором нужно использовать более вразумительные аргументы.
Как-то, проходя мимо телевизора, я увидела рекламу: Вава Г. идет в рубашке с закатанными рукавами. Сзади почти не отличить от Вовы З. )
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
Нам цілком вистачає електрики з АЕС і ГЕС. Але Ахметов маніпуляціями займається - дешева електрика з ГЕС на експорт іде (за цінами нижчим, ніж по Україні), а дорогу електрику з ТЕС народу пихають.
Це мені розповідав колишній зам головного інженера однієї з АЕС, зараз він на пенсії.
А Ахметова однозначно нужно убирать.
кто сказал, что на этот рынок невозможно влиять вручную?
кто сказал, что невозможен сговор поставщиков?
кто сказал, что Антимонопольный комитет имеет желание разоблачать сговоры?
кто сказал, что отныне тарифы устанавливает рынок?
Посмотрите на "рынок" мобильной связи.
Ясное дело, что до выборов цены договорились (да-да, договорились, а не рынок сам установил) не поднимать. А после выборов рост тарифов будут объяснять неумолимыми законами рынка.