EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2877  11
Все про:кадры (473) увольнение (1606) ВСУ (299) операция Объединенных сил (1375)

 Рапорт об отставке командующего ОК "Восток" Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными. ДОКУМЕНТ

В распоряжении Цензора появился рапорт об увольнении скандального командующего оперативным командованием "Восток" генерала-лейтенанта Александра Красноока.

Копию документа также опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Генерал, получите уже быстрей свою денежную компенсацию за недополучения вещевого имущества и прощайте. Хотя, по справедливости, к вам бы отнестись так, как вы относились ко многим другим военным. Система, которую вы насадили и построили в ОК "Восток" должна отыграться на вас же, генерал Красноок", - написал в комментарии Мысягин.

Рапорт об отставке командующего ОК Восток Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными 01

Читайте также: Командующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой", - Бутусов

"Мой "любимый" генерал Красноок уходит из рядов Вооруженных Сил из-за "несогласия с кадровой политикой". За это от меня отдельное спасибо Хомчаку. Порадовал. Правда," - написал глава волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал об увольнении Красноока из ВСУ.

"Краснооку предложили должность, не связанную с непосредственным управлением войсками, так как его методы создавали конфликты с подчиненными, необоснованные с логической точки зрения... Но генерал решил вообще уволиться", - написал он в своем блоге.

Рапорт об отставке командующего ОК Восток Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными 02

Рапорт об отставке командующего ОК Восток Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными 03

Источник: https://censor.net.ua/n3136050
 
   
 Топ комментарии
 
Головне - про виплати не забув написати в рапорті.. Потихеньку відкривається дорога наверх молодим військовим, і це є добре.. ..
 показать весь комментарий
 
какие только читаешь иногда командиры всяких там званий пидары и сволочи которые требуют с подчинённых своих взятки. то за увольнения. то за форму. то за какие то проступки и так далее. унижают военных избивают солдат и другое! а сами суки жрут и давятся виски и икрой мрази. распродают майно со складов.люди на войне.в окопах. страдают от жары.холода.психологическая нагрузка. смерти и другие тягости...подчинённых нужно холить и лелеить так сказать... поддерживать морально...что бы тебя уважали и любили а ненавидели..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Германия и Италия модернизирует Мариупольский и Бердянский порты для военных кораблей - газета Мордовский Рабочий
 показать весь комментарий
 
 
Форма рапорта, згідно положень ділочинства.
Текст - дитячий...
 показать весь комментарий
 
Головне - про виплати не забув написати в рапорті.. Потихеньку відкривається дорога наверх молодим військовим, і це є добре.. ..
 показать весь комментарий
 
 
какие только читаешь иногда командиры всяких там званий ****** и сволочи которые требуют с подчинённых своих взятки. то за увольнения. то за форму. то за какие то проступки и так далее. унижают военных избивают солдат и другое! а сами суки жрут и давятся виски и икрой мрази. распродают майно со складов.люди на войне.в окопах. страдают от жары.холода.психологическая нагрузка. смерти и другие тягости...подчинённых нужно холить и лелеить так сказать... поддерживать морально...что бы тебя уважали и любили а ненавидели..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну, теперь мысю можно назначать командиром зоны восток
 показать весь комментарий
 
За неотримане речове майно тілки генерали отримують компенсацію?
Чому мені не виплатили?
 показать весь комментарий
 
За то что опозорил армию надо разжаловать и выгнать, без всяких привелегий и генеральской пенсии. А так это пугаение ежа голой жопой, он будет себе жить припеваючи и чихать хотел на всех.
 показать весь комментарий
 
 
ЗВІЛЬНИТИ без грошевого утримання та позбавити всіх зірочок на погонах за ПАДЛЮЧИСТЬ згідно довідки псіха=патолога
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРапорт об отставке командующего ОК "Восток" Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх