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 Львовскую ОГА возглавил юрист Мальский, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - гласит текст указа.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский, в том числе Мальского – на пост главы Львовской ОГА.

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Маркиян Маркиянович Мальский – партнер, руководитель Западноукраинского филиала юридической фирмы "Arzinger". Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практик арбитража (с 2010 года), разрешения споров и сельского хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3136049
 
   
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