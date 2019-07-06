 Главные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам пятого президента Украины, главные оппоненты "Европейской Солидарности" на этих выборах - "Оппоплатформа" Бойко-Медведчука-Рабиновича и "Оппоблок" Мураева-Вилкула-Новинского, которые стремятся получить реванш 21 июля.
"Они становятся все агрессивнее и наглее. Мы не дадим им возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - сказал Порошенко 5 июля во время выступления перед сторонниками в Черновцах.
Он также напомнил, как 5 июля 2014 года украинское войско получило первые важные победы в борьбе с российской агрессией, освободив Славянск и Краматорск.
"Если бы не было вторжения российских войск, мы бы точно освободили весь оккупированный Донбасс до последнего клочка. Тогда мы с вами вывели страну из смертельной опасности, потому что Путину не нужен Донбасс и Крым, Путину нужна вся Украина. Но украинскому народу нужно возвращение в семью европейских народов и нам точно не нужно российское ярмо", - убежден Порошенко.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc
🤣
Лезь уже на колокольню, в колокола позвони, может больше электората соберешь, который проголосует за старого клоуна "по приколу".
Тупо ржу с него, так же как народ. Зацени талантище.
https://www.youtube.com/watch?v=5be_M3Gj2SQ&t=60s
Если человек неистово верующий в писанину древних козопасов, то это уже звоночек. Нехороший.
Это сказал недавнишний "гарант конституции"?
Это как бы мент жил по соседству с бандитами и вечно кукарекал и ныл что живет окруженный с бандюками. А "бороться" с агентами, ни-ни? Че ты делал, солидарист? Че делал Луценко и шокины?
Может это влияние болезни? Ведь так назвать партию .....
Ясно, что конкуренты у него совсем другие.
Полтавские волонтеры команды Владимира Зеленского со 148 округа (охватывает более 140 тысяч избирателей ) заявили, что "возмущены и удивлены" решением политической силы "Слуга народа" выдвинуть кандидатом в народные депутаты Украина по их округу Лубенскую активистку Анастасию Ляшенко.
Они записали видеообращение к президенту Зеленского и партии "Слуга народа", где заявили, что не поддержат кандидата с "отрицательной репутацией".
Анастасия Ляшенко поддерживала Партию регионов, она работала пресс-секретарем экс-депутата с "Відродження" Владимира Пилипенко. Это решение сейчас просто дискредитирует нашу команду, ведь теперь Ляшенко и ее скандальную репутацию начинают связывать с президентом", - заявил волонтер команды Зеленского, официальный наблюдатель на выборах президента Украины 2019 Вячеслав Плескачев.
Плескачев заявил, что Ляшенко называла кандидата в президенты Владимира Зеленского "клоуном" и предложила "идти на картошку вместо выборов", .... однако позже удалила ряд постов избирательного периода со своей страницы.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.