 Главные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам пятого президента Украины, главные оппоненты "Европейской Солидарности" на этих выборах - "Оппоплатформа" Бойко-Медведчука-Рабиновича и "Оппоблок" Мураева-Вилкула-Новинского, которые стремятся получить реванш 21 июля.

"Они становятся все агрессивнее и наглее. Мы не дадим им возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - сказал Порошенко 5 июля во время выступления перед сторонниками в Черновцах.

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Он также напомнил, как 5 июля 2014 года украинское войско получило первые важные победы в борьбе с российской агрессией, освободив Славянск и Краматорск.

"Если бы не было вторжения российских войск, мы бы точно освободили весь оккупированный Донбасс до последнего клочка. Тогда мы с вами вывели страну из смертельной опасности, потому что Путину не нужен Донбасс и Крым, Путину нужна вся Украина. Но украинскому народу нужно возвращение в семью европейских народов и нам точно не нужно российское ярмо", - убежден Порошенко.