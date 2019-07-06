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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Главные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко

Главными оппонентами "Европейской Солидарности" на этих выборах являются "Оппозиционная платформа - За життя" под руководством агента Кремля Виктора Медведчука и его соратников Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, а также "Оппоблок" Мураева-Вилкула-Новинского.

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам пятого президента Украины, главные оппоненты "Европейской Солидарности" на этих выборах - "Оппоплатформа" Бойко-Медведчука-Рабиновича и "Оппоблок" Мураева-Вилкула-Новинского, которые стремятся получить реванш 21 июля.

"Они становятся все агрессивнее и наглее. Мы не дадим им возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - сказал Порошенко 5 июля во время выступления перед сторонниками в Черновцах.

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Он также напомнил, как 5 июля 2014 года украинское войско получило первые важные победы в борьбе с российской агрессией, освободив Славянск и Краматорск.

"Если бы не было вторжения российских войск, мы бы точно освободили весь оккупированный Донбасс до последнего клочка. Тогда мы с вами вывели страну из смертельной опасности, потому что Путину не нужен Донбасс и Крым, Путину нужна вся Украина. Но украинскому народу нужно возвращение в семью европейских народов и нам точно не нужно российское ярмо", - убежден Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136048
 
   
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Бреше, жоден ватнік за нього голосувати не буде. Голоси Пєті в ВАкарчука, Юлі, Смєшка,можливо поодинокі голоси перейдуть від СН.
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Васыль, ты глуп! Прочти еще раз статью и попробуй вникнуть в суть!
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как быстро Петя торговых партнеров скинул.
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Главные оппоненты Порошенка -это Х**ло и "ольгинские" г**ноеды.
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Никого он не скинул, наоборот - это агитация за рыгов и против Слуги народа, для электората который точно не будет голосовать за Порошенко.
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Порошенко приблизил Украину к Европе и это кремлю, как серпом по яйцам.
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Пять стадий принятия неизбежного порохоботами.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc

🤣
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А чего же тогда, порохоботы поносят только Зеленского???
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Это начинается третья стадия, после неприятия и гнева Петя начал пытаться торговаться.
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Ой Петя себе цену набивает. Кому интересен дохлый ПЕС.
Лезь уже на колокольню, в колокола позвони, может больше электората соберешь, который проголосует за старого клоуна "по приколу".
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Шош ты так тогда нервничаешь, если он дохлый? Главные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5863
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А в чем "нервозность" заключается?
Тупо ржу с него, так же как народ. Зацени талантище.
https://www.youtube.com/watch?v=5be_M3Gj2SQ&t=60s
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А чего ему оппонировать Юґику, они лучше забухают вместе, пока еще не посадили.
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А как смешно метался по стране с попами и куском сухого пергамента с каракулями Главные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2863
Если человек неистово верующий в писанину древних козопасов, то это уже звоночек. Нехороший.
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Почему ? Кремлеботы в истерике от Порошенка.
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Не лише кремляді ольгінські. А й місцеві вихухолі-зебіли.
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потому что они чмо по жизни и кто-то в этом должен быть виноват. Им по телевизару сказали что во всех их бедах и неудачах виноват Порошенко
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Олигарх Порошенко борется с оолигархом Бойко и Медведчуком. Причем тут мы?
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Порошенко не сидит на потоках. У него свой бизнес, созданный им самим.
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он всгда сидел и сидит на этих потоках, поэтому лез в политику что бы их защищать.
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Когда ты успел стать адвокатом порошенко?
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под руководством агента Кремля Виктора Медведчука и его соратников Владимра Бойко и Вадима Рабиновича, а также "Оппоблок" Мураева-Вилкула-Новинского. Источник: https://censor.net.ua/n3136048\\\\\\\\\\\

Это сказал недавнишний "гарант конституции"?
Это как бы мент жил по соседству с бандитами и вечно кукарекал и ныл что живет окруженный с бандюками. А "бороться" с агентами, ни-ни? Че ты делал, солидарист? Че делал Луценко и шокины?
Может это влияние болезни? Ведь так назвать партию .....
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Можно без прилюдий.Что ты урод сделал за 5 лет,чтоб этого дерьма не было в Украине совсем.Кто проголосует за этого основателя партии рыгионов,проголусут за життя мертвечука и против тех,кто жизни положил,за Украину.
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Партия Порошнко и Опаблоки с одинаковой идеалогией. Это буржуазные демокараты. Борьба между ними это развод лохов.
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Тут все лохи. Один ты источник света. Не перегори, лампочка.
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короче, "кто не с нами - тот против нас". Где-то я уже слышал...Не плюй в сироп Петро, пригодится...карамельку пососать.
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Не знаю как Пэтро, но истинные порохоботы мочат зебилов.
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На то они и зебилы ,, такая их горькая доля ! Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 692 .
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Лично меня, как врача психиатра, в этих выборах интересует с профессиональной точки зрения % умственно отсталых от рождения (электорат Оппоблока), % умственно отсталых по причине каких либо стрессов полученных в детстве (электорат "За життя потомственного запорожского козака" Рабиновича), % маразматиков страдающих на деменцию (электорат старухи-колясочницы с более чем 20-ти летним стажем жирования в ВР), ну и на сколько % оздоровился электорат одного фигляра без диплома клоуна но с офшорными счетами на Кипре и рукой Бени в анусе.
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Неужели? На словах значит главные оппоненты, а на деле Пеця гадит только Слуге народа и БЮТ, а всякие филиалы рыгов стеснительно обходит стороной.
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То есть он признал своего партнера и доверенное лицо в Минске агентом кремля? А когда порошенко с ним сотрудничал, то медведчук не был агентом? А если был и тогда, значит порошенко в сговоре с кремлем по логике? Запи...лся свин окончательно.
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Лживый Хряк. У них совершенно разный не пересекающийся электорат.
Ясно, что конкуренты у него совсем другие.
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ну тут петя имеет в виду типо политического противника, на которого надо обрушить основной пропагандисткий удар, как я понимаю
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Да, но все равно тем временем свиноботные отряды наносят удары только по Зеленскому и Шарию.
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Передерли звідси: "Петро Порошенко у Чернівцях: «Європейська Солідарність» не дасть путінським посіпакам керувати Україною" - і навіть переклали на ворожий язик. Тим часом оригіналу на державній досі ще нема. Це все, що потрібно знати про тубусовців.
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На президентських соя воювала з Юлькою, а вперед вискочив скоморох. Тепер соя воює з горохом, а вперед вийдуть риги. Ті ж граблі.
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.А тем временем , на Полтавщине -
Полтавские волонтеры команды Владимира Зеленского со 148 округа (охватывает более 140 тысяч избирателей ) заявили, что "возмущены и удивлены" решением политической силы "Слуга народа" выдвинуть кандидатом в народные депутаты Украина по их округу Лубенскую активистку Анастасию Ляшенко.
Они записали видеообращение к президенту Зеленского и партии "Слуга народа", где заявили, что не поддержат кандидата с "отрицательной репутацией".
Анастасия Ляшенко поддерживала Партию регионов, она работала пресс-секретарем экс-депутата с "Відродження" Владимира Пилипенко. Это решение сейчас просто дискредитирует нашу команду, ведь теперь Ляшенко и ее скандальную репутацию начинают связывать с президентом", - заявил волонтер команды Зеленского, официальный наблюдатель на выборах президента Украины 2019 Вячеслав Плескачев.
Плескачев заявил, что Ляшенко называла кандидата в президенты Владимира Зеленского "клоуном" и предложила "идти на картошку вместо выборов", Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8816 .... однако позже удалила ряд постов избирательного периода со своей страницы.
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Пан Петро, а який урод призначав агента кремля Медведчука переговірником в Мінську? Треба відкривати кримінальну справу про державну зраду проти того поца, хто призначив кремлівського агента. Так, пан Петро? Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2097
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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подожди еще, ты с ними в унисон скоро будешь коалицию зеленского хаять))))
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Петя ты обычное рыговское дерьмо.5 лет было,чтоб убрать в зоны это дерьмо,вы выбрали другое.Теперь идите лесом.
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Нельзя так о торговых партнерах !!!! Вам еще оппозицию вместе формировать 😂😂😂😂
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Три партии крупного капитла, которые этого не скрывают, типа бурятся друг с другм. На каких лохов это расчитано?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко
 
 
 
 
 
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