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Все про:Луганщина (4109) приговор (772) прокуратура (3548) референдум (1232)

 Суд дал 5 лет условно жительнице Счастья за помощь в организации "референдума" террористов

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком жительницу Счастья за участие в организации и проведении в мае 2014 "референдума".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Выполняя функции "члена избирательной комиссии", женщина разъясняла функции лицам, принимавшим участие в проведении так называемого "референдума", оформляла списки избирателей и проводила поименный письменный опрос местных жителей путем выдачи им "бюллетеней" для голосования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между обвиняемой и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

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Женщина признана виновной по факту совершения ею уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3136047
 
 
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Мы им по5 условно,они нам по 20 в натуре.Тамжешнашилюди!
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Эта статья не должна содержать или срок или ограничение (условка)- только реальный срок. Вот тогда и задумаютсяя ватные голодранцы, кормчщую всю Украину.
Убыточные шахты кормят- смех и слезы....
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Всё правильно, только справедливости ради стоит отметить, что это немного ненормально, когда работающий человек (в том числе и в шахте) может быть голодранцем.
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Ой ржу як кінь, ви тільки погляньте на поштові сервера цього списку, це державна служба ***** 0о
http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2010-07-27-09-10-22&catid=77&Itemid=119
А ви кажете умовно!? Це типу держслужбовець перевіряючи листи вмикає впн, я просто в шоці )))
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Когда преступник остается безнаказанным ето сподвигает его на новые преступления. Нашим патриотам якобы притеснявшим сепаров на дамбасе засудили на 5-8 лет, а сепаров отпустили на волю, видимо на розвод.
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А куди дивиться сопля? Чому не амністує патріотів?
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Только за такие вот "приговоры" нужно давать реальный срок.
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70% населення України --вата і їм байдуже під яким прапором жити, якою мовою розмовляти, куда ходити молитись (якщо віруючий) ,головне щоб було прикольно,попить,поїсти, нічого не виконувати і нічого нікому не платити. То хто цей народ??? Вибирали дважди зека, тепер клоуна--хто буде поважати вас в світі і допомагати. Світ сміється і використовує нас як дешеву робочу силу,бо ми бидло.( бидло--це віл, він сам протягує голову,щоб йому на шию наділи ярмо)
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После прочтения этой новости сразу возникает желание неоднократно нарушить закон, который хочет ввести Богомолец.
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Нужно обьявлять недоверие прокуратуре и судам и всех до ноги увольнять на корню. Лучше вообще жить без такой судебной власти или точнее судебного беспредела, где террористы и убийцы выходят на волю
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А сколько бы она получила в России за такие антигосударственные дела?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд дал 5 лет условно жительнице Счастья за помощь в организации "референдума" террористов
 
 
 
 
 
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