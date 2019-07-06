 Суд дал 5 лет условно жительнице Счастья за помощь в организации "референдума" террористов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Выполняя функции "члена избирательной комиссии", женщина разъясняла функции лицам, принимавшим участие в проведении так называемого "референдума", оформляла списки избирателей и проводила поименный письменный опрос местных жителей путем выдачи им "бюллетеней" для голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между обвиняемой и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Женщина признана виновной по факту совершения ею уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).
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http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2010-07-27-09-10-22&catid=77&Itemid=119
А ви кажете умовно!? Це типу держслужбовець перевіряючи листи вмикає впн, я просто в шоці )))