 Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер. ВИДЕО

Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak— Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.
"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - отметил Волкер.
По его словам, США стремятся дать Зеленскому сигнал, полностью поддерживают его усилия по "реальным реформам в Украине". Волкер добавил, что если Зеленский сможет это сделать, то это позволит Украине "оторваться от наследия прошлого".
Нехай гарно президентський літак заправляють. Бо не факт, що вони з першої спроби столицю США знайдуть.
06.07.2019 10:49
цитату розміщено на правах самреклами
под этой новостью у всех зебобиков Цензора пуканы лопнули в агонии- а тут вы ему уже хвалебные поете
что и требовалось доказать- переобуваетесь, мгновенно
не зря же беня сыночка забрал из США- сначала в Израиль, потом в Швейцарию, а потом в БК Днепр)
Но всё равно у него костюм вечно мятый, носки дырявые - ну как так можно ?! Напоминает старую пословицу: можно вывезти девушку из села, но село из девушки - никогда.
може хоч на українській мові навчиться з папірчику читати...
(чим більше практики в такій справі - тим легше зрозуміти про що там кимось написано)
(це не гумор і не сарказм)
а ты держи свои 11.80 на стекломой, иудушка
второе, я не давал Вам повода и не затрагивал Вас лично и тем более не высказал чего-то антиукраинского или антипреЗЕдентского
и третье, хотелось бы, чтоб наш президент был не просто менеджером, говорящим по написанному (сценарию))) его командой, а и понимающим, что там написано и сумевшим с уверенностью и без бэканья ответить на любой другой вопрос не всегда дружественный, которого нет в бумажке...
Палитесь кацапы.
Вы, батенька, поди за фигляра голосовали?
Так это лечится.
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...
а теперь скажи кто ты есть росийский бот или тупой хохол?
Поучайте лучше ваших паучат.
FBI. That's why
Поки Зеленський перемагав на виборах, олігарх Коломойський приймав у Герцлії ходоків на "порішати справи", зустрічався там з послом РФ, а також роздавав направо-наліво інтерв'ю з метою збільшити ступінь свого впливу на Зеленського в громадській уяві. Невдовзі після виборів, олігарх повернувся в Україну. Тут він також почав виходити в паблік і збирати навколо себе "рішал" різного гатунку з метою створити враження, що він керує Зеленським. В інтерв'ю Схемам олігарх запевняв, що приїхав просто так, і що в Ізраїлі йому комфортно, бо розслідування ФБР проти нього "нічим не завершиться".
Так от, друзі: якщо ви раптом вже тиждень не можете спати у думках про Коломойського, то ми дізналися про справжню причину його повернення.
Два непов'язані між собою джерела розповіли нам, що Коломойський повернувся, бо ФБР суттєво притиснуло його в Ізраїлі. Обсяг інформації про схематози олігарха, нібито, є настільки великим, що місцевий Моссад вже радісно готувався передавати його американським колегам, попри те, що Ізраїль нікому не видає своїх (саме з цієї причини Коломойський свого часу переїхав туди зі Швейцарії).
Коломойський повернувся в Україну в розрахунку, що Зеленський не видасть його США з почуття вдячності за допомогу йому під час виборів. Однак, очевидно, що американцям такий задум не подобається. Тим більше, що після повернення Коломойський вже встиг надавати копняків двом знайомим друга Трампа Рудольфа Джуліані, які намагалися організувати його зустріч з Зеленським.
Ці двоє вже подали до ДБР заяви про загрозу їхньому життю з боку олігарха. А Руді Джуліані вже публічно закликає нового президента відмежуватися від олігарха та позбутися його людей у своєму оточенні. Саме тому, як кажуть джерела, Джуліані був дуже злий, коли Зеленський призначив Богдана головою АП.
США продовжують "обкладати" Коломойського по колу, як на полюванні, і це коло поступово звужується. За нашими даними, два дні тому в Парижі Джуліані мав розмову з приводу олігарха не лише з очільником української САП Назаром Холодницьким, а й з французьким прокурором. Що він хотів накопати на Коломойського у Франції - достеменно невідомо. Може обговорював деталі екстрадиційної угоди між двома країнами. Чим завершиться цей процес - покаже час, однак саме в результаті цього процесу можна буде визначити справжній ступінь впливу Коломойського на Зеленського.
Коломойського нікому не віддамо. Так і знайте.